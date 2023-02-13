「台灣有事」下的台灣－菲律賓關係（上）：據估算，整個呂宋島可進駐飛機數量和台灣一樣多
我們想讓你知道的是
菲律賓對台海戰事中的軍事投射重要性不容低估，只是這些設施能否在台海戰爭時被美軍運用，還需要美菲政府深度討論與後者同意才可能發生。此外，菲律賓於台灣、香港兩地數量龐大的海外社群，也可能會為圍島封鎖或台海全面戰爭情境下的台灣、菲律賓、台美菲關係帶來巨大變數。
文：江懷哲（關注東亞政治經濟議題，英國劍橋大學國際關係與政治研究碩士，著有《現代菲律賓政治的起源》一書，另合著有《用地圖看懂東南亞經濟》）
在近年針對台海衝突可能情境的討論中，可以觀察到美國對其印太區域內重要盟友（尤其是日本與澳洲）角色定位日益清晰，各盟友越來越清楚美國對自身擔負角色的期待，其國內也有正反輿論迴盪與相應準備。然而比起台灣內部對於日本、澳洲，甚至是歐盟、英國屆時態度的討論，菲律賓與台菲關係可能在「台灣有事」情境下扮演的角色卻相對被我們遺忘了，應更加關注。
菲律賓對台灣的軍事重要性
首先，菲律賓對我國應對海上封鎖可能扮演關鍵角色，其政府對台態度不能忽略。在中國運用水雷、潛艦或海面船隻對台灣實施圍島封鎖的台海情境下，台灣部分物資補給可能陷入短缺，尤其是天然氣存量方面。
而除了物資供給議題外，中國對台的海上封鎖也可能被用以施壓我國國際盟友，如根據蘭德公司（Rand Corporation）2022年出版的報告推演，台灣半導體產業斷供會危及全球經濟，當中國採取對台封鎖時，各國會有壓力要求衝突立即解決，可能會施壓台灣向對岸妥協，以求快速恢復全球半導體穩定供應。
也因此，與台灣南方海域密切關聯的菲律賓政府態度就相當重要。無論是基於台灣物資需求，或是應對中國對各盟友與全球經濟可能的挾制措施，我們可以預期在對圍島封鎖的突破上、對南方運輸航道的確保上，南海、菲律賓海域與台菲兩國對望的呂宋海峽絕對會是各方焦點，台灣可能會希望菲律賓與運用菲國軍事基地的美軍扮演角色，但這能否順利進行就將非常繫於菲國政府態度。
其次，在全面台海戰爭的情境下，在菲美軍與菲律賓國境領土也很可能遭到戰火捲入。考量美菲安全關係框架與近期雙方言行動態，菲國境內基地很可能在美國軍事投射與後勤扮演角色，在菲美軍不排除可能參與台海有關任務。
菲國軍方聯合與聯合訓練中心麥可．羅希科（Michael Logico ）上校曾在受《金融時報》訪問時指出，2019年時中國企業計畫在呂宋島北邊的富加島（Fuga Island）開發智慧城市、在舊美國蘇比克灣海軍基地外的格蘭德島（Grande Island）、奇基塔（Chiquita Island）推動設立住宅、度假中心的開發計畫，相關動態引起菲國社會輿論反彈，也讓菲國軍方開始更關注北方海疆。
羅希科表示，「中國本身用不著富加島，而是和台灣有關，是為要阻止我們，及進而阻止美國去用運這些島嶼」。
包含前參謀總長伊曼紐．包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）在內的許多菲國人士都認為，菲律賓很難在台海戰事中不被捲入，而菲律賓方面也已經著手相關準備，如美菲雙方將在今年的「肩並肩」（Balikatan）年度軍事演習中於呂宋島北部進行聯合實戰演習，及英國《金融時報》提到有些現任與前任菲國國防部官員表示，菲律賓會是台海戰爭時最適合用來補給台灣彈藥的管道，而美菲軍方已經開始針對有關選項進行討論。
菲律賓對台海戰事中的軍事投射重要性不容低估，尤其是其能給予美軍大量更接近戰場的軍力投射據點，只是現階段官方的公開討論與相關資料並不多。
美國戰略與國際研究中心（CSIS）先前兵推報告指出，台海戰事開始時美國在西太平洋及日本的各處軍事基地一定會遭到大規模火力攻擊，而美國學者史賓塞-邱吉爾（Spencer-Churchill）就分析，呂宋島不但位置更佳，還已經有許多機場、港口、道路與軌道運輸等交通網路可運用，如巴士海峽中間的巴士古機場（Basco Airport）可擔綱受創軍機返回基地的修整據點，呂宋島北部的佬沃國際機場（Laoag International Airport）則距離台灣不到700公里，而土格加勞機場（Tuguegarao Airport）可支援軍機起降。
據估算，整個呂宋島可進駐飛機數量和台灣一樣多，更是比九州、沖繩與關島加總還要多，只是這些設施能否在台海戰爭時被美軍運用，還需要美菲政府深度討論與後者同意才可能發生。
不過，菲律賓於台灣、香港兩地數量龐大的海外社群，也可能會為圍島封鎖或台海全面戰爭情境下的台灣、菲律賓、台美菲關係帶來巨大變數。目前菲律賓在台灣單單移工人數就超過15萬人，香港有超過21萬菲律賓人，中國地區也有菲律賓人社群，在任何情境的台海危機都可能被中國當作政治籌碼。
美國戰略與國際研究中心（CSIS）評論指出，菲律賓政府與社會輿論或許會因顧忌同胞安危，選擇自我限縮其本能扮演的積極角色，但亦不排除在同胞於衝突中傷亡後，菲律賓人改而希望政府支持台美反制措施。
美菲安全關係的回溫與升級
若要更完整討論台海戰爭下台美菲的可能互動，就必須爬梳美菲安全盟友關係的現有基礎與近年演進。
兩國當前安全盟友關係的3支柱分別為1951年的《共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty, MDT）、1998年的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement, VFA）與 2014年的《加強國防合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。