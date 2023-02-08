2023/02/08,
國際

美國調查人員打撈中國間諜氣球，能從碎片殘骸中找到什麼秘密？

美國調查人員打撈中國間諜氣球，能從碎片殘骸中找到什麼秘密？
Photo Credit: Reuters / BBC News

我們想讓你知道的是

接受BBC採訪的專家說，氣球上所裝載的儀器是揭開其目的和監測能力的關鍵。他說：「如果氣球上有任何技術是美國沒有的，那將非常令人驚訝，但它確實有可能讓美國的情報部門了解到中國這些類型技術在應用層面的技術成熟度。」

美國調查人員在打撈中國氣球殘骸時將尋求線索，試圖了解這個來自中國的飛行物上周為何會從美國領空經過。

五角大樓聲稱，這個氣球當時是在敏感的軍事地點從事間諜工作，隨後，氣球於周六在美國領海上空被擊落。

氣球碎片散佈在南卡羅來納州海岸附近的大面積區域內。

中國堅持說這是一艘失控脫軌被吹入歧途的氣象船，並對其被美國擊落表示「強烈不滿」。

美國海軍和海岸警衛隊的船隻和潛水員正在努力從氣球上回收盡可能多的殘骸，包括氣球所裝載的任何設備。

周一，美國國防部官員說，在一個大約1500×1500公尺的區域發現了碎片，不過氣球殘骸散落在更大的區域。由於海上情況和碎片可能帶有危險材料如炸藥或電池部件等原因，使得美國打撈氣球設備的工作變得複雜。

那麼，一旦氣球的碎片被打撈上來，調查人員希望了解什麼呢？

周六，美國國防部一位高級官員向記者表示：「我們不知道打撈究竟能衍生出什麼收獲。但是我們已經從技術層面了解了這個氣球和它的監測能力。而且我想如果我們能成功回收碎片，我們將掌握更多情況。」

接受BBC採訪的專家說，氣球上所裝載的儀器是揭開其目的和監測能力的關鍵。

科羅拉多大學博爾德分校航空航天工程科學教授伊恩・博伊德（Iain Boyd）說，北京和華盛頓的官方解釋都還不太合理。

他說：「雙方的說法都讓人產生疑問，這也是涉及這個氣球的有趣之處」。他說：「我認為，真相距離中美官方的說法都有距離。」

博伊德先生說，如果搜索隊找到足夠多的儀器，他們將有可能知道它其中收集了多少訊息，正在處理什麼樣的訊息，以及是否有任何處理過的數據已經或正在被送回中國。

他說，近距離觀察氣球並找出它是否有螺旋槳或通信設備等特徵也將有助於確定氣球是否被遠程控制。

博伊德先生認為，即使軟體被損壞或以某種方式被抹去，調查人員也能評估它可能拍攝的監控圖像的分辨率和質量等情況。

他說：「如果氣球上有任何技術是美國沒有的，那將非常令人驚訝，但它確實有可能讓美國的情報部門了解到中國這些類型技術在應用層面的技術成熟度。」

約翰霍普金斯大學土木與系統工程系助理教授格雷戈里・法爾科（Gregory Falco）說，美國將致力於在氣球殘骸中盡可能找到傳感器，以利用這些傳感器來揭示氣球的用途。

但這並不容易做到。他告訴BBC說，探測不同類型波長的傳感器通常很小，而且在美國軍方用導彈摧毀氣球後傳感器可能已經被損壞。他說，從摧毀氣球的錄像中還不清楚它損壞的情況有多嚴重。

法爾科博士說，中國和美國一樣，是一個「相當聰明的對手」，如果氣球是用來執行間諜任務的，它早就應該有計劃自毀或修改數據。

他說：「擊落這個東西只是一種民族自豪感的表現，因為我不確定我們能從中獲得什麼。」

但他說，從被擊落的氣球上獲得的訊息可以幫助美國官員「更好地了解他們的對手」。

法爾科博士說，美國可以發現氣球收集的數據是如何被送回中國的。中國可能使用了一個「混合衛星網路」，即利用高空平台將數據中繼傳輸到最靠近的衛星。法爾科博士說，一旦衛星進入安全區域，它就會與地面站或作為控制系統的天線連接。

法爾科博士說，中國有「一大片在中國之外的地面站」。他說，只要氣球能夠連接到衛星，然後再連接到地面站，中國就會「完全掌握他們的數據」，並可以處理掉氣球。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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