2023/02/08,
國際

當地人都知道「台灣人蓋的」不會倒：土耳其餘震頻傳，雷伊漢勒台灣中心每天湧入400多位難民

當地人都知道「台灣人蓋的」不會倒：土耳其餘震頻傳，雷伊漢勒台灣中心每天湧入400多位難民
土耳其台灣雷伊漢勒世界公民中心收留震後災民。Photo Credit: 台灣雷伊漢勒世界公民中心 提供

我們想讓你知道的是

台灣 - 雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇表示，不幸的是，聯合國和土耳其災害和應急管理局已經撤出台灣中心所在的哈泰省，據稱接下來幾個月都沒有餘力在哈泰省做災後安置；目前每次發生餘震就會有大批居民湧入台灣中心，因為他們知道「台灣中心不會倒」，台灣中心現有物資僅能維持1至2個禮拜，仍須各界善心捐款。

土耳其與敘利亞邊境於6日發生芮氏規模7.5以上強震，兩國死亡人數於7日統計已超過7800人，世衛示警受災人口恐達2300萬，位於土敘邊境的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（以下簡稱台灣中心）執行長裘振宇今（8）日表示，雷伊漢勒市（Reyhanli）目前處於無政府狀態，斷水斷電、無暖氣又餘震頻傳，台灣中心已湧入400多位難民，目前狀況能撐1至2個禮拜，仍需要各界善心。

台灣中心位於土耳其東南部的雷伊漢勒市，緊鄰敘利亞，當地多為敘利亞難民，台灣中心是一個由台灣民間集資、台灣人在土耳其建蓋以幫助敘利亞難民重建生活的組織，於2020年9月完工。

裘振宇表示，雷伊漢勒位於土耳其哈泰省（Hatay），該省省會安塔基亞（Antakya）有超過1300棟房子遭摧毀，哈泰省機場跑道也發生嚴重損害，飛機無法降落，安塔基亞省所有對外道路目前中斷。

雷伊漢勒過去11年遭到敘利亞難民危機，平常公共、救護設施就不足；地震發生3天，雷伊漢勒目前仍無任何救援動作，目前處於無政府狀態，沒有警察，呈現斷水斷電的狀況，也沒有暖氣。

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Photo Credit: 台灣雷伊漢勒世界公民中心 提供
土敘邊境的雷伊漢勒因地震影響，道路受到中斷。

裘振宇指出，台灣中心離震央180公里，車程約1到2小時，目前當地一直還有餘震發生，昨日最大餘震可達芮氏規模6級，有大批居民湧入台灣中心，台灣中心因有一台聯合國國際移民組織（IOM）捐贈的發電機，在震後尚有電力可用，台灣中心也提供居民熱食與手機充電服務，團隊在當地收集柴油發電，目前狀況預估還能撐1到2個禮拜。

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Photo Credit: 台灣雷伊漢勒世界公民中心 提供
土耳其大地震後，台灣中心接收難民。

裘振宇表示，不幸的是，聯合國和土耳其災害和應急管理局（AFAD）已經撤出哈泰省，據稱接下來幾個月都沒有餘力在哈泰省做災後安置，裘振宇說，台灣中心目前每晚約有300至400位民眾前來過夜，每次發生餘震就會有大批居民湧入台灣中心，因為他們知道「台灣中心不會倒」。

裘振宇說，土耳其許多建築都是1997年泡沫經濟時所蓋，許多品質都是粗製濫造，沒有像樣的基礎，遇到芮氏規模7級以上的大地震，「一定會倒」；台灣中心7年前規劃興建時就決定不找當地營造廠，當時以軍事混凝土牆製造，至今沒有任何損傷。

台灣中心內有大量的敘利亞與土耳其人，多為婦女和小孩，中心30位員工、50個單元已全數用來照顧與安置難民，裘振宇說，如果每個月能籌到420萬台幣，最多預估可以容納3000位民眾。

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Photo Credit: 台灣雷伊漢勒世界公民中心 提供
土耳其大地震後，台灣中心接收難民。

基礎設施恐停擺一年，資源搶奪恐為隱憂

除了資金，裘振宇也指出，雷伊漢勒目前是孤立的狀況，基礎設施在6個月到1年間無法恢復，台灣中心不能每天燒柴油，於是想到一個解決方案，希望藉由太陽能和雨水回收系統維持運作。目前台灣中心屋頂有2000平方公尺，如能全數舖上太陽能板，預估能源就能自給自足，雨水收集和灰水回收袽做好，預估也能達到50％的自給率。

裘振宇說，台灣中心位於在邊界上，所有物資要進來會經過其他安塔基亞省會與其他比較重要、災情也比較嚴重的城市，當這些物資進來後，「不知道最後到台灣中心、到雷伊漢勒的時候還剩多少。」

除了物資不夠，裘振宇指出資源分配永遠都是問題，他也透露，當地土耳其人態度變得比較挑釁，質疑為什麼這個時候物資要給敘利亞人而不是土耳其人？他說物資分配是一個非常敏感的問題，通常災難發生後哄抬物價、炒作基本原物料、暴動、搶奪的情況都可能發生。

裘振宇說，目前不知道能做多久，但就做到最後一刻。也已經與外交部土耳其駐台辦事處討論後續資源分配，欲捐款的民眾可參考以下資訊或台灣中心網頁

  • 郵局劃撥資訊：

勸募字號：北市社團字第1113147642號
郵局劃撥帳號：50462431
戶名：國際人道建築與教育協會裘振宇

  • 銀行轉帳：

台灣銀行（004）松山分行
帳號：064001060956
戶名：社團法人國際人道建築與教育協會

另外也可參考外交部提供的捐款專戶進行捐款：

  • 國內： （1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 （2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
  • 國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。

外交部再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人均應持續提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。

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核稿編輯：羅元祺


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