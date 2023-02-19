《驚人的NLP！》：改寫大腦的程式（潛意識），讓人生轉往不同的方向
我們想讓你知道的是
我們每個人腦中都有無數個程式，依稀可見，這些程式大大地影響我們人生的幸與不幸。悲觀思考傾向的人，就算聽到「一定要樂觀」的建議也是沒有任何反應的。即便頭腦（意識）知道越是悲觀的人，才更要學習樂觀。不過，假如身體（潛意識）內部已經設定以悲觀角度看待事物的程式，身體就會不自覺地做出悲觀的反應。
作者：山崎啟支
繪者：サノマリナ
潛意識的力量是意識的兩萬倍!?
我們能夠「有意識」地做出決定。例如，我們能夠決定戒酒。不過，當夜晚想喝酒（身體感受到的感覺）而睡不著時，我們會依照身體的感受行事，而非依照當初的決定行事。也就是說，我們多半會破戒。
從過往的經驗大家都知道「戒酒」、「減重」、「戒菸」等很難成功。就像這樣，人們的腦袋很清楚戒酒對自己比較好，但是「我明明知道，但就是戒不掉」。這是因為就算「意識」（頭腦）做出決定了，「潛意識」（身體感覺）也會朝著相反方向前進。在這樣的情況下，身體確實不容易繼續忍耐下去。
關於意識與潛意識的力量差別，有一說認為，「潛意識」的力量是「意識」的兩萬倍。各種能力開發的書籍都強調活用潛意識的必要性，也就是因為其所能發揮的力量相當強大之故。如果你決定的行動，背離潛意識中的程式，就算短期間能夠忍耐做到，長期下來也很難持續進行下去。因此，若想要改變不良習慣，就必須改變你內在的某項程式。在這之前，要先稍微瞭解一下「程式」（潛意識）的性質。
程式是根據「開心、痛苦」的原則而設定的
前述寫道：「『潛意識』根據這項前提而設定出『尋求安全環境，迴避危險環境』的程式。」有著這種傾向的潛意識具有感應器，若感到「安全、安心」，就會覺得「開心」，感覺到「危險」就會覺得「痛苦」。因此，大部分的程式是透過連結「開心的感覺」與「痛苦的感覺」設定而成。
順帶一提，無論是「開心」或「痛苦」，都分為「物理性」與「精神性」兩方面。例如，小時候曾經從樓梯上跌下來，而產生「懼高症」。這種懼高症伴隨著「物理性的痛苦」；青春期遭受自己仰慕的女性冷言相對，而產生「女性恐懼症」，這種恐懼症則是「精神痛苦的體驗」。不過這種精神上的恐懼症，也會讓許多人感覺到心痛吧！以人類來說，比起「物理性的開心、痛苦」，因「精神性的開心、痛苦」而產生的程式要多更多。
程式是透過「連結部分與整體」所設定而成
像本書主角小舞那樣患有恐犬症的人有一個共通點，那就是他們害怕各種不同種類的狗，而不是特定某一種類的狗。這也是程式的特徵之一。也就是說，被狗咬的時候，人們不是只對「咬自己的特定的狗」產生恐懼，而是像「各種種類的狗＝恐懼」那樣，化為X＝Y的公式。這種現象稱為「一般化」。所謂「一般化」，指的就是「連結部分與整體」的意思。
在人類的腦海中，存在著無數個所謂的價值觀或信念。這些價值觀或信念屬於程式的一種，也是被「一般化」的概念。
例如，抱持「必須親切對待他人」價值觀的人，當自己睡眠不足非常疲累，而無法充分慰勞後輩或部屬時，就會產生罪惡感。像價值觀等程式，基本上就是有「什麼時候、什麼狀況時必須遵守的原則」的感覺。程式缺乏了彈性，便會做出X＝Y這種制式的反應。
不過，「世界上所有的狗都很可怕」的想法並不是真實的，只不過是你自己認定的想法而已。同樣的，如果程式是因為「體驗」或「語言」而被極端地「一般化」，無論是哪種成因引起的，都只不過是自己的認定而已。真實無法改變，但自己認定的想法卻可以改變。事實上，人類大部分的壓力，都是來自於自己認定的想法。這意味著只要知道適當的方法，就能夠克服大部分的壓力。
程式透過「衝擊」與「重複」而產生
程式透過衝擊（強度）與重複（次數）而設定。所謂衝擊（強度）就是「強烈的體驗」。「被狗咬」、「從樓梯上摔下來」等經驗，由於衝擊性強，所以一次的體驗就會被設定為程式。相反地，每天被母親責罵而形成的價值觀，則是透過重複的「語言」而產生的程式。如果瞭解這點，在改寫程式時也會很有幫助。
前面說明了位於潛意識中的「程式」的特徵。而我們每個人腦中都有無數個程式，依稀可見，這些程式大大地影響我們人生的幸與不幸。
悲觀思考傾向的人，就算聽到「一定要樂觀」的建議也是沒有任何反應的。即便頭腦（意識）知道越是悲觀的人，才更要學習樂觀。不過，假如身體（潛意識）內部已經設定以悲觀角度看待事物的程式，身體就會不自覺地做出悲觀的反應。
NLP是從「理解」層面，過渡到「體會」層面的實踐方法
市面上各種自我啟發的書籍中，都會介紹成功人士們的共同特徵。我從學生時代就開始閱讀許多自我啟發的書籍，也參加各種研討會。我的腦子（意識）都瞭解這些書籍所介紹的觀點，但是大部分都做不到。事實上，大部分的人都知道成功的方法，但就是無法付諸實踐。
在學習上分為「理解」與「體會」等兩種狀態。「理解」就是「透過頭腦知道」的狀態，「體會」就是「透過身體學會」的狀態。開車也是從「理解」開始的。手上拿著教科書，一邊以腦子思考、一邊開車的狀態就是「理解」。之後經過無數次重複地開車練習，身體便記住如何開車（體會）。因此，幾乎每天開車的人，就算腦中關注著重要的簡報或會議等與開車無關的事，也能夠輕鬆地開車上路。
就像這樣，若想要能夠有效率地執行某種行動，必須落實到「體驗程度的學習」。而所謂「體驗程度的學習」指的就是已經進入潛意識層面的學習。這是因為如前述圖所示，「潛意識＝身體」之故。順帶一提，「理解」是意識層面，也就是說，理解只是透過語言明白的學習程度而已。
幾乎每天開車的人就算沒有把心思放在開車上，也能夠熟練地開車上路，這表示他的腦中已經設定好「開車程式」了。就像這樣，某項技巧能夠做到熟練，意味著潛意識層面的程式已經被設定完成。除了知道自我啟發書籍上所寫的內容之外，我們還可以透過NLP提供設定程式的方法，讓你能夠實際執行。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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