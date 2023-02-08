土耳其地震房子倒一片專家揭原因，斷層平靜兩世紀累積巨大能量，天寒地凍缺糧災民面臨生存威脅

強震逾7800人罹難，土耳其10省進入緊急狀態

（中央社）土耳其和敘利亞搜救人員冒著天寒地凍、餘震和建物可能倒塌的風險，持續挖找強震後仍在瓦礫堆下的生還者。土耳其總統艾爾多安宣布南部10個災區省分進入緊急狀態，為期3個月。

《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示：「緊急狀態涵蓋10個地震災區省分，為期3個月。我們會迅速針對這項決定完成內閣和國會程序。」

艾爾多安表示，兩起強震已在這10省造成至少3549人死亡、2萬2168人受傷。加上敘利亞已經宣布的1602人罹難，使得6日地震確認的死亡人數來到5151人。（更新：據8日最新統計數字，總死亡人數已達7800人）

上述10個省為阿達那省（Adana）、阿德亞曼省（Adiyaman）、迪亞巴克爾省（Diyarbakir）、加濟安泰普省（Gaziantep）、哈泰省（Hatay）、卡利斯省（Kilis）、馬拉特雅省（Malatya）、奧斯曼尼耶省（Osmaniye）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）和卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）。

《法新社》報導，救災機構表示，跨土、敘邊境範圍廣大地區數以千計建築被夷為平地，給這個飽受戰爭、叛亂、難民危機蹂躪地區再添苦難，當地最近還爆發霍亂疫情。

生還者徹夜在多層公寓大樓、扭曲變形的斷垣殘壁中徒手挖找，試圖搜救家人、朋友，以及6日清晨第一起7.8強震發生時，在睡夢中受困的任何人。

邊境土耳其一側哈泰省一棟倒塌建築中，一名7歲女童幸運獲救，她的臉、頭髮和睡衣褲全都布滿塵土，焦慮不安全寫在臉上。女童被拉出瓦礫堆時說：「我媽媽在哪裡？」

這場災難規模如此巨大，讓人難以理解，居民普遍難以置信。

卡拉曼馬拉斯巿和加濟安泰普巿之間的震央附近受創最重，尤其擁有200萬人口的加濟安泰普巿整片街區現在成為遭到白雪覆蓋的廢墟。

好幾層樓高的大樓倒塌，居民試圖清理堆積如山的磚石、石膏板和家具時，附近卻又有大樓倒塌，民眾在驚聲尖叫中連忙走避。

由於餘震不斷，驚恐萬狀又筋疲力竭的生還者不敢回家，只能在戶外度過寒夜。

Photo Credit: Mindy / TNL

土耳其記者連線遇強震，中斷直播扛小女孩逃難英勇救援

（中央社）土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震與多起強烈餘震，釀成慘重傷亡。土耳其1名電視台記者6日在災區連線報導時，恰好碰到第2起強震，他看到路旁有個女童被強震嚇呆，於是中斷直播，將她抱離危險地區，畫面非常暖心。

綜合美國《財經內幕》（Business Insider）、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）等外媒報導，土耳其電視新聞頻道《A News》記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）在6日凌晨首次強震後前往馬拉特雅省（Malatya）進行現場連線，準備播報救援狀況。不料當地間下午1時24分，又發生規模7.5的第2次強震，天搖地動之際他與攝影師跟著路上民眾拔腿狂奔，身後傳來建築物倒塌的轟然巨響和滾滾煙塵。

影片中可見，阿卡蘭跑到空曠處後對著鏡頭表示：「我們前往坍塌現場拍攝搜救工作時，連續發生2次餘震，還可聽見巨大聲響。各位觀眾可以看到，我左手邊的建築物已被夷為平地。」

接下來的畫面顯示，阿卡蘭停止說話，快步跑向路旁一個驚慌失措的小女孩，一把將她抱起，跑到空曠的馬路中央，將她放下，然後蹲低身子，摸摸女孩的頭，安撫她的情緒，最後把她送回家人身邊。接著，阿卡蘭又繼續播報新聞。

這段影片曝光後，這名記者放下工作、優先保護小女孩的暖心舉動贏得不少人的讚賞。

土耳其地震房子倒一片專家揭原因，斷層平靜兩世紀累積巨大能量

（中央社）土耳其與敘利亞邊界附近前（6）日發生地震，媒體分析，這起強震發生在兩個世紀來相對平靜的斷層帶上，又是在眾人熟睡的凌晨來襲，因此造成慘重傷亡，目前已證實有7800人罹難。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區發生一系列地震，其中最大的規模為7.8，有數以千計建築物倒塌，到了昨天深夜，搜救人員仍在寒冷的天氣中與時間賽跑，徒手在斷垣殘瓦中尋找生還者。

這起地震會造成那麼嚴重的災損，部分是因為地震威力很強，這是自1939年以來襲擊土耳其規模最大的地震，而且發生在人口稠密區。

英國地質調查所（British Geological Survey）榮譽研究員穆森（Roger Musson）著有《地震與文明的糾纏：從神話到科學，以及防震工程》（The Million Death Quake: The Science of Predicting Earth’s Deadliest Natural Disaster）一書，他向《法新社》表示，這起強震造成嚴重傷亡的另一個原因是，發生時間是在凌晨4時17分，代表房屋倒塌時，有還在睡夢中的民眾受困在內，而災區建築結構也「真的不適合用於容易發生大型地震的地區」。

這起地震造成這麼慘重的災情，也可能是因為地震發生在最近相對平靜的斷層帶。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。1999年在土耳其北部杜茲區（Duzce）北安納托利亞斷層（North Anatolian Fault）發生的地震造成超過1萬7000人死亡。