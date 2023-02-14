「台灣有事」下的台灣－菲律賓關係（下）：小馬可仕團隊有哪些關鍵角色？如何促進兩國合作？

文：江懷哲（關注東亞政治經濟議題，英國劍橋大學國際關係與政治研究碩士，著有《現代菲律賓政治的起源》一書，另合著有《用地圖看懂東南亞經濟》）

繼上一篇的局勢分析，菲律賓對外政策的未來演進，除了會繼續受到中美關係影響外，也會持續受國內政治領導層各方態度的來回推移，相關人物值得補充。

小馬可仕在2022年當選前的競選過程中，曾悲觀地表示南海仲裁案結果並沒法改變中國態度，並稱在和中國打交道時不會請求美國幫忙，因為只會激化兩方敵意造成菲律賓對中國政策挫敗。

在就職總統後。他也曾表示南海議題「讓人晚上睡不著覺，讓人白天睡不著覺，讓人大部分時間都睡不著覺」，不過他仍非常反對軍事衝突作為終局解決方案，因為他不認為菲律賓經濟條件上足以建成能和中美同等的軍事實力，也認為這只會帶來各方全輸的局面。

但若我們攤開小馬可仕對外發言來看，可以了解到前述言論並不代表小馬可仕就是「親中」或是單純投降主義。在他第一次國情咨文演說中，小馬可仕即強調「不會主持任何將把菲律賓共和國一吋領土棄讓給任何外國勢力的進程」，該發言獲得全體國會議員起立鼓掌支持。

小馬可仕也清楚美菲關係對保障菲律賓安全的重要性，持續推動深化升級兩國關係，如表示會展延菲美兩國間的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement）與升級《共同防禦協定》（Mutual Defense Treaty），也曾在候選人辯論時說「我們與美國的特殊關係不是可以輕率對待的事情。這是一組非常重要的關係，過去一百多年來也讓我們受益良多。我想，美國在前次世界大戰與我們並肩作戰、為我們所做的那些種種，這整件事情與其相關記憶，永遠不會從菲律賓人心理上消失。」

這些話語態度，看在經歷過杜特蒂政府六年美菲關係低谷波動的華府眼中應該是相當受用，也讓他們更願意接受小馬可仕希望在中美間採取的低調均衡外交規劃。

而小馬可仕至今尚稱穩健的外交政策，背後也有其具豐富經驗的團隊影響。

如目前的外交部長恩里克．馬納洛（Enrique Manalo）來自外交官世家，是近20年來首位擔綱菲律賓外交部長的職業外交官，過去擔任過代理外交部長、駐聯合國大使、駐歐盟大使、駐英國大使等一系列重要職位，被外界認為是冷靜謹慎的外交老手，並有應對過南海議題的一手經驗。

Photo Credit: GettyImages 菲律賓外長馬納洛

自2017年起就在任的菲律賓駐美國大使羅慕德茲（Jose Manuel Romualdez）是小馬可仕親戚，媒體界大老出身的他也有多年美國經驗，親身經歷過杜特蒂時期低盪的菲美關係，期間為協助菲律賓盡速取得美國疫苗，曾勸說杜特蒂總統不要繼續終止《訪問部隊協議》的程序。

儘管杜特蒂為菲美關係帶來負面衝擊，羅慕德茲也認為他讓美國知道不能把兩國關係視為理所當然，而在當前地緣政治趨勢下，菲律賓對美國只會越來越重要。

甫於去年12月就任的駐中國大使吉米（Jaime FlorCruz）則有非常傳奇的履歷，1971年時他正以學生運動領袖身分訪問文革中國，結果在馬可仕宣布戒嚴後被禁止返國，開始他滯留中國數十年的生涯，期間曾下鄉勞改也在漁船上工作過，後來於1977年報讀北京大學歷史系主修中國史，日後則因其專業背景獲得機會出任美國《時代雜誌》（TIME）、《新聞週刊》（Newsweek）駐中記者、美國有線電視新聞網（CNN）駐中首席記者。現在他也是暫時放下與馬可仕家族冤仇過節，專心致志為菲律賓與中菲關係服務。

然而若只專注在政務官，可能也無法觀察到菲律賓外交動態的全貌，尤其是當馬可仕家族有眾多親朋好友都出任政府要職時。

與馬可仕、杜特蒂家族結盟的前菲律賓總統艾若育（Gloria Macapagal-Arroyo）現任菲律賓眾議院資深副議長，過去是中菲關係與中菲越三國合作勘探開發南海能源（近期菲律賓最高法院宣布2005年三國公司簽署的南海探勘油氣協議違憲，也為未來任何類似計畫投下變數）的大支持者，在小馬可仕就任後已經數度隨同出訪，如今年1月於世界經歷論壇（WEF）尋求外國投資、小馬可仕以總統身分首度訪問北京的重要行程等。

在這趟訪中行程中，小馬可仕獲得中國總值228億美元的投資承諾，小馬可仕也與習近平針對南海議題進行討論，聯合聲明表示「兩國元首就南海局勢深入坦誠交換意見，強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在《南海各方行為宣言》以及《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議」。

總體而言，艾若育可被視為小馬可仕政府內菲中關係的主要推手與關鍵影響力來源之一。

Photo Credit: GettyImages 前菲律賓總統艾若育

然而比起結盟夥伴來說，更親的恐怕還是自身親戚。小馬可仕表親馬丁．羅慕德茲（Martin Romualdez）是眾議院議長，擔任眾議員的長子桑德羅（Sandro Marcos）則位居眾議院資深副議長，其中兩位都有陪同小馬可仕出國訪問的經驗。只是馬可仕家族裡面對外交事務最感興趣的，應該還是小馬可仕的大姊、擔任參議院外交委員會主席的艾米．馬可仕（Imee Marcos）參議員。