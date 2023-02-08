2023葛萊美獎總評：破紀錄的碧昂絲贏了面子輸了裡子，本屆得獎名單透露出什麼訊息？
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綜觀本屆葛萊美獎，算是針對上屆典禮的冗長過程，挽回小小的一成局面，幾十年來葛萊美獎無視或忽略許多值得得獎的歌手、團體已經降低了葛萊美獎的聲譽，以至於各方每年都要重新審視這份榮譽的重要性。因為每次最後的得獎名單結果，往往很少能真正反映當代的品味或真正的創新，導致外界總質疑錄音學院的認可並不重要。
自2023第65屆葛萊美提名名單揭曉，本屆典禮就被外界視為兩天后之爭，而完整得獎名單也於美西時間2月5日週日晚上8時在洛杉磯舉行頒獎典禮。由Bad Bunny精采的開場表演及嘻哈音樂誕生五十周年慶祝的連續歌手大會串接賽等精彩演出，著實讓這屆的典禮有著高潮迭起的一晚。
其實這屆有五個新增的獎項，主要是「最佳另類音樂表演」、「最佳美國風情表演」、「最佳電子遊戲及其他互動類媒體原聲帶」、「最佳詩歌朗誦專輯」及「年度非古典類詞曲作者」等獎項。而且造成高潮不斷的另一個原因是，原本外界看好的幾位提名候選者，有幾個都出現令人跌破眼鏡的爆冷門情況。
首先，最大的恭喜及失落當屬碧昂絲（Beyoncé）莫屬。因雖然她連同這屆摘下的獎項數，已獲得了32座獎盃，是目前最高的得獎紀錄保持人，然而，同時最大的意外亦是原本九項提名最後只拿到了「最佳舞曲／電音錄音」、「最佳舞曲／電音專輯」、「最佳傳統節奏藍調演唱」及「最佳節奏藍調歌曲」等四個類型獎項，表面上看似最大贏家，但實際上在全類型領域上，她依舊沒有贏得年度專輯或年度單曲唱片，可說是贏了面子輸了裡子。
無獨有偶，提名七項的愛黛兒（Adele）也只以〈Easy On Me〉贏得「最佳流行個人演唱」一項，所以原本外界期盼的天后對決場面不如預期而未出現。
至於提名八項的Kendrick Lamar則獲得「最佳饒舌專輯」、「最佳饒舌歌曲」及「最佳饒舌演唱」三項大獎，其中「最佳饒舌專輯」已是他第三次獲獎，前兩次分別是2016年的《To Pimp a Butterfly》及2018年的《Damn.》。而另類鄉村搖滾女歌手Brandi Carlile則是同樣提名七項三項獲獎，包括了「最佳搖滾演唱」、「最佳搖滾歌曲」及「最佳美國風情專輯」。
如果說，正當觀眾眼看流行天后的對決不復見，但事實上，另一場較隱晦的女歌手較量則是在當晚同時間進行，那就是當Carlile在其他幾項，輸給另一位鄉村搖滾女歌手Bonnie Raitt的競賽。
而且，Raitt的異軍突起著實讓外界備感意外，比如她最後在「年度歌曲」勇奪大獎外，還包括在「最佳美國風情演唱」及「最佳美國草根歌曲」擊敗Carlile而共獲三項大獎，幸好Carlile在「最佳美國風情專輯」扳回一城。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
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未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。