土敘強震逾7800人罹難，世衛示警受災人口恐達2300萬，伊斯坦堡搜救協會：感激台灣總是跟我們站在一起

土耳其強震毀民生醫療設施，世衛示警受災人口恐達2300萬

（中央社）世界衛生組織（WHO）昨（7）日警告，土耳其爆發規模7.8強震，已在土耳其和敘利亞兩國奪走數千條人命，最終恐怕將造成多達2300萬人受災，世衛承諾提供長期救助。

《法新社》報導，世衛組織高級緊急官員馬尚（Adelheid Marschang）表示，「災難總覽地圖顯示，恐怕會有2300萬人受災，包括約500萬名弱勢族群」。

馬尚說：「災區各地的民生基礎設施受損，可能還包括醫療基礎設施，主要在土耳其和敘利亞西北部。」

她在瑞士日內瓦告訴世衛執行委員會，世衛「認為就近期和中期而言，迫切需求可能主要發生在敘利亞」。

在她發表談話的同時，土耳其和敘利亞搜救人員正冒著酷寒、餘震和建築物倒塌的風險，搶救被一連串地震埋在瓦礫堆下的生還者。連續強震已造成5000多人喪生。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「現在是和時間賽跑」，並解釋「世衛正在為災區緊急運送賑濟品」。

譚德塞說：「我們出動了緊急物資，也啟動了世衛緊急應變醫療團隊網絡，以便為傷者和最弱勢群體提供必要的醫療服務。」

救災機構表示，在土、敘兩國廣闊的邊界地區，有數千棟民房被夷為平地，使得早已飽受戰火、動亂、難民危機和近月霍亂疫情之苦的地區更憑添了苦難。

地震生還者徹夜在倒塌公寓樓層的扭曲殘骸中徒手挖掘，試圖救出家人、朋友，以及在前天清晨規模7.8強震襲擊時處於睡夢當中的任何人。

敘利亞北部的災情格外嚴重，這個地區早已因多年戰亂而滿目瘡痍。

馬尚說：「受地震影響，將賑濟物資穿越邊界送往敘利亞西北部的行動可能會，或者已經中斷，而這本身就是個大危機。」

譚德塞矢言，世衛組織「將與所有夥伴密切合作，以期在未來關鍵的數小時和數日期間給予援助，並在未來的數月和數年間，支援土、敘兩國政府恢復與重建」。

Photo Credit: Mindy / TNL

第二批搜救隊出發土耳其，陳建仁：讓世界看見台灣正在幫忙

（中央社）繼台灣首批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其救災，第二批搜救人員也在昨晚出發。行政院長陳建仁特別到場授旗，他相信隊員定能達成任務，讓世界看到Taiwan is helping。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日發生規模7.8強震，死亡人數還在增加。台灣第二批搜救隊昨晚搭乘長榮航空包機前往土耳其，陳建仁特別到桃園國際機場出席台灣國際搜救隊前往土耳其執行國際人道救援任務授旗典禮，並鼓勵所有隊員。

陳建仁致詞表示，土耳其發生規模7.8的強震，台灣特別感同身受，在民國88年921震災時，土耳其第一時間就派出搜救隊來台援助，現在是回饋土耳其的最好機會。

陳建仁指出，台灣願幫助世界上所有國家，作為地球村的一員，台灣應盡最大的努力，展現「Taiwan can help、台灣可以幫忙、Taiwan is helping、台灣正在幫忙」的精神，幫助土耳其政府解決震災產生的困難，並援助當地居民。

陳建仁說，政府在昨天就由外交部宣布捐贈土耳其20萬美元善款，幫助受災民眾，總統蔡英文今天看到土耳其震災嚴重，特別加碼到200萬美元。

陳建仁表示，台灣在第一時間就派出搜救隊到土耳其，包括消防署10名、台北市消防局30名，共40名搜救隊員，3隻搜救犬及6.6公噸設備，在昨晚搭乘土耳其航空前往伊斯坦堡，抵達當地後由駐處協助前往災區，在向聯合國的接待撤離中心報到後，就要馬上投入救災。

陳建仁指出，由於災害相當嚴重，今天特別派第二梯次國際搜救隊前往土耳其，除了90名來自消防署、台北市、台中市、屏東縣的搜救隊員，還有2隻搜救犬及6.4公噸儀器設備，包括最先進的生命偵測器，希望能夠盡早到災區提供最佳服務。

陳建仁向隊員表示，「你們就是台灣善良的表現，是勇敢的表現」，希望到土耳其好好投入救援工作，讓台灣能被全世界看到，「你們就是台灣之光、台灣的光榮，希望大家全力以赴」，他也勉勵隊員注意自身安全、照顧自己健康，相信隊員一定能達成任務，讓世界看得到Taiwan can help、Taiwan is helping。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也與夫人抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，很感謝台灣派出搜救隊，受震災影響的城巿有相當大的面積受損，平常就很難救援，大雪紛飛的冬天更增加搶救困難，希望台灣的救援能夠及時在72個小時內拯救更多生命，他也向搜救隊員們一一握手致意。

Photo Credit: 中央社 土耳其強震釀多人死傷，繼台灣首批搜救隊6日晚間 搭機前往土耳其救災，第二批搜救人員也在7日晚間出發，行政院長陳建仁（前右）特別到場授旗，並鼓 勵所有隊員。

土耳其緊急救援大不易，台灣搜救隊花一整天入重災區

（中央社）從等待災區機場「塞車」緩解、協調使用軍機或卡車到雪路上行進，台灣第一批搜救隊抵達伊斯坦堡後足足花了一整天才前進重災區，眼看黃金救援時間流逝，搜救隊心裡急又折騰。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數已超過5000人。台灣40名救援人員及3隻搜救犬同日自桃園機場啟程參與救援，順利抵達伊斯坦堡機場後遇到一連串交通阻礙及變數，無法如願第一時間前進災區。

Photo Credit: 駐土耳其代表處提供 via 中央社 台灣第一批搜救隊7日前往土耳其地震重災區，路上交通壅塞，原需4個半小時的車程，花了7小時只推進一半。圖為搜救隊成員於半路補給油料。

由於各路救難隊抵達伊斯坦堡後得先前往900多公里外的阿達那（Adana）聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，當地機場因此「塞機」，搜救隊卡在伊斯坦堡動彈不得將近4小時。而後搜救地點又從南部哈泰省（Hatay）臨時改為阿德亞曼省（Adiyaman），交通工具也從軍機換為卡車及中型巴士，延後搜救隊投入前線時機。