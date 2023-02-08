美國怪現象：美國就業市場強勁，科技業卻大裁員？為何「失業率低」聯準會反而不開心？
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美國投資市場正面臨矛盾大對決，過去普遍認為就業市場強勁，代表經濟轉好的普遍認知，為什麼卻讓美國聯準會（Fed）相當恐慌，甚至揚言犧牲經濟也要打擊惡劣且頑固的通貨膨脹。
多年來美國印大量鈔票的苦果可能來臨，疫情期間經濟大舉擴張，銀行紛紛降低授信標準，將裡頭的大量資金推向股市、不動產等資產，點燃資產泡沫化的引線，而在歷經「強力且連續的升息」後，美國就業市場卻又悄然復甦，引發市場預期聯準會（Fed）更進一步壓抑經濟、打擊通膨的決心。
美國怪現象：科技業裁員，失業率卻下滑
全球投資市場的氛圍，正陷入令人難以捉模的處境，因為作為全球最大經濟體的美國，各大企業正在大規模裁員；另一方面，就業市場卻又非常強勁。
本來美國聯準會（Fed）預期經濟降溫後，可以擊敗通膨怪獸，但是似乎不如預期，這使得主席鮑爾（Jerome Powell）將在未來一年內所主導的「緊縮貨幣政策」挑戰非常大。
從美國就業數據來看，今（2023）年1月新增就業人數達51.7萬人，失業率降至3.4%，是53年以來的最低水準。美國勞工部（BLS）表示，1月份平均時薪相較於去（2022）年同期成長4.4%，雖然薪資仍在成長，但是速度已經放慢許多，顯示老闆更容易招募到新員工。
至於新增就業人數，是2022年7月以來最多的一次，已經結束了連續5個月就業成長人數衰退的局面。BLS指出，包含休閒、飯店等服務業，以及醫療健康在內的多個行業都出現成長；此外，目前的大罷工活動結束後，民眾也陸續返回崗位，使得包含政府部門在內的就業人數開始增加。
聯準會陷困境，不排除升息幅度時間將拉長
面對頑強的通貨膨脹，鮑爾於今（8）日於華盛頓特區經濟俱樂部（Economic Club of Washington）中表示，勞動力市場出乎意料地強勁，解釋了過去多月以來，為何聯準會始終強調「降低通膨是長期的抗戰」。
鮑爾說：「通貨膨脹會不會以無痛的方式迅速消退是有可能的⋯⋯但是對我來說，基本的情境是，我們不得不多次升息，然後環顧四周，看看自己是否已經做到位了」。
雖然鮑爾並沒有進一步指出未來貨幣政策的走向，但是已經讓許多投資人預期到，未來聯準會仍會以升息作為主旋律，而時間、幅度恐怕將會拖得更長、更廣。
經濟學家：科技業裁員並非反映經濟惡化
此外，《金融時報》引述美國跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）經濟學家以揚哈丘斯（Jan Hatzius）的報告指出，過去數月內，裁員潮都集中在科技公司，而疫情期間，預估未來形勢大好，才大舉招募員工。
因此，包含Alphabet、亞馬遜（Amazon）和戴爾（Dell）和Meta的裁員並不是就業市場低迷的預兆，反而是「裁去過去招募過多的員工」，這讓投資人、股東對降低成本的要求，得到更好的股票估值，這並不是反映經濟惡化。
他強調，這些公司在疫情期間，平均成長了41%，而那些科技公司的裁員，不一定能夠如實反映就業市場的情況。據數據顯示，目前裁員後的員工只是回到了疫情前的水準；此外被裁的員工也都會找到新工作，這點也可從近幾個月失業者的「再就業率」攀高中發現。
值得注意的是，許多人擔憂裁員潮集中在如科技業的特定行業，而目前火燙的服務業薪資都會比較低，但是數據顯示，撇除特定資訊產業，大多數行業的求職率、薪資均高於疫情前，甚至是經濟擴張時期。
事實上，「失業率低」一直是理想的經濟情況，反映民眾收入穩定，消費意願可望增加，市場將會日趨繁榮，景氣也就會跟著熱絡起來。不過，目前美國並不想要經濟過度成長。
聯準會不惜犧牲經濟也要防止資產泡沫
其中一個很重要的原因是自從2008年金融海嘯後，時任美國聯準會主席柏南克（Ben Shalom Bernanke）將利率降至趨於「零」後，又再實施量化寬鬆（Quantitative easing，QE），也就是印了許多鈔票，多年下來商業銀行積累大量的準備金。
這導致在疫情期間，市場充斥著大量的流動資金，而受到「宅經濟的需求推動」，美國民眾開始借取低利貸款度日；同時，商業銀行也受到驅動，放寬對民眾、企業的「授信標準」，使得大量資金瘋狂湧入包含股票、房市等資產，而戰爭又使得通膨加劇，更進一步推升「美國資產泡沫化」的風險。
《華爾街日報》對此分析，去年的大幅度升息並沒有讓就業市場降溫，這會讓聯準會內部產生更激烈的爭辯，而在就業率後相繼出爐的報告，也顯示經濟成長強勁，將會讓官員感到強烈不安，而過去鮑爾也談到服務業的通膨並沒有放緩，是最令人感到擔心的發展，他還強調：「這是我擔心的」。
當失業率連續3個月下滑時，意味著當地民眾消費意願開始提高，企業商品銷量增加，帶動資金動能增溫，同時股票市場也會跟著走高，不過債券市場則可能因為資金流向風險較大的資產而轉弱，也代表過去數個月的強力升息面臨失敗的困境。
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核稿編輯：翁世航
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