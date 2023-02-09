地震不會殺人，房屋才會！面對下一場巨震，台灣準備好了嗎？
我們想讓你知道的是
究竟台灣面臨哪些受災風險與制度缺失？人們如何走出地震陰霾？面對災難我們還可以做什麼？根據國家地震工程研究中心等機構的初步調查，至2022年第2季，台灣興建達30年以上的老屋數量已超過460萬戶，其中隱藏不少危老集合住宅，但礙於產權複雜、都更不易，是防災工作中急待解決卻也最棘手的問題。
採訪撰文：田偲妤、王怡蓁
責任編輯：田偲妤
美術設計：蔡宛潔
天搖地動的那一晚...
1999年9月21日凌晨1點47分，一場芮氏規模7.3強震將眾人從睡夢中驚醒。震央位於南投縣集集鎮，主因是車籠埔斷層逆向抬升導致全台多處災情慘重，史稱九二一大地震。
中央研究院「研之有物」專訪院內社會學研究所林宗弘研究員，他與國家地震工程研究中心、國內外學者攜手合著《巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性》統整台灣20年來地震科學研究成果，記錄受災社區的重生故事。一起了解這場世紀強震，如何促使台灣災害科學與政策改革向前跨出一大步。
揪出震災隱藏的各種風險
地震可說是最致命的天災，1989至2019年間，全球前25起死亡人數最多的災難，地震就佔了半數以上。而台灣更是好發地震的高風險區，根據全球地震模型估計，台灣幾乎全島都有地震風險，在全球地震危害度排行上名列前茅。
其中，九二一地震是台灣二戰後最嚴重的震災，導致2444人不幸罹難、近11萬戶房屋全倒或半倒，財產損失超過新台幣3000億。
難以預測的地震造成生命財產的一夕損失，如再加上人為缺失、制度不健全，以及社會本身的貧富差距、階級與族群不平等因素，將加劇災害的嚴重程度。
為防範悲劇再度發生，中研院社會學研究所研究員林宗弘，與國家地震工程研究中心劉季宇博士、國家災害防救科技中心前主任陳亮全教授、師大環境教育研究所林冠慧教授等共同作者，參考聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）多篇文獻，採用包含以下4組風險因子的「風險函數」來評估震災隱藏的各種風險。
風險＝
f (危害度 (hazard,+), 暴露度 (exposure,+), 脆弱度 (vulnerability,+), 韌性 (resilience,-),…)
究竟台灣面臨哪些受災風險與制度缺失？人們如何走出地震陰霾？面對災難我們還可以做什麼？讓我們從四組風險因子出發，深入發掘問題癥結。
地震不會殺人，房屋才會！
地震發生時，我們最先感受到的通常是房屋的晃動。如房屋無法承受震度而倒塌，還是地震引發火災、山崩或土壤液化等災害，都將導致民眾生命財產的損失。
「危害度」與「暴露度」是從地震造成的各種災害，探討如何減緩災害對生命財產的衝擊程度。
九二一地震發生後，全台的死亡與重傷案例高達87％至96％是建築物倒塌所致，其中又以「集合住宅」的死傷最為嚴重。
以台北東星大樓為例，雖然離震央遙遠，卻傳出房屋全倒，造成73死、138傷、14失蹤的嚴重災情。為何集合住宅會發生大量死傷？這跟台灣長期落後的法規有關。
「很多制度改革都是被災難推著走的」，林宗弘指出問題癥結。1970年代以前的建築規範主要沿用日治時期的法規，落後的法規趕不上日新月異的建築技術，更難以規範黑心建商，直到1964年白河地震發生後，才刺激政府推出新的建築規範。
然而，70、80年代正好是台灣經濟起飛的時期，大量湧入城市的移居人口有高度的居住需求，許多倉促興建的公寓大樓在法規不健全的情況下相對脆弱。
此外，民間還存在許多故意或無心的違法情事，例如黑心建商偷工減料、民眾因風水或生意需求而打掉樑柱等，建築結構的破壞升高了受災風險。
不幸的是，根據國家地震工程研究中心等機構的初步調查，至2022年第2季，台灣興建達30年以上的老屋數量已超過460萬戶，其中隱藏不少危老集合住宅，但礙於產權複雜、都更不易，是防災工作中急待解決卻也最棘手的問題。
如果民眾無法接受拆除危老房屋，還有其他替代方案嗎？國家地震工程研究中心邱聰智博士等研究發現，「危老補強」是大樓管委會、多數民眾較能接受的折衷方案，可在房屋既有結構下進行耐震補強，費用比重建便宜許多。
可惜在建築師簽證、檢驗或補強成本無人願意承擔的情況下，立意良善且成本低廉的危老建築補強政策，尚缺乏激勵民眾參與的制度創新，是目前防災制度上相對弱勢、值得持續思索對策的一環。
什麼都沒了…誰來療癒受創的身心？
地震不僅震垮房產，還揭露人心脆弱無助的一面，對於社會弱勢族群來說更是雪上加霜。
風險因子之中的「脆弱度」、「韌性」帶我們檢視災民所處的社會、經濟與身心條件，探討如何發揮人際網絡相互扶持的力量，緩解社會不平等加劇的受災風險。
其中，災後的心理復健長期遭到漠視，面對親友驟逝、身體傷痛、家園破滅且頓失經濟依靠等變故，災民得承受排山倒海的身心壓力，需要專業人士適時伸出援手。
台大心理系吳英璋與陳淑惠等教授看見九二一災民的需求，成立「台大921心理復健小組」，並號召其他院校的心理學家、臨床醫師與社工人員積極投入救災。
1999年的台灣社會仍對「災難與創傷心理學」相當陌生，小組成員抱持從做中學的精神累積經驗，開啟了台灣災難心理衛生元年。
主要服務據點位於受災最嚴重的台中東勢，由多位臨床心理博士開設「東勢921災後身心聯合門診」，也投入在地種子教師的培訓工作，傳授篩檢高危險族群、輔導孩童因應災難創傷的方法。
許多心理輔導人員更陪伴失依孤兒成長，參加孩子們的畢業典禮、婚禮，建立如同親人般堅定的情誼。
災民最常諮商的主題中，有72％是因震災而產生的身心症狀、家庭經濟困境，屬於創傷後壓力疾患之一。國際上對於災後心理復原有五項介入原則：安、靜、能、繫、望，如今已成為國內因應疫情、公安災難的主要介入策略。
在五項心理介入原則中，「能」指的是「促進效能感」，引導災民重新察覺自己有調節情緒、處理人際關係、修復財產與接受職業訓練等能力，有助災民逐步重返正常生活。
而「繫」則是指「促進聯繫感」，協助災民獲得與所愛者、社交族群的聯繫，從中找到解決問題、接納情緒、分享創傷經驗等支持管道。
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我們想讓你知道的是
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