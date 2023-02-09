2023台灣燈會：副燈「台北兔給樂」點亮松菸「源展區」，呼應台北的多元與創新

文：郭慧

圖：台北市政府、必應創造

逛完光展區，走進歷史悠久的松山文創園區，這裡是「2023台灣燈會在台北」源展區所在地。松山文創園區見證台北的歷史變遷，如今則是匯聚台北多元文化、滋養創意的泉源，而源展區即從新住民、客家、原住民等多元族群文化出發，打造超過25組特色作品，無論是白日賞燈或夜晚賞光都各有迷人風情，不妨徐徐漫步其中，感受台北多元藝術的魅力。

除了融合不同族群文化的燈飾創作，此處也是副燈「台北兔給樂」的所在。策展團隊以巨型LED螢幕，搭配充氣裝置及燈光設計等，帶來前所未有的視覺體驗，同時也呼應台北的多元與創新，希望帶領大家在目眩神迷的精彩畫面裡，感受這個城市的多彩迷人。

起步逛源展區

種下台北味道

松山文創園區前身為「台灣省菸酒公賣局松山菸廠」，這裡曾設有一座供應廠內所需熱能的鍋爐房，例如菸廠員工在大食堂中享用的午餐，便是以鍋爐房供應的熱能進行烹煮。

呼應源展區多元共融的精神，藝術家成若涵從松山文創園區的這段歷史出發，邀請新住民參與共創，作品圍繞園區的大樹，以LED燈及金屬打造環型餐桌，桌上是一道道融合各國文化的台北料理，隱含在鍋爐源源不絕的熱能下，讓來自五湖四海的美味，都成為屬於台北的新滋味，而擺置各式「料理」的圓形大桌，更象徵多元族群共存共榮的圓滿和諧。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 種下台北味道

我們在這

高六公尺、寬與深各七公尺的作品「我們在這」是由地景藝術家王文志以竹材、竹片、鐵材為材料打造，王文志不僅透過竹材編織手法隱喻新住民各式文化在台北交織、融合，也以竹材的堆積與延展，象徵新住民在異國他鄉面對生活中接踵而來的各種挑戰，始終秉持溫柔卻堅定的態度，抵抗風雨、直面挑戰，交織出彼此照護的力量，不僅在異地開創出不一樣的人生旅程，也堅定地守護在台北的家。

展演時間：燈會期間週五至週日18:30、19:30, 20:30，每次10分鐘。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 我們在這

男澡堂外的女人心事

在過去松山菸廠的男澡堂屋頂上，可看見穿著高跟鞋的女子身影。太魯閣族藝術家林介文長期以織布作為藝術的表現形式，並為本次台灣燈會特別創作織布作品「男澡堂外的女人心事」，透過繽紛鮮豔的紋樣，勾起歷史悠久的原住民族織布文化，也譜寫出奔放的風格篇章。

有趣的是，此作品陳設於男澡堂，卻又巧思獨具地以女人雙腳為造型，表現出另類幽默。而那女子閒適的姿態，更讓人聯想起原住民女性如何在部落中隨性圍坐、輕鬆起火，閒聊著彼此的生活，若從一、二樓不同視角觀賞，更將有不一樣的感受。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 男澡堂外的女人心事

和祖靈對話的路徑

在松山文創園區的巴洛克花園附近，可見以木條打造而成、長寬達15公尺的作品「和祖靈對話的路徑」，為阿美族藝術家伊祐．噶照的作品。他以原住民部落中，族人圍坐火塘旁，聆聽耆老娓娓道出部落神話、吟唱傳統歌謠的文化為靈感，將火塘視作凝聚部落向心力的核心、千年文化傳遞的重要場域，也是此次作品造型靈感。

隨著徐徐輕煙升起，「和祖靈對話的路徑」彷彿部落中的火光，將族人的感情、對未來的祈願，冉冉傳遞給在天上的祖靈。不只如此，這件燈藝作品也搭配金曲專輯製作人陳冠宇策畫的優美音律，結合人聲古調、太平洋海潮、山林風響和動物鳴叫，讓文明與自然、遠古與當代、部落與城市匯聚於作品裡，交織出不一樣的文化魅力。

展演時間：燈會期間每日17:15-21:45，每半小時一次。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 和祖靈對話的路徑

共響的月光

在松山文創園區生態景觀池旁的木棧板上，坐落著以金屬結構架、LED燈、聽筒等製成，彷彿月球般的圓球。這是由清大藝術學院數位美學暨科技文化研究實驗室帶來的作品「共響的月光」，設計團隊以客家女詩人張芳慈詩作〈月華〉為發想，將月亮的綺麗與光華帶到水光瀲灩的生態景觀池旁。

在〈月華〉中，張芳慈描繪了客家女性在夜闌人靜、月亮緩緩升起時，心中湧起的思念之情。而「共響的月光」則延續思念的主旋律，將月亮作為思念與祈願的隱喻，並以客家常見香花——夜合花打造為造型聽筒，比喻分隔兩地的家人們，彼此在共響的月光下，透過聲音，傳遞綿長的思念之情。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 共響的月光

島上的女人樹

在生態景觀池中的小島上，展出由藝術家周明誼、鋸子女孩及燈藝師藍永旗共創的作品「島上的女人樹」。這項作品以鐵件、彈性尼龍布、LED燈泡為材料，打造出六公尺高，坐在石頭上沉思的客家女子，是源展區中的一大亮點。

「島上的女人樹」發想自客家女詩人杜潘芳格的詩作〈相思樹〉。常見於山區的相思樹是客家族群就地取材時常用的材料之一，「島上的女人樹」便以此為靈感，將客家詩人化身為生根於島上的女人樹，低調地為島嶼蘊藏蓬勃生機，就像她腳邊與石頭上迸發的新苗，即便在嚴苛的條件下，也能生長出屬於自己的姿態。

Photo Credit: 台北市政府、必應創造 島上的女人樹

台北兔給樂

設置於文化廣場上的副燈「台北兔給樂」，巧取「Taipei Together」諧音，由必應創造、創意團隊Bito攜手共創。以長、寬、高各八公尺的特製結構、可升降的充氣兔偶、具有裸視3D效果的LED螢幕等裝置組成，搭配由專業團隊打造出的聽覺體驗，讓「台北兔給樂」從外看來像是一只有著包裹外觀、箱面上播映著各式影像的禮物箱，逗引著觀眾想一窺究竟的好奇心。

作為此次台灣燈會副燈之一，「台北兔給樂」將展演一齣引人入勝的聲光故事。故事起源於一間名為BUNNY RUNNING的快遞公司，禮物箱內最盡責的兔子快遞員，每日替人遞送千奇百怪的貨件。這回牠跋山涉水來到松山文創園區，只為將這只巨大的神祕禮物箱送達台北，卻意外展開一場從茂林到深海的刺激旅途。