英國西敏寺基金會：台灣人對媒體的信任低於警察和宮廟，2024大選前須嚴防假訊息
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英國西敏寺民主基金會在去（2022）年3月、12月分別做了兩次民調，針對1068位受訪者調查，發現台灣民眾對於媒體的信任程度，遠低於對警察、地方政府的信任，甚至低於宮廟和教會，是台灣民眾「最不信任的機構」第2名，最不信任的則是由台灣政黨墊底。調查也發現，「假訊息干擾」、「低落的媒體素質」是台灣民眾認為台灣民主面臨最嚴重的挑戰。
國際關注台灣明（2024）年總統大選，英國西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）與中央通訊社新聞學院今（8）日安排英國廣播公司（BBC）前政治新聞主管、現任WFD董事會副主席殷格里希（Sue Inglish），以及英國事實查核倡議團體Full Fact教育訓練經理奧利里（Joseph O’Leary）來台分享對抗假訊息的經驗。
殷格里希直言，鑑於台灣在地緣政治上的緊張局勢，國際關注台灣明年大選將達到前所未有的程度，這是一個台灣向國際展現強健民主的機會，也藉由此機會與國內媒體代表與會交流。
西敏寺民主基金會1992年由英國外交部出資成立，以協助、支持並鼓勵多元民主實踐發展為工作目標，也已申請在台設立辦公室。Full Fact則是一家總部位於倫敦的英國事實查核團體，負責查核和糾正新聞報導以及社群媒體上傳播的內容，成立至今已逾13年。
西敏寺民主基金會在去（2022）年3月、12月分別做了兩次民調，針對1068位受訪者調查，截至去年12月，台灣民眾主要接收政治資訊的管道仍為台灣媒體（電視、報紙、雜誌），約佔68％。不過令人憂心的是，台灣民眾對於媒體的信任程度，遠低於對警察、地方政府的信任，甚至低於宮廟和教會，是台灣民眾「最不信任的機構」第2名，最不信任的則是由台灣政黨墊底。
調查也發現，「假訊息干擾」、「低落的媒體素質」是台灣民眾認為台灣民主面臨最嚴重的挑戰。西敏寺民主基金會指出，在選舉前，人們需要正確的資訊以做出選擇，人們一來強烈依賴台灣媒體接收資訊，但另一方面人們也不信任媒體，這是一個充滿風險的問題。
英國事實查核組織Full Fact教育訓練經理奧利里（Joseph O’Leary）說，事實查核很重要，但奇怪的是，「人們不喜歡花時間討論事件的真實性」、認為討論事實是很無聊的一件事，沒有人喜歡看脫口秀來賓辯論就業率或移民現況。
奧利里說，台灣明年大選即將到來，正面臨許多的挑戰，但「你們並不孤單」，許多國家也有面臨假訊息的經驗，拿最近的土耳其地震來說，推特上出現海嘯的影片，但影片是2018年在印尼發生的，雖然發文者後來有做出澄清，但原本的影片到現在仍沒有遭撤下。
另外TikTok也出現土耳其核電廠爆炸的影片，但卻是2020年黎巴嫩貝魯特港口大爆炸的影片，這則影片也在烏克蘭戰爭中被謠傳是戰區馬里烏波爾（Mariupol）現況。
「假訊息的出現很好預測」，奧利里指出，只要有重大事件，無論是地震、恐攻、戰爭或者COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發都有假訊息的傳播，當然也包含即將發生的選舉。假訊息為的是誤導、引發情緒高漲，正如同選舉所做的，選舉是假資訊的聚集地，選舉時人民情緒高漲，對事件有非常強烈的看法。
奧利里也分享拉丁美洲與加勒比海地區與聯合國教科文組織（UNESCO）的分析，常見在選舉中發生的假訊息如選舉中的違規行為，比如一張計票錯誤的照片，就能被操作為這場選舉結果為假，即使要構成選舉無效背後的因素要比一張照片更為複雜。
可以為未來大選怎麼做預防？奧利里說，建議當地事實查核媒體可以在選前整理一個清單，在選前先找出幾個選舉最常爭辯的議題，在選前將查核結果分享給媒體，這樣媒體在報導這些議題的時候，能已經有查核結果作為基礎，他說英國在選前也有這樣的分享經驗。
至於是否了解中國在台操作假訊息的模式，奧利里直言，他對這部分理解得不夠深，但他說如果要了解中國，去看俄羅斯在烏克蘭認知作戰的戰略會是最好的學習，像是俄羅斯在烏克蘭戰爭中雇用了演員，散播化妝成受重傷的照片，讓人們對戰爭產生疑惑，這就是假訊息很大一個目的，就是製造混淆疑惑、製造恐懼。
殷格里希也分享，英國廣播公司（BBC）在去年英國地方選舉之前出版了一份選舉指南，關於電視台、記者如何報導大選，設下的標準有助於建立大眾對媒體的信任，這份選舉指南或許對於台灣即將到來的大選能有所幫助，西敏寺民主基金會也在思考將這份指南翻譯成中文，供台灣的民眾參考。
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核稿編輯：羅元祺
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