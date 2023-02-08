歐盟發表首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告：中俄聯手威脅大，台灣經驗值得參考
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根據這份報告，用意在「誤導議題方向」的資訊操弄在中國對歐案例占56％、俄國占42％；意圖「歪曲事實」的在俄國案例占35％、中國占18％。這些假資訊攻擊對象最多是烏克蘭，其次為歐盟機構，波瑞爾本人和美國也是被針對者。報告指出，中國特別意圖分化西方，將美國描繪為歐洲不安的來源。
（中央社）歐盟對外事務部昨（7）日發表首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告，指出中、俄兩個威脅主體的合作令人憂心。曾訪台的歐洲議會議員格魯克斯曼在同一主題論壇中，分享台灣透過跨界合作靈活因應的作法。
歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）負責人、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在該部昨天舉辦的外國資訊操弄干擾（foreign information manipulation interference，FIMI）論壇致詞說：「如果資訊有毒，民主無法運作。」
除了俄國長期對歐洲操弄資訊、試圖影響輿論，波瑞爾表示，歐盟自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行後，開始關注「敘事之戰」（the battle of narratives），也就是中國對外操作資訊的現象。
EEAS自2015年以來共收集到超過1萬5000件外來勢力對歐洲資訊操弄案例。昨天發布針對去（2022）年10月至12月的100個案例分析報告，其中俄國83案，以俄語占最多；中國12案，其中7成為英語；還有5個案例是中俄協作。
波瑞爾說：「（資訊操弄）威脅主體如俄國和中國之間的合作，是這份報告令人憂心的主要發現。」
根據這份報告，用意在「誤導議題方向」的資訊操弄在中國對歐案例占56％、俄國占42％；意圖「歪曲事實」的在俄國案例占35％、中國占18％。
這些假資訊攻擊對象最多是烏克蘭，其次為歐盟機構，波瑞爾本人和美國也是被針對者。報告指出，中國特別意圖分化西方，將美國描繪為歐洲不安的來源。
至於中俄合作操弄歐洲輿論，報告指出，中國官方控制媒體和中共官員社群媒體，均協助放大有利於俄國政府的陰謀論，例如散布美軍在烏克蘭設生物實驗室的假新聞。
在EEAS的論壇中，歐洲議會（European Parliament）「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）等多位與會者都直言，歐盟面對假新聞「還沒準備好」、「太脆弱」，當務之急是建立民眾對資訊戰、混合戰的狀況認知，以及因應問題的迫切感。
曾在2021年11月率領歐洲議會第一個正式代表團訪台的格魯克斯曼，特別分享他訪台時與現任數位發展部長唐鳳交談的心得。
格魯克斯曼說：「台灣在中共常態的（資訊）攻擊下建立了民主，他們用靈活敏捷的方式因應。」包括集結媒體、公民、智庫、非政府組織，建立快速且全面的假新聞反應機制，值得歐盟參考。
波瑞爾昨天並宣布，歐盟執委會將建立因應外國資訊操弄的「資訊分享及解析中心」（Information Sharing and Analysis Centre），以集中彙整、分析案例，分享知識及經驗。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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