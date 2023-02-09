聊壽司郎舔舔事件：「元組迷惑系YouTuber」怎麼看？日本鄉下的不良少年都在幹嘛？

文：東京裏物語

不知道大家有沒有更新日本最近最紅的壽司郎舔舔事件？先跟不知道的人順一下整個事件流程：

推特被上傳了某個金髮小朋友在迴轉壽司店把杯子拿起來舔再放回去，還用手沾口水去一盤一盤抹在迴轉台的壽司上。 大家瘋狂TAG壽司郎官方網站，該推被瘋狂轉發，也鬧上新聞 小朋友雙親出面道歉，壽司郎接受，但表示還是會繼續刑事跟民事告訴 該名小朋友繼續在網路上大放厥詞，說道歉他就贏了，大家根本不懂少年法，私訊他的一率封鎖 看到最新發展是他被女友甩了，也被爸媽斷絕關係還被逐出家門，現在總算開始後悔了

截圖自Instagram 最近紅到歐美新聞都有報，人稱價值160億的男人（指他一天就讓壽司郎股價暴跌160億）

網路觀點，跟這幾天跟朋友的討論

該寫的都被寫完了，先整理一下前輩，還有這幾天跟朋友討論出的觀點。

首先，日本餐廳的食安問題，還有迴轉壽司這樣的餐飲模式需要再次被檢討。

因為社會進步，所以誕生了很多以消費者跟店家互信為前提的服務，但因為社會退步，這類服務會消失，取而代之的，可能是店家明訂規則與罰則的低階消費，跟以店家與顧客互信為原則的高階消費

再者，現在影片只要一上傳網路上，就會成為「數位刺青」，擴散開以後會跟著本人一輩子（壽司郎事件帶來的風波中，很多大家跟著上傳的影片都是幾年前的舊影片，所以並不是最近大家跟風去亂搞，而是大家跟風上傳）。

延伸來看，以抖音為首的短動畫正在破壞社會全體的平均集中力，習慣資訊破碎化之後，人們再也無法完整吸收與消化資訊。

另外，接下來可能會演變成重複使用式餐具跟拋棄式餐具的商戰。

以前台北市那幾所公立男子高中職的學生們也幹過很多北爛事，只是那時候沒有網路。討論以後，男生只要聚在一起，智商的確會降低到不可思議的境界（但是大家都很快樂）。

元組迷惑系YouTuber的看法

看到來自於元組迷惑系YouTuber的新聞，還有他的推特，分享一下他的觀點。（日文的「迷惑」就是給人添麻煩、造成困擾的意思）

現在年輕人覺得「寧願背負惡名，也好過默默無名」。號稱元組迷惑系的YouTuber表示，雖然自己靠這種找人麻煩的行為獲得了成功，但他並不想要這個世界變成這樣，因為這樣的人一直出現、變紅，只會讓腳踏實地默默努力的人覺得自己更吃虧而已。（雖然他訪談內容是說「成功」，但也因為那些找人麻煩的事吃上官司......不過他後來也參選議員）

他更表示，這些想靠找碴來紅的人，應該剝奪他們使用SNS帳號的權力。

看完他發表這些觀點以後，又看到他說為了端正風氣所以要引退。乍看之下感覺是改過自新的清流，但想想他不就是把風氣變成這樣的既得利益者之一嗎？

鄉下的不良少年都在幹嘛？

還記得我以前在東京讀書的時候，有同學是從埼玉鄉下每天通學，曾經有一次跟大家聊到，鄉下不良少年到底都在幹麻這件事。

當時他只回答「好像是聚在公園...然後...」我就問「幹嘛？破壞公園的遊具嗎？」大家討論半天沒什麼結論，看來現在有結論了。那些不知道幹嘛的不良少年之類的，應該就在幹這種北爛事吧！

這些惡搞的很多是在郊外型店鋪，鄉下的不良少年們為了要找人麻煩、引人注目也是絞盡腦汁啊！不過下次可以拜託大家可以開發一些沒那麼噁的方式嗎？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航