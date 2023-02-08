聯合國預估土耳其大震傷亡恐突破2萬，世界展望會和時間賽跑，第一時間開展救援行動

「我從地震中驚醒，飛奔到孩子們床前，但大門離我好遠，我不知道該先抱起哪個孩子逃跑。」一位世界展望會敘利亞團隊工作人員回憶地震當下，仍餘悸猶存：「那一分鐘的時間，感覺有如數年無助與恐懼的總和。」

根據世界展望會敘利亞回應團隊傳回的第一手災區畫面，多數房屋全倒或半倒，在地醫療設施和集體緊急避難所需要燃料供暖、供電，以及帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐和口糧等禦寒與維生物資。當地工作人員指出，現場至少有 20 處醫療設施部分或完全毀損，人們則是無家可歸或不敢回家，然而氣溫接近零度，大家只能冒著雨雪露宿街頭。被戰火所迫逃離家園的敘利亞人，如今又被地震奪走僅存的一切。

此次強震重創土耳其南部及敘利亞西北部，這兩個區域在過去近12年間，已接納大量敘利亞難民及境內流離失所者。由於曠日持久的戰爭，光是敘利亞西北部就有約410萬人依靠人道救援維生，其中大多數是容易遭受傷害的婦女與兒童。地震對這些婦孺造成第一波傷害後，後續要如何在殘破、冰冷的災區維生是更大的挑戰。

Photo Credit : 世界展望會

台灣世界展望會表示，此次事件一發生、世界展望會旋即做出回應，第一時間展開救援工作。世界展望會的救援行動將涵蓋土耳其的加濟安泰普（Gaziantep）和桑尼烏爾法（Sanliurfa），以及敘利亞北部的阿扎茲（Azaz）、阿夫林（Afrin）和伊德利卜（Idlib）等地。救援作業以提供民眾維生物資為首要任務，包括抵禦嚴寒的帳棚、衣物、毯子、床墊、防水布、食物、以及乾淨可用的水資源；因為該地區的醫療設施和集體緊急避難所急需燃料供暖、供電、以進行搶救工作，展望會已開始向災民收容所分發燃料和暖爐，以求加快搜救進度並保障災民生存需求。



台灣世界展望會會長李紹齡指出，此次土耳其地震的影響規模大，世界衛生組織也預估死亡人數可能達2萬人，這是台灣921大地震近十倍的數字，希望台灣民眾發揮愛心，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。你的捐款，將成為災民與孩子們艱困時刻的力量，陪他們走過恐懼，有機會重建未來！

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