2023葛萊美獎總評：破紀錄的碧昂絲贏了面子輸了裡子，本屆得獎名單透露出什麼訊息？

自2023第65屆葛萊美提名名單揭曉，本屆典禮就被外界視為兩天后之爭，而完整得獎名單也於美西時間2月5日週日晚上8時在洛杉磯舉行頒獎典禮。由Bad Bunny精采的開場表演及嘻哈音樂誕生五十周年慶祝的連續歌手大會串接賽等精彩演出，著實讓這屆的典禮有著高潮迭起的一晚。

其實這屆有五個新增的獎項，主要是「最佳另類音樂表演」、「最佳美國風情表演」、「最佳電子遊戲及其他互動類媒體原聲帶」、「最佳詩歌朗誦專輯」及「年度非古典類詞曲作者」等獎項。而且造成高潮不斷的另一個原因是，原本外界看好的幾位提名候選者，有幾個都出現令人跌破眼鏡的爆冷門情況。

首先，最大的恭喜及失落當屬碧昂絲（Beyoncé）莫屬。因雖然她連同這屆摘下的獎項數，已獲得了32座獎盃，是目前最高的得獎紀錄保持人，然而，同時最大的意外亦是原本九項提名最後只拿到了「最佳舞曲／電音錄音」、「最佳舞曲／電音專輯」、「最佳傳統節奏藍調演唱」及「最佳節奏藍調歌曲」等四個類型獎項，表面上看似最大贏家，但實際上在全類型領域上，她依舊沒有贏得年度專輯或年度單曲唱片，可說是贏了面子輸了裡子。

無獨有偶，提名七項的愛黛兒（Adele）也只以〈Easy On Me〉贏得「最佳流行個人演唱」一項，所以原本外界期盼的天后對決場面不如預期而未出現。

Photo Credit: GettyImages 碧昂絲

Photo Credit: GettyImages 愛黛兒

至於提名八項的Kendrick Lamar則獲得「最佳饒舌專輯」、「最佳饒舌歌曲」及「最佳饒舌演唱」三項大獎，其中「最佳饒舌專輯」已是他第三次獲獎，前兩次分別是2016年的《To Pimp a Butterfly》及2018年的《Damn.》。而另類鄉村搖滾女歌手Brandi Carlile則是同樣提名七項三項獲獎，包括了「最佳搖滾演唱」、「最佳搖滾歌曲」及「最佳美國風情專輯」。

如果說，正當觀眾眼看流行天后的對決不復見，但事實上，另一場較隱晦的女歌手較量則是在當晚同時間進行，那就是當Carlile在其他幾項，輸給另一位鄉村搖滾女歌手Bonnie Raitt的競賽。

而且，Raitt的異軍突起著實讓外界備感意外，比如她最後在「年度歌曲」勇奪大獎外，還包括在「最佳美國風情演唱」及「最佳美國草根歌曲」擊敗Carlile而共獲三項大獎，幸好Carlile在「最佳美國風情專輯」扳回一城。