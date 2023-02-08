中研院士朱雲漢直腸癌病逝，與大腸癌有何差異？存活關鍵在於發現的期別

大腸癌直腸癌，台灣發生率第一名

大腸直腸癌是台灣發生率第一名的癌症。大腸一般分為四個部分，由盲腸、結腸（可分升、橫、降、乙狀結腸）、直腸、肛門所組成。大腸（盲腸及結腸）發生的癌症統稱大腸癌或結腸癌。（延伸閱讀：大腸癌「常見7大特徵」！腹痛、多屁秒中 罹癌友公認「做1事」最靠譜）

直腸則是乙狀結腸以下、肛門以上的一小段腸道，長度約12-15公分，腫瘤若長在肛門往上15公分內的距離，就稱為直腸癌。大腸癌發生位置及機率大約為40％發生於近端結腸；60％發生在遠端結腸及直腸。

大腸癌、直腸癌，兩者有何差異？

大腸直腸癌的最大差異在於症狀的表現。大腸癌症狀較不明顯，會有疲憊、排便習慣改變、慢性貧血、新發生的便秘或腹瀉、大便性狀改變、腹痛等症狀；直腸癌因發生位置靠近肛門處，感受會較明顯，可能會有排便急迫感、裡急後重感、排便時會帶血或粘液、排便不完全感等症狀。

此外，直腸的生理構造與大腸不同，所以直腸長了腫瘤時，即使經過完整治療，它在局部復發的機率比結腸癌高，所以治療時除了要顧及肛門功能的保留，更要兼顧降低局部復發的機率。

年紀愈大，大腸息肉發生率愈高

大腸癌為治癒率很高的癌症，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率可高達90％以上。大腸癌主要由腺瘤瘜肉癌化造成，大腸息肉的發生率為年紀愈大、發生率愈高；50歲時盛行率是20％至30％，70歲為50％以上。

健康管理醫院副院長梁程超提醒，50歲以上為好發族群，建議每1-2年可做一次大便潛血檢查及每2-5年定期接受大腸鏡檢查；若有大腸癌家族史、肥胖、少運動、抽菸、不良飲食習慣者，建議更應定期自主安排無痛腸胃鏡健康檢查。

大腸直腸癌愈早發現存活率愈高，預後回檢追蹤勿鬆懈

罹患大腸直腸癌存活的關鍵在於發現的期別。零期的大腸直腸癌治癒率可達近100％，第一期在術後的五年存活率也可高達90～95％，第二、三期分別為80％及65％，第四期的五年存活率則大幅降低約為10％～20％。（延伸閱讀：飲食養生、不吃燒烤油炸、不菸酒...大腸息肉切除又長！ 醫揪「6個大腸息肉最愛體質」）

另外，除了零期癌細胞不會轉移外，第一至四期患者即使經過腫瘤切除手術，都有復發的可能。以第二期及第三期患者來說，復發期約在2-3年，因此手術後的前兩年一定要做到定期密切追蹤，約每三個月就要回檢追蹤，接下來的兩年也不能鬆懈，仍要持續回檢追蹤，直到術後的第五年，若回檢狀況無異常，其復發機率可大幅降低。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航