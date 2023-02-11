2023/02/11,
生活

大人才懂的美味：除了白蘿蔔片配高粱，你真的認識過年必吃的「烏魚子」嗎？

大人才懂的美味：除了白蘿蔔片配高粱，你真的認識過年必吃的「烏魚子」嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏魚子的基本食用方法，就是「烤」，不過不能烤過頭，否則會失去彈性，導致烏魚子在嘴裡粒粒分明，口感也會不佳。因此，建議採用高粱酒浸泡烏魚子約3分鐘後，利用高粱酒本身的酒精來點燃烏魚子烘烤，兩面烏魚子約烤6至10分鐘即可食用。除此之外，你還可以這樣搭配：

文：Ryota

每到過年時節，餐桌上總是會有切片烏魚子與白蘿蔔，那道料理一直以來都是我的心頭好，因此在其他聚餐、婚宴場合時，我都會期待這道冷盤能出現在飯桌。

不過，隨著吃過家中及各大餐廳端出的烏魚子，心中也不免產生了一些疑惑，像是為何烏魚子外面的薄膜究竟是什麼？聽聞可搭高粱酒，不過烏魚子到底有哪些搭配方式？再來，近年還出現了一口吃的烏魚子零食，這也令我好奇烏魚子究竟該如何保存？如果你也有相同的疑問，以下是我整理出的結果：

烏魚子為何總是在過年期間吃到

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

首先，烏魚子是烏魚懷孕後的卵巢統稱，而烏魚其實不只是台灣有而已，全球各地的溫、熱帶海域等，皆有烏魚棲息。而烏魚子在台灣之所以常見於冬天，尤其是過年期間，原因是因為烏魚總在冬季於台灣西南岸的「東海」洄游產卵，因此通常在冬天較能獲得成熟的魚卵。

除此之外，台灣也有非野生的養殖烏魚，不過若要讓魚卵大到足夠做成烏魚子，需養殖約3至4年，另外市面上能夠買到的還有來自巴西、美國的進口烏魚子，但因為他們所採用的魚種為「鯔魚」的卵巢，並非透過新鮮烏魚直接製成的烏魚子，所以在口感與色澤都會與台灣的有些差異，這也是有些烏魚子的價格差異較大的原因。

烏魚子的薄膜到底要不要除去？

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烏魚子外層的薄膜，有些人會將其撕去，但其實那並非加工製品，而是天然且可食用的卵袋膜，它的用途是包覆魚卵，早期會將其撕去，大多是因為製作與曝曬等衛生條件不佳，不過如今烏魚子在製作過程嚴格管控衛生條件，因此也可以留有薄膜食用，不過兩者的食用口感會有所不同。

若是要將薄膜撕去的話，建議剪去魚卵頭部的棉線，將烏魚子分兩半，便可從切口處找到薄膜的撕口，接著用米酒浸潤烏魚子的兩面，便能幫助薄膜與烏魚子分離。

烏魚子怎麼吃？

烏魚子的基本食用方法，就是「烤」，不過不能烤過頭，否則會失去彈性，導致烏魚子在嘴裡粒粒分明，口感也會不佳。因此，建議採用高粱酒浸泡烏魚子約3分鐘後，利用高粱酒本身的酒精來點燃烏魚子烘烤，兩面烏魚子約烤6至10分鐘即可食用，不過，其實烏魚子本身是可以生吃的，所以要烤多久是因人而異。

除了高粱酒之外，也可以選擇用米酒浸泡烏魚子，同樣也是3分鐘的時長，接著直接用火將兩面烘烤至微焦，等待冷卻後即可切片使用。

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上述料理方式，之所以會挑選酒類浸泡，而非直接烘烤，原因是因為酒的味道可以去除烏魚子本身的腥味，帶來香氣，而搭配烏魚子可以選擇青蒜、白蘿蔔、蘋果片、水梨片、棗片等，增加烏魚子入口後的濕潤度與果香，唯一需要注意的是，烏魚子所搭配的水果不能太甜，否則會掩蓋掉烏魚子本身的味道。

如果不想用烘烤或帶有酒味的話，還可以將烏魚子表面擦乾，放進油鍋裡炸，只要約10至15秒的時間將烏魚子兩面翻動炸均勻，待表面略為膨脹即可拿起，雖然要準備油鍋較為麻煩，但這也是最快速料理烏魚子的方式。

烏魚子保存方式

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烏魚子如果沒有立即食用的話，可以置於常溫約一週，或放在冰箱冷藏約一個月，如果要超過這個時間的話，可以使用報紙、牛皮紙等連同烏魚子原先的真空袋一起包起來，再用塑膠袋密封放置在冷凍庫，約可以保存一年。

這樣的保存方式，為的是不要讓烏魚子接受到冰箱的冷風影響，或是直接曝露在冷凍庫裡，因為上述情形會導致烏魚子逐漸缺乏水分而脆化，又或是很容易吸收冰箱的味道，造成味道與口感都不佳，

而將烏魚子解凍的方法，建議先將其放進冰箱的冷藏區緩慢退冰約12小時，才不會有外表濕黏的情況，也不要用微波爐或烤箱解凍，這些都會導致烏魚子有外層解凍，內層仍冷凍的情況，此外，使用微波爐解凍也為使烏魚子內部水分迅速變乾。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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