研究：英國麵粉中「葉酸」含量過低，婦女面臨生出畸形嬰兒的風險

研究人員說在各種麵粉和米飯中提高添加葉酸（folic acid）的含量，可防止英國出生的嬰兒有終身殘疾。

他們認為目前建議的葉酸含量太低，對一些特殊群體的婦女沒有幫助，而且那些認為葉酸具有潛在危害的擔心沒有根據。

去（2022）年英國政府決定在英國各地實施新法規，強制食品行業在非全麥粉當中添加被稱作葉酸的維他命，這種維他命也被稱作B9。這就意味著所有人在食用麵包的時候，能攝入更多的葉酸。

這種維他命在妊娠初期特別重要，能有助於嬰兒大腦、頭骨和脊椎發育。

婦女得到建議讓她們在懷孕前每天吃含葉酸的輔助食品，但很多婦女並沒有這樣做，她們大部分都不是富裕人群，而且其中一半的懷孕是意外的結果。

這就意味著她們面臨生出畸形嬰兒的風險，這也被稱作神經管缺陷，諸如脊柱裂這種先天畸形。英國每1000例懷孕當中就有一例這種畸形。

困擾一生的問題

不過有一組研究人員說，新的建議對那些食用無麩質食品的婦女並沒有幫助，諸如全麥麵粉，或任何種類的米飯，而非麵包食品。

他們還說建議的葉酸含量太低，只能防止20％的新生兒畸形，增加葉酸含量才能達到80％。

倫敦帝國理工大學的新生兒醫藥教授尼娜．莫迪（Neena Modi）說：「在英國，我們的神經管畸形嬰兒的比例是歐洲最高。」

她還說，「這並非小事，這會給嬰兒和嬰兒的家庭帶來終生的問題。」

「每個神經管畸形嬰兒都是個悲劇，我認為不提高葉酸添加含量是沒有道理的。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一些研究人員認為在米飯和一些麵粉當中添加葉酸，可防止更多新生兒有先天脊椎缺陷

英國政府建議在每100克的非全麥麵粉中添加0.25毫克的葉酸，但是莫迪教授和其他研究人員呼籲把添加量增加到這個含量的4倍，即每100克麵粉當中添加1毫克葉酸。

倫敦聖瑪麗醫院的婦產科教授萊斯利．里根（Lesley Regan）說，增加葉酸添加含量有醫藥、道德和經濟方面的理由。

她說，「我和其他人在面對這些問題的後果」，因為那些不幸的家庭在診斷出嬰兒受到影響後，不得不終止妊娠。

出生的畸形嬰兒終生需要護理，代價十分昂貴，800個家庭「要面對這些問題的時候」，護理費用總數達百萬英鎊計。

讓母親受益

直接從強化的食品當中吸收葉酸的效果，比透過輔助劑量提高關鍵維他命含量強一倍。

一些專家之前曾經對在所有人食品中添加如此多葉酸表示擔憂，認為那樣會引發其他健康問題，諸如貧血。

不過牛津大學的神經學教授彼得．羅斯威爾（Peter M Rothwell）反對這種說法。他說：「這沒有問題。這個想法、證據和現在的做法不吻合。」

他還說，確實要留心沒有計劃到的後果，不過「在實際當中這種可能性似乎很小」。

1991年的《柳葉刀》發表的研究顯示，在英國的試驗當中每天攝入4毫克葉酸補償，能夠把神經管畸形嬰兒減少約80％。

倫敦大學學院的預防醫藥教授尼古拉斯．瓦爾德（Sir Nicholas Wald）正在領導這種研究。他說，高含量的添加「是安全的，而且能防止更多的新生兒畸形」，還「讓所有的母親，不管她們是富裕的還是貧窮的，都能受益」。

英格蘭健康和社會護理部表示，在麵粉中建議添加的葉酸含量來自蘇格蘭的食品標凖局的模型研究的結果。

該機構研究了不同的安全選項，確保攝入更多的葉酸，以及維持現有的平均攝入含量不會給公眾帶來更多風險。

目前正在研究11月結束的有關諮詢以及反饋。健康和社會護理部的一名發言人說，在將來某個時候會確認經過同意的葉酸添加含量。

什麼是葉酸？

維生素B的一種合成版本，或維他命B9

對妊娠最初幾周的脊椎和神經細胞發育必不可少

建議希望懷孕的任何人每天一次攝入400微克

在懷孕最初的12周內應該攝入葉酸

有脊柱裂病史的家庭需要攝入更多，達5毫克的葉酸

葉酸的自然形式存在於諸如菠菜、白菜、柑橘和全麥食品中

沒有懷孕的人應該能夠從上述食品中得到足夠的葉酸

慈善機構「陽光」（Shine）是向脊柱裂患者提供支持的機構，他們說樂於看到強制性在麵粉中添加葉酸，而且要盡早實行。

該機構的首席執行官凱特．斯蒂爾（Kate Steele）說，「我們希望在添加葉酸問題上的添加數量、強制添加的含量經過審核，要對其影響進行監測，如果影響過於明顯要做出調整。」

該慈善機構表示，所有可能懷孕的女性，不管她們是否嘗試懷孕，每天都應該補充葉酸攝入。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航