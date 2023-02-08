歐盟禁運俄國柴油對雙方影響皆不大，專家：制裁會在7月對歐洲帶來負面影響

綜合《美聯社》與《CNN》報導，歐盟於2月5日開始，向俄羅斯實施新一波的能源制裁。禁止進口俄國柴油，和其他由俄羅斯煉油廠生產原油製成的產品，並且對俄國運往非西方國家的柴油實施價格上限。

業者原本分析，歐盟的能源市場在少了俄國的供應後，柴油價格將大幅上漲。然而，歐洲柴油期貨價格於2月6日下跌1.6％，過去兩週跌幅達到20％。價格下降的原因，《CNN》總結是歐盟對柴油的需求下降，以及各國在禁令實施前大量囤積柴油的成果。

禁運、價格上限的預期效益與代價

《美聯社》報導指出，俄國在失去歐洲市場後，將會被迫出口柴油至中國與印度，而中、印在少了市場競爭對手後，將有與俄國議價的空間，以很低的價格買入俄國柴油，削減俄國的收入，這是此次能源制裁的預期效益。

然而，專家也預期歐洲會付出代價，少了俄國的進口表示歐洲必須從美國、亞洲、中東這些離歐洲較遠、運輸成本較高的國家進口柴油，使柴油價格上漲。報導指出，除了美國以外，印度、阿曼、科威特與沙烏地阿拉伯，都可能是歐洲轉而尋求能源的國家。

歐洲民眾購買或食用的大多數商品幾乎都是通過卡車運輸，而這些卡車多使用柴油。根據歐洲汽車製造商協會的數據，歐盟地區約有96％的卡車、91％的貨車和42％的小客車使用柴油。此外，柴油也為農場設備、公車和工業設備提供動力。若柴油的成本提高，將進一步使所有的商品價格上升，促使通貨膨脹，使人民的生活更加艱難。

為何柴油價格不升反降？

《CNN》報導指出，根據石油分析公司OilX的數據，與去（2022）年同期相比，2022年11月初至2023年1月底，歐洲的柴油需求有所下降。由於柴油常被用作暖氣燃料，分析師認為，今（2023）年歐洲較往年溫暖的冬天，是柴油需求下滑很大一個原因。

今年1月的高溫，導致奧地利祖格峰缺少雪｜Photo Credit: GettyImages

此外，歐洲近幾個月來，通過大幅增加俄羅斯柴油的進口，為5日的禁令做準備。根據能源公司Vortexa的數據，2022年10月到12月，歐洲的柴油進口量與前一年同期相比增長了將近19％。OilX的高級分析師克羅斯比 （Neil Crosby）也指出，歐洲這個冬天相對低落的柴油需求量，也幫助其在過去幾個月大幅增加柴油庫存，而大量的柴油庫存，使歐洲的柴油價格得以在制裁後持續下降。

歐洲總共有數百萬個依賴柴油的卡車、貨車司機與企業。柴油價格與預期不同的下降，對這些司機與企業而言是一個非常好的消息。

然而，能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）研究部主任威廉姆斯（Mark Williams）也警告，一旦原有的庫存被消耗完，歐洲將開始從更遠的供應商進口柴油，使運輸成本大幅提升，帶動柴油價格。他認為，這一波能源制裁的影響，可能還需要幾個月的時間才能體現出來，預計於今年7月至9月左右會開始上升。

而儘管歐洲柴油價格在近期有所下降，價格仍比去年同期高出10％。根據歐盟委員會的數據，1月30日，歐盟每公升柴油的平均成本從去年同期的1.6歐元上漲至1.8歐元。

能源制裁對俄國的影響不大

能源制裁短時間內對歐盟的傷害不大，相同的，對俄國的影響可能也很小。

自去年7月以來，俄國便已設法將更多柴油改出口至其他市場。根據能源諮詢機構雷斯塔能源公司（Rystad Energy）的數據，與去年同期相比，俄羅斯於2022年11月至2023年1月對土耳其和北非的柴油出口飆升了154％。該公司的副總裁萊昂 （Jorge León）認為，俄國將持續增加對於這兩個地區的柴油出口，此外他也認為俄國在未來會將柴油市場拓展至南美洲。

萊昂認為，由於美國需要去填補歐洲對柴油的需求，將增加柴油出口至歐洲，減少出口至南美洲，屆時，俄羅斯將有機會在南美洲找到新的市場，與美國競爭。

克羅斯比表示，與原油出口相比，俄羅斯柴油的潛在買家多很多。俄國買家增加，將會破壞歐盟預期俄國低價賣出柴油的計畫。他指出：「大部分俄羅斯柴油將可以打入全球市場，俄羅斯柴油很難找到新家的說法，已經開始失去可信度了。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺