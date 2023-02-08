2023/02/08,
國際

李家超訪問中東，沙特石油巨企贊助香港辦世界級高球賽

李家超訪問中東，沙特石油巨企贊助香港辦世界級高球賽
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在沙特阿拉伯說好香港故事？在香港行政長官李家超訪問中東之際，沙國石油巨企「沙特阿美」贊助的高爾夫球賽將於10月在港舉行。

（中央社）在沙特阿拉伯說好香港故事？在香港行政長官李家超訪問中東之際，沙國石油巨企「沙特阿美」贊助的高爾夫球賽將於10月在港舉行。

《星島日報》今天（8日）報導，香港高爾夫球會昨天（7日）宣布，隨着政府展開「你好香港」活動，今年3月至11月間，香港粉嶺高球場將會舉辦三項世界級高球賽，它們是亞洲巡迴賽分站賽「國際都會高爾夫球錦標賽」、「沙特阿美石油團體系列賽」，以及「香港高爾夫球公開賽」。

據報導，「沙特阿美石油團體系列賽」是全球最大型女子高球團體賽事，總獎金高達500萬美元。

報導引述香港高爾夫球會會長郭永亮說，非常榮幸與沙特阿美合作，首次為香港引入由中東舉辦的高球大賽，他們選擇在港舉行比賽，反映出香港高球會場地的配套已臻國際水準，極具吸引力。

他又說，多項國際大賽來港舉辦，反映出香港已回歸國際舞台；球會將會積極配合政府施政，特別是「你好香港」推廣活動，向全世界表達香港是歡迎全球旅客到訪的盛事之都。

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Photo Credit: GettyImages

香港近月來幾乎取消了所有防疫措施，令社會復常，而港府也啟動了「香港你好」的全球宣傳活動，包括向全球各地民眾免費贈送50萬張來港機票，以振興本地旅遊和消費市場。

此外，李家超上週六率領政府高級代表團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，推動香港與兩國的經貿、旅遊和文化往來。

自從中國國家主席習近平去年底訪問中東後，港府明顯跟隨了北京中央的步伐，大力拓展與中東地區的經貿關係。此外，促進與東南亞各國經貿聯繫也是港府的焦點，此舉也與北京中央的步伐一致。

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責任編輯：Alvin
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