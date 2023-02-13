2023/02/13,
印太

「台灣有事」下的台灣－菲律賓關係（上）：據估算，整個呂宋島可進駐飛機數量和台灣一樣多

「台灣有事」下的台灣－菲律賓關係（上）：據估算，整個呂宋島可進駐飛機數量和台灣一樣多
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

菲律賓對台海戰事中的軍事投射重要性不容低估，只是這些設施能否在台海戰爭時被美軍運用，還需要美菲政府深度討論與後者同意才可能發生。此外，菲律賓於台灣、香港兩地數量龐大的海外社群，也可能會為圍島封鎖或台海全面戰爭情境下的台灣、菲律賓、台美菲關係帶來巨大變數。

文：江懷哲（關注東亞政治經濟議題，英國劍橋大學國際關係與政治研究碩士，著有《現代菲律賓政治的起源》一書，另合著有《用地圖看懂東南亞經濟》）

在近年針對台海衝突可能情境的討論中，可以觀察到美國對其印太區域內重要盟友（尤其是日本與澳洲）角色定位日益清晰，各盟友越來越清楚美國對自身擔負角色的期待，其國內也有正反輿論迴盪與相應準備。然而比起台灣內部對於日本、澳洲，甚至是歐盟、英國屆時態度的討論，菲律賓與台菲關係可能在「台灣有事」情境下扮演的角色卻相對被我們遺忘了，應更加關注。

菲律賓對台灣的軍事重要性

首先，菲律賓對我國應對海上封鎖可能扮演關鍵角色，其政府對台態度不能忽略。在中國運用水雷、潛艦或海面船隻對台灣實施圍島封鎖的台海情境下，台灣部分物資補給可能陷入短缺，尤其是天然氣存量方面。

而除了物資供給議題外，中國對台的海上封鎖也可能被用以施壓我國國際盟友，如根據蘭德公司（Rand Corporation）2022年出版的報告推演，台灣半導體產業斷供會危及全球經濟，當中國採取對台封鎖時，各國會有壓力要求衝突立即解決，可能會施壓台灣向對岸妥協，以求快速恢復全球半導體穩定供應。

也因此，與台灣南方海域密切關聯的菲律賓政府態度就相當重要。無論是基於台灣物資需求，或是應對中國對各盟友與全球經濟可能的挾制措施，我們可以預期在對圍島封鎖的突破上、對南方運輸航道的確保上，南海、菲律賓海域與台菲兩國對望的呂宋海峽絕對會是各方焦點，台灣可能會希望菲律賓與運用菲國軍事基地的美軍扮演角色，但這能否順利進行就將非常繫於菲國政府態度。

其次，在全面台海戰爭的情境下，在菲美軍與菲律賓國境領土也很可能遭到戰火捲入。考量美菲安全關係框架與近期雙方言行動態，菲國境內基地很可能在美國軍事投射與後勤扮演角色，在菲美軍不排除可能參與台海有關任務。

菲國軍方聯合與聯合訓練中心麥可．羅希科（Michael Logico ）上校曾在受《金融時報》訪問時指出，2019年時中國企業計畫在呂宋島北邊的富加島（Fuga Island）開發智慧城市、在舊美國蘇比克灣海軍基地外的格蘭德島（Grande Island）、奇基塔（Chiquita Island）推動設立住宅、度假中心的開發計畫，相關動態引起菲國社會輿論反彈，也讓菲國軍方開始更關注北方海疆。

羅希科表示，「中國本身用不著富加島，而是和台灣有關，是為要阻止我們，及進而阻止美國去用運這些島嶼」。

包含前參謀總長伊曼紐．包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）在內的許多菲國人士都認為，菲律賓很難在台海戰事中不被捲入，而菲律賓方面也已經著手相關準備，如美菲雙方將在今年的「肩並肩」（Balikatan）年度軍事演習中於呂宋島北部進行聯合實戰演習，及英國《金融時報》提到有些現任與前任菲國國防部官員表示，菲律賓會是台海戰爭時最適合用來補給台灣彈藥的管道，而美菲軍方已經開始針對有關選項進行討論。

菲律賓對台海戰事中的軍事投射重要性不容低估，尤其是其能給予美軍大量更接近戰場的軍力投射據點，只是現階段官方的公開討論與相關資料並不多。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）先前兵推報告指出，台海戰事開始時美國在西太平洋及日本的各處軍事基地一定會遭到大規模火力攻擊，而美國學者史賓塞-邱吉爾（Spencer-Churchill）就分析，呂宋島不但位置更佳，還已經有許多機場、港口、道路與軌道運輸等交通網路可運用，如巴士海峽中間的巴士古機場（Basco Airport）可擔綱受創軍機返回基地的修整據點，呂宋島北部的佬沃國際機場（Laoag International Airport）則距離台灣不到700公里，而土格加勞機場（Tuguegarao Airport）可支援軍機起降。

據估算，整個呂宋島可進駐飛機數量和台灣一樣多，更是比九州、沖繩與關島加總還要多，只是這些設施能否在台海戰爭時被美軍運用，還需要美菲政府深度討論與後者同意才可能發生。

不過，菲律賓於台灣、香港兩地數量龐大的海外社群，也可能會為圍島封鎖或台海全面戰爭情境下的台灣、菲律賓、台美菲關係帶來巨大變數。目前菲律賓在台灣單單移工人數就超過15萬人，香港有超過21萬菲律賓人，中國地區也有菲律賓人社群，在任何情境的台海危機都可能被中國當作政治籌碼。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）評論指出，菲律賓政府與社會輿論或許會因顧忌同胞安危，選擇自我限縮其本能扮演的積極角色，但亦不排除在同胞於衝突中傷亡後，菲律賓人改而希望政府支持台美反制措施。

菲美首次聯合空降作戰演習 逾500傘兵參與
Photo Credit: 中央社
2019年於呂宋島舉行的菲律賓和美國聯合空降作戰演習

美菲安全關係的回溫與升級

若要更完整討論台海戰爭下台美菲的可能互動，就必須爬梳美菲安全盟友關係的現有基礎與近年演進。

兩國當前安全盟友關係的3支柱分別為1951年的《共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty, MDT）、1998年的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement, VFA）與 2014年的《加強國防合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。