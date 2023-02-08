聯合國專家：中國將100萬名藏童送往寄宿學校「強迫同化」，侵蝕少數民族身分認同有違國際人權準則
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儘管中國境內的其他省份亦有寄宿學校，然而相較於占全中國學生比重約20％的住校生，西藏學生的寄宿比率明顯高於其他地區。根據特別報告員提交的證據表明，當前約有100萬名藏區兒童於寄宿學校求學，等於近80％的藏族學齡兒童為離家的寄宿學生，寄宿學校的數量也逐年升高。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
3名聯合國專家於2023年2月6日發出聲明表示，西藏當前約有100萬名藏族兒童被迫與家人分離，在北京當局的主導下，他們須前往政府公辦的寄宿學校就讀，並被要求融入以漢族為中心的主流文化。
根據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指出，這份聯合聲明是由聯合國少數民族問題特別報告員德瓦雷納（Fernand de Varennes）、教育權利特別報告專家沙希德（Farida Shaheed），以及文化權利問題特別報告員尚塔基（Alexandra Xanthaki）共同發布。
聲明中揭露，在寄宿學校制度中，教育內容及教學環境皆圍繞著漢族文化所建構，翻開學生的課本會發現，幾乎所有的內容都以漢族學子的生活經驗為重，藏族兒少從中無法獲得與自身傳統文化、歷史有關的知識。
據悉，這些官辦的寄宿學校也會強迫藏族兒童，僅能使用「普通話」來完成義務教育，校方並不會以藏語等少數民族語言授課。
「這種現象讓我們感到相當不安，近年來針對藏族兒童施行的寄宿學校制度，似乎是一項具規模、強制性的教育計劃，而該計畫的目的便是要將藏人『強迫同化』，這有違國際人權準則。」專家們於聯合聲明中這般提及。
特別報告專家接著說道：「藏族孩童正面臨喪失使用母語的能力，他們無法輕鬆的用藏語與父母、祖父母溝通，這種強迫同化的政策，正在侵蝕藏族兒少的身分認同。」
有多少藏童被送至寄宿學校？
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