樟宜機場「全球最高室內瀑布」如何大掃除？關掉水泵花6小時排水，還得清除大量許願硬幣

文：王震宇

除了住家在新年期間需要以全新面貌「迎賓」，新加坡有個世界聞名的打卡景點，每逢開年之際也會徹底來一次大掃除，好在下來一年繼續為全球各地的旅客服務。

說的就是坐落在星耀樟宜內，譽有「全球最高室內瀑布」美名的雨漩渦（Rain Vortex）。

這個視覺上極為壯觀、於2019年正式投入運用的40公尺高裝置，白天會有瀑布傾瀉而下，到了夜晚則會呈現出精彩的燈光秀。

星耀樟宜1月在臉書上發貼文說，今年1月3日至8日，雨漩渦進行了清理工作，並附上幕後花絮照。

據報導，去年雨漩渦的大掃除是在1月4日至8日之間；2021年的「吉日」則介於1月4日至10日之間，因此估計每一年的大掃除都在1月進行。

而在大掃除期間，除了「大雨」停止落下，雨旋渦周圍的區域也會被圍起來，不過要徹底清洗如此大型的裝置，不只是單純的洗洗刷刷而已。至於幕後都涉及哪些步驟，以下就來探個究竟：

關掉水泵花6小時排水

在清理工作開始前，工作人員必須先排走水箱裡的水。

為了響應環保，雨漩渦只使用雨水。每當下雨時，雨水會從星耀樟宜屋頂露天部分直接流入水箱，然後通過水管將水抽到雨漩渦頂部循環使用，形成瀑布效果。

Photo Credit: GettyImages 樟宜機場的雨漩渦（Rain Vortex）。

當水泵的閥門關閉後，工人就會利用真空泵（vacuum pump）把5個水箱內共50萬公升的水排走，整個排水過程約5小時。

水箱被清空後，工人就能開始進行清理，清除地面和牆壁上的所有污漬。

有趣的是，由於水箱屬於密閉空間，負則這一處的大掃除除了要爬梯子進入，也會放置一個通風管道，讓在裡頭工作的工人能呼吸新鮮空氣。

每名工人身上也需佩戴氧氣表和頭燈。安全管理員（safety officer）在工人進入水箱前會查看這些器具確保能正常運作，大掃除期間也會使用這些儀器來監測水箱內的氧氣指數。

徹底清洗板塊表層和底部

雨漩渦大掃除的一個重要環節，就是要洗淨圍著瀑布的反射池（reflecting pool）的上百個板塊（slabs）。

其實，工人一年裡會定期洗刷板塊表層，但在大掃除期間，板塊會一個一個被拆除，以清理隱藏在板塊底下的污垢。

由於每個板塊重達20公斤，員工無法徒手把它搬開，得利用吸盤（suction cup）把它們「拔起」，再用高壓噴管沖洗乾淨。

打開「神秘洞穴」清理瀑佈內部

如果從高處往下看可能會留意到，雨漩渦的正中央有一個圓形的設置，它其實「內有乾坤」哦。

每逢大掃除期間，工人就會打開這個秘密洞穴，攀爬階梯進入瀑布的最底層。

工人們「潛入」底部，是為了把水管拉到地面上，再用來清洗瀑佈內部的地面範圍。

為了讓瀑佈內部一乾二淨，其他工人也會用拖把清洗。

大掃除之餘還得「尋寶」

一年一度的大掃除不僅要讓雨漩渦煥然一新，工人還得邊洗邊「尋寶」。

所謂的寶物，一般是硬幣。

一些訪客誤以為雨漩渦有神奇的功效，將它誤以為是許願池，是另一個「財富之泉」，所以會直接把銅板或其他物體拋入瀑布里許願或「求財」。

因此，工人清理板塊表層和瀑佈內部時，若發現任何硬幣也得把它們撿起。

星耀樟宜發言人曾指出，公眾向雨漩渦拋擲硬幣，可能會影響水流，導致需要進行更多維修工作。所以訪客們日後不要再將雨漩渦當作許願池了。

清理完雨漩渦的內部後，工作人員就會洗刷頂層由亞克力板打造的透明水屏障，一旦所有的清理工作圓滿結束，工人就會重新註水填滿水箱，與此同時也會注入化學藥品，避免水中滋長藻類，瀑布雨水的PH值也會維持在特定水平，以免水箱被侵蝕。大功告成一切準備就緒後，雨漩渦就能再次亮麗登場！

Photo Credit: GettyImages 樟宜機場以擁有「全球最高室內瀑布」聞名全球。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒