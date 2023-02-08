不用怕選課衝堂！清大創立不點名「X-Class」，鼓勵學生跨領域學習
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雖然課堂也是很重要的學習場所，但清大校長高為元點出，其實很多學習都發生在課堂之外。教務長巫勇賢說明，X-Class簡單來講就是「衝堂選課」，無論學生衝堂、或在該時段沒有選課，只要選了X-Class，就不用在上課時間出現在課堂上，也不需要點名。
大學生幾乎都共有的經驗，是安排課表時課程衝堂，只能在同時段的數門課之中選擇一門，而清華大學如今開創全台首例，辦理「X-Class」衝堂選課，只要其中一門課提供完善的非同步線上教學，學生就可以在同一時段修習2門課。
清華大學校長高為元從去（2022）年上任就蔚為話題，他是生物醫學專家，曾任教威斯康辛大學麥迪遜分校，而後放棄香港科技圈的高薪，去年上任清大校長。他上任後，就主張要推翻傳統、將跨領域多元學習提升到80％，他在記者會上也分享，許多清華校友都表示，在清大最印象深刻的部分是社團、宿舍的生活。
清大教務長巫勇賢說明，X-Class簡單來講就是「衝堂選課」，若一門課的老師有規劃完整的非同步課程，就可以把課程設定成X-Class，無論學生衝堂、或在該時段沒有選課，只要選了X-Class，就不用在上課時間出現在課堂上，也不需要點名，可以從事跨領域活動。
不是坐在教室才算學習，X-Class協助學生發展自己興趣
這項制度是核工所學生陳聿邦的發想，清大學生議會議長王致凱表示，後續花了很多時間將發想落實、貼近同學的需求，並與校方共同合作，未來期望可以繼續朝著師生共治、跨領域學習的方向前進。
選修X-Class的學生，可以在課堂以外的時間線上修課，並於其他課後時間與老師、助教約時間討論，考試的方式、標準會全部學生一致，巫勇賢表示，國外如柏克萊大學、哈佛大學、耶魯大學等名校也都有採用類似制度。
巫勇賢受訪時表示：「一定要坐在教室才算是有學習嗎？」清大重視的是學生有沒有學到東西，就算沒有到課，也可以從事符合自己興趣的事情。至於考試、評分標準都與實體上課的學生一樣，老師會事先和學生講好考試時間。
目前清大只有6、7門課是X-Class，開學前也將持續鼓勵更多課程加入，巫勇賢表示，有2、3門課是理工相關，另外還有教育學院與其他通識課，但實作的課程就比較無法採用X-Class，人文領域如果講求學生小組討論也就不太可能，X-Class還是以講述的課程為主。
T分數、微學分，清大持續朝跨領域學習前進
為了達到80％跨領域多元學習的標準，除了X-Class以外，清大還規劃了2個重要方案，第2個是所謂的「T分數」，透過將原本評斷成績標準的「GPA」轉換成T分數，就能可以反映出一門課的平均分數高不高、「甜不甜」。也就是說，在相同的學期成績之下，平均分數高的話T分數可能就會較低，反之則較高。
學生在成績單上，可以選擇要呈現出GPA還是T分數，目前清大已有56％的學系已經採用T分數做書卷獎的衡量標準。
另外一項方案是微學分，巫勇賢說明，指的是低於1學分的學分，以0.1為單位來開設課程，時數短的微學分課程可以讓學生多多試探自己的興趣，不要一窩蜂到所謂的熱門領域。
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核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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