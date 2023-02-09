「英勇衛士2023」演習：印度空軍有史以來第一次造訪日本，協助自衛隊掌握蘇愷戰機
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在中共勢力威脅印太地區的當下，裝備247架Su-30MKI以及65架MiG-29的印度，能提供的最直接幫助，就是讓美日韓澳等國家更直接掌握到俄製戰鬥機，尤其是蘇愷系列戰鬥機的性能。因為解放軍空軍和解放軍海軍航空兵都是以蘇愷為主力。
今年1月12日到26日，日本航空自衛隊與印度空軍為了紀念日本與印度建交70周年，在航空自衛隊百里基地舉辦「英勇衛士2023」（Veer Guardian 2023）演習。此為有史以來印度空軍第一次造訪日本，計有220中隊的蘇愷Su-30MKI戰鬥機四架、第81中隊的C-17運輸機兩架以及第78中隊的Il-78空中加油機參與。
航空自衛隊則以第七航空團的F-2戰鬥機四架、飛行教導群的F-15DJ四架為參加演習的主力，規模算是十分浩大。何以印度要與日本舉辦此次的空戰演練呢？許多熟悉二戰歷史的人，可能會以為這是來自於80年前屬於日本和印度兩國的歷史淵源，因為當年遭受英國殖民的印度人，確實一度將進攻東南亞的日軍視為「解放者」。
為了加速大英帝國的瓦解，打著建立「大東亞共榮圈」旗幟的日軍在新加坡協助印度民族主義者鮑斯（Subhash Chandra Bose）成立自由印度政府，還以英軍中被俘虜的印度官兵為主力組建了一支印度國民軍。後來印度國民軍還隨日軍緬甸方面軍一起進攻印度的英帕爾（Imphal）與科希瑪（Kohima），結果卻反為英軍擊敗。
鮑斯沒能靠日軍幫助實現印度獨立，還在日本投降後試圖搭機逃往延安投奔中共時，於台北松山機場發生空難身亡，卻仍未能消彌印度知識份子對日本的好感。戰後盟國在東京召開遠東國際軍事法庭，唯一願意站出來公開為日本戰犯辯護，主張釋放所有日本戰犯的就是來自印度的法官帕爾（Radha Binod Pal），可見印度與日本確實有不一樣的關係。
比起戰時同樣與日本合作，卻在日本戰敗時立即反水的緬甸人和印尼人而言，印度人確實是更講義氣。筆者參觀新加坡的二戰紀念館時，也從中看到日軍佔領馬來半島後，對待印度人的待遇也遠比馬來人和華人還要好。然而這些歷史都已經是過去，如今日本與印度都已成為了西方的盟友，共同對抗挑戰印太秩序的中共。
曾與日本為敵的印度空軍
值得一提的是，印度空軍在歷史上並沒有與日本合作的經驗。二戰日軍協助鮑斯成立了印度國民軍，卻沒有為印度國民軍設置空軍，而二戰時的印度其實也如同二戰時的中國，同時有兩批印度人替英國還有日本作戰。日本沒有做到的事情，倒是日本誓言打倒的英國皇家空軍做到了，那就是為親英國的印度人成立了一支印度空軍。
考量到印度與巴基斯坦在1947年獨立前，同屬英國殖民統治下的英屬印度（British Raj），因此1932年成立的印度空軍，同為當今印度空軍和巴基斯坦空軍的前身。甚至許多空軍中隊，也在巴基斯坦與印度分離以後一分為二。比如2018年7月，筆者在英國採訪的巴基斯坦空軍第六中隊，就與印度空軍的第六中隊有相同的歷史淵源，都來自原本英屬印度空軍的第六中隊。
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