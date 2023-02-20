《教養》：如果你認為英國人和美國人因為都說英語，所以很相似，那你就大錯特錯了

文：迪特瑞希・史汪尼玆（Dietrich Schwanitz）

美國

（前略）

一般的美國人對歐洲的了解並不多，他們可能會認為萊茵河注入地中海；德國的首都叫Hofbrauhaus（慕尼黑皇家啤酒屋，美國觀光客必造訪之地）。這種天真無知可以從他們的建國神話中找到根源。對於展開新生活的人來說，他們不需要去看早已拋在腦後的歐洲，還有它的複雜糾葛。在美洲這塊處女地上，歐洲原罪應被徹底洗淨並且遺忘，人們想要輕輕鬆鬆地開始新生活。

這種「無知」其實也是「無罪」的一種表達形式；反之，「有知」並不等同於「有罪」，也不會被認為是在炫耀自己的博學，因為炫耀不會被美國人當成缺點，他們不在乎這個。他們所感興趣的是，談話是否有趣。出點風頭和討公眾喜歡絕對沒有什麼壞處。在美國，幾乎所有人都這麼做；公司老闆討員工喜歡，售貨員討顧客喜歡，老師討學生喜歡，教授討大學生喜歡，檢察官討選民喜歡，因為，美國有許多職位是透過選舉來決定任免的。

運動是人們的共同話題，尤其是在男人之間。運動能充分體現美國精神。美國最流行的兩大運動就是棒球（某種形式的「打」球遊戲）和美式足球（某種穿著手球球衣的戰爭）；其中，美式足球尤其受到歡迎。歐洲的足球運動在美國男人中並不流行，但是作為婦女解放運動的標誌，女子足球卻在美國蒸蒸日上。

所以，如果你想博得美國人的歡心，就得非常熟悉棒球和美式足球的規則，並且對重要的球隊和明星球員如數家珍。這兩種運動在美國中學和大學的校園生活中占有一席之地。在一名美式足球四分衛的周圍，往往簇擁著花枝招展的女孩，而女孩身為啦啦隊的中堅分子，又對比賽發揮決定性的影響。在女孩仰慕崇拜的注視下，小夥子們會打得更好。

由此我們得出針對美國人的人際交往第二定律：讓你的熱情再狂放一點，對你的美國朋友說，認識他是你莫大的榮幸，表現出美夢成真的狂喜。當他提出意見時，大加讚揚他的奇思妙想、高瞻遠矚；他的每一句話都讓你激動萬分，他的精闢分析令你佩服得五體投地。

（請注意：如果你覺得自己太誇張了，並懷疑對方很可能認為你若不是個瘋子，就是想嘲弄他，這時你才達到了恰當的熱情尺度。因為，你的感覺是基於德國標準的。你認為誇張的東西，美國人認為是正常的。如果你按照德國人的行為方式與美國人交往的話，他會覺得你是一條冰冷的魚、一個新納粹分子，這會讓他感到極大的不安。）

如果你沒有引起對方的反感，他就會問你，能直呼你的名字嗎？這是一種友好的表示，你應該毫不猶豫地接受。當他請你直接叫他比爾時，你應該感到十分榮幸，不要大驚小怪，或露出一張咬了一口酸檸檬的嘴臉。美國人表達友誼的方式就是直呼其名。

和德國人相比，美國人更富有企業家精神。他們總是展望未來，積極規畫人生，這也體現在與他人的交際往來中。專家研究表示，美國人和一個陌生人見面平均五分鐘之後（有些專家認為是三分鐘），他就會擬定出一整套繼續交往的方案。例如：週末共進午餐；邀請你去他在懷俄明州的家中度假數月，而且你可以攜家帶眷一起去，他家有六個帶浴缸的浴室，也有給寵物住的地方。哈哈，先別高興得太早，比爾對剛才遇見的那位小姐也發出了同樣的邀請。

這只是他放出的一個探測氣球罷了，並非正式邀請。就像耶穌對撒種所做的比喻：大部分的種子落在石子地上，只有少數落在肥沃豐潤的土壤中；而落在土壤中的種子才會發芽。如果你在談話之後馬上訂了飛往懷俄明州的機票，那未免也太早了一點。然而比爾會感到很開心，如果你顯得很配合的話。所以，你要表現得積極一點，就好像你們兩個已是可以攜手共創美好未來的朋友。向周圍散播一些歡樂的氣氛吧！幽默一點！開個無傷大雅的粗魯玩笑，如果你嫌它太「粗」的話，就用自嘲的「砂紙」把它磨平。

另外，美國是「夫妻的國度」。他們比德國人早結婚，而且離婚之後再婚的速度也比德國人快。不結婚的人通常容易會被認為有同性戀傾向。因此，在邀請美國人的時候，一定不要忘記邀請他的伴侶，同樣地，在一般的交談中也要提及並問候對方的家庭。

值得注意的是：第一次見面介紹的時候，只有男人握手。如果你看到一個美國人吃飯時先把整塊牛排切成小塊，然後把刀子放在一邊，右手拿叉子進餐，而左手卻撐在桌子底下的膝蓋上，請不要感到奇怪，因為他隨時準備用左手拔槍。

大不列顛

如果你認為英國人和美國人因為都說英語，所以很相似，那你就大錯特錯了。事實上，在有些方面，他們甚至是完全相反的。

首先，英國歷史悠久，所以什麼都注重傳統，因此有些非理性。比如名稱，我們通常會說英格蘭（England），指的就是大不列顛，然而這種習慣應避免。

因為如果你在一個威爾斯人、蘇格蘭人、北愛爾蘭人面前稱他們是英格蘭人，他們會生氣。這就像把一個瑞士人稱為德國人那樣，令對方反感。

事實上，英格蘭從來就沒有征服過蘇格蘭，反而是蘇格蘭的國王登上了英王的寶座而統一了兩個國家。蘇格蘭有自己輝煌的文化傳統，現代經濟學（亞當．斯密等）和歷史小說（作家有瓦爾特．司各特）都是誕生於蘇格蘭；那裡既有蘇格蘭式的啟蒙運動，還有蘇格蘭式的浪漫主義（民族詩人羅伯特．彭斯〔Robert Burns〕）。