2023/02/08,
美加

美國國家安全顧問蘇利文：回溯發現，中國偵察氣球在川普任內多次飛越美國領空

美國國家安全顧問蘇利文：回溯發現，中國偵察氣球在川普任內多次飛越美國領空
美國國安顧問蘇利文｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國國家安全顧問蘇利文表示，拜登就任後要求加強國防，防止來自中國的間諜活動，這對上週偵測出中國的間諜氣球起到了作用，並且幫助確認了中國高空氣球在川普政府時期的多次類似飛行。

文：德國之聲中文網（美聯社等）

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），本週一在美國全球領導力聯盟（U.S. Global Leadership Coalition）主辦的一個活動上發言說，自拜登（Joe Biden）上任以來，作為改進監控努力的一部分，「我們能夠回溯並查看既往規律，」發現在川普（Donald Trump）執政期間，多次有中國偵察氣球飛越美國領空賀領土的事件。

幾天前，有美國官員表示，在川普政府期間，至少發生了三次中國的高空氣球飛越美國領空的事件，拜登上任之後，至少還有一次這樣的事件，但每次的持續時間都沒有這次這麼長。美國北方司令部負責人范赫克（Glen VanHerck）將軍說，在這些事件中，美國都是在氣球離開美國領空後才確定它們屬於中國。「我要告訴你們，我們當時沒有探測到這些威脅，這是一個領域意識漏洞。」

曾在川普政府任職的幾位官員則表示，他們並不知道在自己任期內有這樣的事情發生。

蘇利文沒有具體解釋是什麼讓美國這次得以偵測出並追蹤氣球的行蹤，而前政府卻可能沒有做到。他說，美國仍在探究有哪些中國官員知道釋放高空氣球的訊息，但他不願意公開談論美方對中國向美國上空放飛氣球意圖的評估。

有美國官員表示，近年來，類似的中國氣球曾飛越五大洲部分地區的上空，但沒有提供細節。

白宮新聞秘書卡里娜・讓－皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府此前曾向國會提出對中國使用監視氣球的擔憂，包括在去（2022）年8月的簡報中。

美軍方開始收集氣球殘片

白宮國家安全委員會發言人約翰・科比（John Kirby）週一（2月6日）對記者表示，美國軍方已經開始收集氣球殘片，此外，白宮已經提出向川普政府的主要官員通報情況，但通報會尚未舉行。

科比還堅決反駁了北京方面關於美國擊落氣球違反「國際法精神」的說法，她說：「美國在拜登總統的授權和命令下，按照國際法並為了保衛我們的國土和領空而採取行動。我們擊落那個氣球絕對是在自己的權利範圍內。」

在中國外交部發言人毛寧2月7日主持的例行記者會上，有記者問，美國安全委員會發言人約翰・柯比說，沒有計劃將氣球的碎片和設備歸還給中國，那麼中方是否對美國提出過或者打算提出相關的要求。毛寧回答說，「這個飛艇不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。」她重申「中國的無人飛艇是民用性質」，「完全是因為不可抗力誤入了美國的領空」，並稱「美方執意動用武力明顯是反應過度」，但沒有再提美方「違反國際法精神」。

2月3日，毛寧在外交部例行記者會上曾說，「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。