烏克蘭為俄軍新一波攻勢備戰，聯合國憂俄烏衝突恐釀全球更大規模戰爭
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俄羅斯當局表示，俄軍正朝烏克蘭巴赫姆特市和布格列達爾鎮推進，這是烏東頓內次克州的兩大交戰點，而頓州現已成為俄軍攻勢一觸即發之處。《法新社》報導，在俄軍公布上述消息前，烏克蘭總統澤倫斯基上週警告，烏軍將堅持戰鬥以盡可能捍衛巴赫姆特「堡壘」，但籲請西方提供更多武器讓烏軍能守住這座城市。
（中央社）俄烏戰爭將屆一週年，烏克蘭官員評估俄羅斯在烏東大舉增兵，似將發動新一波攻勢，時間可能在2月中之後。聯合國秘書長則擔憂俄烏衝突若升高，恐將使世界走向更大規模戰爭。
- 烏克蘭為俄軍新一波攻勢備戰 官員估2月中後迎敵
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，俄羅斯正在烏東大舉增兵，可能準備於下週沿著一條已纏鬥數月的戰線發動新一波攻勢。
路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將屆滿一年，烏克蘭擔心俄國基於「象徵」意義發動大型攻勢，正急需西方國家提供的軍事援助。
烏克蘭也正規劃於春季反攻、收復失土，但還在等待西方國家承諾的長程飛彈和戰車送達。有些分析師認為，烏克蘭還要數月才能準備好。
赫戴接受烏克蘭電視台訪問時說：「我們看到愈來愈多（俄羅斯）後備部隊被派到我們這個方向，也看到更多設備運過來。」
他說：「他們帶來彈藥，用法與以前不同，不再是全天候砲轟，而是慢慢開始節省，準備全面進攻。他們很有可能要花10天來集合後備部隊。我們可以預期，過了2月15日，（這波攻勢）隨時會發生。」
烏克蘭國防分析師科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）認為，俄軍的新一波攻勢可能會從4個方向擇一發動，包括東部的盧漢斯克州、頓內次克州（Donetsk）、東南部的札波利沙州（Zaporizhzhia）和東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）。
- UN秘書長警告，俄烏衝突恐釀全球更大規模戰爭
俄烏戰爭將屆滿1週年，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日對各國提出警告，擔心俄烏戰爭局勢恐進一步升溫，這可能意味著世界正走向一場「更大規模的戰爭」。
聯合國秘書長古特瑞斯在聯合國大會發表談話，列出2023年優先事項分別為俄羅斯入侵烏克蘭、氣候危機以及極端貧窮問題等。
他對193個成員國代表說：「2023年一開始，我們就面對一生中前所未見的一系列挑戰。」今年面臨的諸多挑戰當中，開戰將滿1週年的俄烏戰爭排名首位。
古特瑞斯說：「戰爭不僅為烏克蘭人民帶來無盡痛苦，也對全球影響深遠。」他還說：「和平的前景愈來愈渺茫，戰況進一步升級以及發生流血衝突的可能性卻一再攀升。」
古特瑞斯表示：「我擔心世界並不是在無意間邁向一場更大規模的戰爭，而是明知如此，卻仍朝這方向前進。」
- 澤倫斯基稱人事異動可強化烏軍，未言明防長去留
俄羅斯部隊6個月來首度在烏克蘭東部取得進展之際，烏克蘭國防部長去留未定，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日晚演說時表示，邊境與前線人事異動將強化烏軍，但他仍未直接說明防長是否換人。
路透社報導，澤倫斯基所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）5日表示，國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）將調任其他部會職務，但他昨天又稱，「國防部門本週不會有人事異動」。
澤倫斯基表示，他希望結合地方與中央政府的軍事和管理經驗，但還是沒言明列茲尼科夫是否調職。
澤倫斯基政府正在打擊官員不法行為，這是烏克蘭近1年前被俄軍入侵以來，最大規模的政治與行政改組。
多名中央與州級官員被開除或辭職，維安部隊突襲一名億萬富豪的住宅，當局還著手調查主要石油公司和煉油廠涉嫌詐欺一事。國防部則被控支付伙食費過高，但列茲尼科夫本人未被指控任何不法行為。
- 澤倫斯基獲歐盟邀請赴峰會，可能在歐洲議會演說
歐洲聯盟（EU）官員6日表示，烏克蘭總統澤倫斯基可能於9日訪問布魯塞爾，會晤歐盟領袖並在歐洲議會發表演說。
法新社報導，歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）發言人說，米歇爾已邀請澤倫斯基參加歐盟「未來一場峰會」。
發言人推文指出，澤倫斯基受邀「親自參加」布魯塞爾一場峰會，但基於安全因素，「不會提供進一步資訊」。
歐洲議會（European Parliament）消息人士表示：「預定在2月9日星期四召開特別全體會議，屆時澤倫斯基可能會出席。」
俄羅斯稱烏東攻勢順利，俄軍逼近巴赫姆特
俄羅斯當局今天（當地時間7日）表示，俄軍正朝烏克蘭巴赫姆特市（Bakhmut）和布格列達爾鎮（Vugledar）推進，這是烏東頓內次克州的兩大交戰點，而頓州現已成為俄軍攻勢一觸即發之處。
《法新社》報導，在俄軍公布上述消息前，烏克蘭總統澤倫斯基上週警告，烏軍將堅持戰鬥以盡可能捍衛巴赫姆特「堡壘」，但籲請西方提供更多武器讓烏軍能守住這座城市。
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在與國防官員召開的會議中說：「作戰行動此刻在布格列達爾和阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）四周成功推進。」
蕭依古並列出俄軍近來在頓內次克州「解放」的7座村落，包括元月間遭俄軍攻下的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。
巴赫姆特位於蘇勒答爾以南不遠處，是個受到戰火重創的城市，市內人口幾乎已全數逃往外地。當地連月來的激烈戰鬥，已成為俄軍侵烏近一年來耗時最久的攻擊行動。
俄軍一旦攻下巴赫姆特，將取得繼續深入頓內次克的通道，而俄國當局已決心將攻占頓州作為優先軍事任務。
該州首府頓內次克市由俄方扶植的市長表示，今天稍早當地有5人喪生在烏軍砲火之下。
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