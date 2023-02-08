Google搜尋「如何成為⋯⋯？」：全球十大夢想職業

美國金融公司Remitly根據2021年10月至2022年10月，Google搜索「如何成為⋯⋯（How to be a…）」的數量結果，統計出全球十大夢想職業。結果顯示，人們對「如何成為機師」最感興趣，搜尋數達930,630次，其次為作家（801,200次），第三位是舞蹈員（278,720次）。

按地區統計，香港、中國和台灣地區最多人搜尋「如何成為營養師」，澳門人則對「如何成為作家」最感興趣；日本地區最多人想知道「如何成為YouTuber」；南韓地區最多人搜尋「如何成為警察」。

在印度、新西蘭和南非，寫作是最理想的工作，全球Google搜索量超過800,000次，但Remitly的分析師表示，以寫作為職業存在風險：

如果你達到最頂尖的層次，就會有豐厚的回報，但對於許多充滿自我懷疑和財務憂慮的人來說，這也將是一份艱苦的職業。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex