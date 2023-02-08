2023/02/08,
歐洲

梅洛尼出訪非洲如願讓義大利成為歐洲天然氣樞紐，卻面臨綠色轉型新挑戰

梅洛尼出訪非洲如願讓義大利成為歐洲天然氣樞紐，卻面臨綠色轉型新挑戰
義大利總理梅洛尼｜Photo Credit: GettyImages

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梅洛尼不負眾望的為義大利成功取得更多天然氣，填補義國能源供應缺口，也擺脫對俄羅斯能源的依賴，也實現其所提出「馬泰計劃」的核心政策目標，成為非洲和歐洲間的天然氣交換中心，但梅洛尼政府將面對新的挑戰，即綠色轉型。

（中央社）梅洛尼（Giorgia Meloni）以2次非洲出訪開啟「馬泰計劃」（Piano Mattei）序幕，也實現成為歐洲天然氣樞紐的目標。有報導指出，義國政府重押天然氣投資的同時，歐盟成員國正在背棄天然氣，義國應思考國家在綠色轉型中所處位置。

義大利總理梅洛尼1月訪問阿爾及利亞與利比亞，開啟了「馬泰計劃」的序幕，義大利與阿爾及利亞、利比亞多項雙邊協定中，最受矚目的就是能源部分的協議。

梅洛尼不負眾望的為義大利成功取得更多天然氣，填補義國能源供應缺口，也擺脫對俄羅斯能源的依賴，也實現其所提出「馬泰計劃」的核心政策目標，成為非洲和歐洲間的天然氣交換中心，但梅洛尼政府將面對新的挑戰，即綠色轉型。

雖然目前歐盟把天然氣納入綠色能源，歐盟成員國對「綠色」能源看法仍相當分歧。有支持者認為，在乾淨能源轉型與氫能等新技術開發過程中，天然氣是重要的電力來源；但批評者則表示，考量燃燒天然氣產生的二氧化碳排放，天然氣不該被視為綠色能源。

《今日羅馬》（Roma Today）報導，梅洛尼與阿爾及利亞、利比亞的能源協議均以化石燃料為主，雖然天然氣是在國家能源政策轉向為再生能源的過渡與橋接能源，但政府重押天然氣的同時，恐影響綠色轉型目標進程。

報導指出，雖然與兩國簽訂的雙邊協定中也有關於可再生能源和氫能的討論，潛力也很大，但實際上，相較於再生能源，梅洛尼現在和未來幾年都希望獲得更多天然氣，不僅是為了義大利，也是為了將其運輸到歐洲。

然而，報導指出歐盟成員國正在背棄天然氣。其援引英國氣候和能源智庫（Ember）統計數據，歐盟國家已邁向更環保的轉捩點，風力與太陽能成歐盟2022年最大電源。

英國氣候和能源智庫數據的負責人戴夫瓊斯（Dave Jones）說：「所有對煤炭捲土重來的擔憂現在都已經過去了。」他進一步補充表示，「歐洲國家不但致力逐步淘汰煤炭，他們現在也在努力逐步淘汰天然氣。」

報導也說，烏克蘭戰爭加速了歐洲能源市場於再生能源的轉換上，但義大利似乎並不在意。尤其是梅洛尼政府透過義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）與利比亞國家石油公司（NOC）簽訂了一項被定義為「歷史性」的協議，義大利投資約73億歐元（約新台幣2400億元），從 2026年開始開採利比亞沿海的2個油田，恐會阻礙義國綠色轉型進程。

報導指出，歐洲正致力於綠色轉型，有人懷疑梅洛尼政府想要推遲綠色轉型，提醒義大利國民不能只滿足於計劃的宣言，應加以關注「馬泰計劃」實質內容，因這攸關著義大利各方面的未來。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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