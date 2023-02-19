《驚人的NLP！》：改寫大腦的程式（潛意識），讓人生轉往不同的方向

作者：山崎啟支

繪者：サノマリナ

潛意識的力量是意識的兩萬倍!?

我們能夠「有意識」地做出決定。例如，我們能夠決定戒酒。不過，當夜晚想喝酒（身體感受到的感覺）而睡不著時，我們會依照身體的感受行事，而非依照當初的決定行事。也就是說，我們多半會破戒。

從過往的經驗大家都知道「戒酒」、「減重」、「戒菸」等很難成功。就像這樣，人們的腦袋很清楚戒酒對自己比較好，但是「我明明知道，但就是戒不掉」。這是因為就算「意識」（頭腦）做出決定了，「潛意識」（身體感覺）也會朝著相反方向前進。在這樣的情況下，身體確實不容易繼續忍耐下去。

關於意識與潛意識的力量差別，有一說認為，「潛意識」的力量是「意識」的兩萬倍。各種能力開發的書籍都強調活用潛意識的必要性，也就是因為其所能發揮的力量相當強大之故。如果你決定的行動，背離潛意識中的程式，就算短期間能夠忍耐做到，長期下來也很難持續進行下去。因此，若想要改變不良習慣，就必須改變你內在的某項程式。在這之前，要先稍微瞭解一下「程式」（潛意識）的性質。

程式是根據「開心、痛苦」的原則而設定的

前述寫道：「『潛意識』根據這項前提而設定出『尋求安全環境，迴避危險環境』的程式。」有著這種傾向的潛意識具有感應器，若感到「安全、安心」，就會覺得「開心」，感覺到「危險」就會覺得「痛苦」。因此，大部分的程式是透過連結「開心的感覺」與「痛苦的感覺」設定而成。

順帶一提，無論是「開心」或「痛苦」，都分為「物理性」與「精神性」兩方面。例如，小時候曾經從樓梯上跌下來，而產生「懼高症」。這種懼高症伴隨著「物理性的痛苦」；青春期遭受自己仰慕的女性冷言相對，而產生「女性恐懼症」，這種恐懼症則是「精神痛苦的體驗」。不過這種精神上的恐懼症，也會讓許多人感覺到心痛吧！以人類來說，比起「物理性的開心、痛苦」，因「精神性的開心、痛苦」而產生的程式要多更多。

程式是透過「連結部分與整體」所設定而成

像本書主角小舞那樣患有恐犬症的人有一個共通點，那就是他們害怕各種不同種類的狗，而不是特定某一種類的狗。這也是程式的特徵之一。也就是說，被狗咬的時候，人們不是只對「咬自己的特定的狗」產生恐懼，而是像「各種種類的狗＝恐懼」那樣，化為X＝Y的公式。這種現象稱為「一般化」。所謂「一般化」，指的就是「連結部分與整體」的意思。

在人類的腦海中，存在著無數個所謂的價值觀或信念。這些價值觀或信念屬於程式的一種，也是被「一般化」的概念。

例如，抱持「必須親切對待他人」價值觀的人，當自己睡眠不足非常疲累，而無法充分慰勞後輩或部屬時，就會產生罪惡感。像價值觀等程式，基本上就是有「什麼時候、什麼狀況時必須遵守的原則」的感覺。程式缺乏了彈性，便會做出X＝Y這種制式的反應。

不過，「世界上所有的狗都很可怕」的想法並不是真實的，只不過是你自己認定的想法而已。同樣的，如果程式是因為「體驗」或「語言」而被極端地「一般化」，無論是哪種成因引起的，都只不過是自己的認定而已。真實無法改變，但自己認定的想法卻可以改變。事實上，人類大部分的壓力，都是來自於自己認定的想法。這意味著只要知道適當的方法，就能夠克服大部分的壓力。

程式透過「衝擊」與「重複」而產生

程式透過衝擊（強度）與重複（次數）而設定。所謂衝擊（強度）就是「強烈的體驗」。「被狗咬」、「從樓梯上摔下來」等經驗，由於衝擊性強，所以一次的體驗就會被設定為程式。相反地，每天被母親責罵而形成的價值觀，則是透過重複的「語言」而產生的程式。如果瞭解這點，在改寫程式時也會很有幫助。

前面說明了位於潛意識中的「程式」的特徵。而我們每個人腦中都有無數個程式，依稀可見，這些程式大大地影響我們人生的幸與不幸。

悲觀思考傾向的人，就算聽到「一定要樂觀」的建議也是沒有任何反應的。即便頭腦（意識）知道越是悲觀的人，才更要學習樂觀。不過，假如身體（潛意識）內部已經設定以悲觀角度看待事物的程式，身體就會不自覺地做出悲觀的反應。

NLP是從「理解」層面，過渡到「體會」層面的實踐方法

市面上各種自我啟發的書籍中，都會介紹成功人士們的共同特徵。我從學生時代就開始閱讀許多自我啟發的書籍，也參加各種研討會。我的腦子（意識）都瞭解這些書籍所介紹的觀點，但是大部分都做不到。事實上，大部分的人都知道成功的方法，但就是無法付諸實踐。

在學習上分為「理解」與「體會」等兩種狀態。「理解」就是「透過頭腦知道」的狀態，「體會」就是「透過身體學會」的狀態。開車也是從「理解」開始的。手上拿著教科書，一邊以腦子思考、一邊開車的狀態就是「理解」。之後經過無數次重複地開車練習，身體便記住如何開車（體會）。因此，幾乎每天開車的人，就算腦中關注著重要的簡報或會議等與開車無關的事，也能夠輕鬆地開車上路。

就像這樣，若想要能夠有效率地執行某種行動，必須落實到「體驗程度的學習」。而所謂「體驗程度的學習」指的就是已經進入潛意識層面的學習。這是因為如前述圖所示，「潛意識＝身體」之故。順帶一提，「理解」是意識層面，也就是說，理解只是透過語言明白的學習程度而已。

幾乎每天開車的人就算沒有把心思放在開車上，也能夠熟練地開車上路，這表示他的腦中已經設定好「開車程式」了。就像這樣，某項技巧能夠做到熟練，意味著潛意識層面的程式已經被設定完成。除了知道自我啟發書籍上所寫的內容之外，我們還可以透過NLP提供設定程式的方法，讓你能夠實際執行。

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