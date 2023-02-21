《51個影響世界經濟的關鍵大事》：銅錢造就了中國，身為天子的皇帝可以任意決定貨幣的價值

文：宮崎正勝

銅錢造就了中國

古代的經濟隱藏於漢字當中

在東方中國的黃河流域，主要的作物為小米，栽種的方式與小麥截然不同，不需要發展出完備的灌溉設施。因此，黃河流域一帶並沒有像美索不達米亞，必須透過建立治水和灌溉的事業來形成權力，而是將「戰爭的勝出者」視為神的代理人。

中國最早的王朝「商朝」沒有使用金屬，而是將產於南海的寶螺作為貨幣使用。這些外來的貝殼貨幣，藉由商人之手廣為流通。

漢字的祖先是商朝時代的甲骨文字，與經濟有密切關係的文字，其偏旁都使用「貝」字，這就是中國曾以貝殼作為貨幣的歷史痕跡。

譬如：「貨」、「財」、「寶」、「買」、「貸」、「資」、「貯」、「預」等文字，都可以發現「貝」的蹤跡。

殷商（「商」為自稱）亡於周朝之後，失去土地的商朝人，只得透過經商維生。這就是「商人」一詞的由來。

此外，古代的中國似乎也與西亞一樣，農耕民族與畜牧民族之間是和平共存的關係。如漢字當中寓意美好的「善」、「美」、「祥」等字，偏旁都有「羊」，顯示出農耕民族與畜牧民族之間的和諧關係。

解讀經濟

古代中國在使用金屬貨幣之前，曾歷經一段使用貝殼貨幣的時代。

支撐漢武帝大舉征戰的銅錢

西元前三世紀，秦始皇統一了文字、貨幣（硬幣）、度量衡和車軌（車軸的寬度），為往後綿延兩千年的中國打下重要的基礎。

秦始皇以價格低廉的銅所大量打造出來的「半兩錢」（重約八克）作為基準，統一了貨幣，至於錢幣的價值，則由被天神委以統治人民的皇帝決定。不過，短時間內要使銅錢流通並非易事，因此，原本在戰國時代發行於各地的青銅製貨幣也仍舊通用。

中國最早的正式通貨，是西元前二世紀由漢武帝（西漢）所制定的「五銖錢」。從漢武帝到漢平帝為止的一百二十年間，居然發行了多達約兩百八十億枚的五銖錢。

由於中國的鑄造技術非常發達，才能大量發行價格低廉的銅製鑄幣。西亞則是以人工敲打的方式製造硬幣，非常耗費心力，因此他們所製造的硬幣以價值高的銀幣為主流。

五銖錢直到唐朝初期廢除為止，流通了有七百年之久。

漢武帝是位非常好戰的皇帝，他與蒙古高原的匈奴之間展開大戰，並征服了朝鮮半島北部、越南北部及「西域」一帶。漢武帝之所以能夠維持長期的大規模戰爭，與他發行了大量的銅錢有關。

解讀經濟

中國的貨幣觀與西亞迥然不同，富有政治的色彩。身為天子的皇帝可以任意決定貨幣的價值。

中國大量發行銅製鑄幣

秦始皇以「半兩錢」（半兩約重達八克）為基準統一了貨幣，為日後中國的通貨打下了基礎。最早在中國正式成為通貨的是漢朝的「五銖錢」。大量發行廉價的銅製鑄幣，是中國異於他國的特色。

壓榨「人民」的「官員」

中國以「天命思想」為背景，由皇帝創造出大規模的統治機構，並統一了眾多部族。

將自己形塑成「天神」（天帝）的天子（王、皇帝），權力變得非常強大，他們利用神的威光徹底統治人民，以至於超過兩千年的歲月期間，人民毫無權力可言。

一直到現在的共產黨政權，中國社會歷來都有「官員」占優勢，「人民」屈居弱勢的特色。受到「官員」的強權統治而無法經濟自主的民間社會，逐漸發展出蓬勃的地下經濟。這也是因為由「人民」創造的財富，都被帝國大肆搜刮所致。

強大的權力往往將民眾的生活吞食殆盡。

在中國，當社會中的貧富差距大到了無以復加的地步時，人民的生活就會變得無以為繼而不得不群起叛變，當代的王朝往往走向滅亡一途。

秦朝末年，「陳勝吳廣起義」引發了群雄蜂起，東漢的「黃巾之亂」、隋末的農民起義、唐朝的「黃巢之亂」、元朝的「紅巾軍起義」、明朝的「李自成之亂」及清朝的「辛亥革命」，都使當代的王朝走向衰亡。

解讀經濟

中國的傳統，是由皇帝和其隨侍的官僚階級，由上而下地統治人民。不過，天災地變和民眾的起義，則被視為是天神對皇帝不再信任的表現。因此，皇帝對於自然和社會的變化非常敏感，也非常重視史書天神旨意的紀錄）的編纂工作。中國和韓國的歷史觀，都有「評斷功過」的特色。

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書籍介紹

本文摘錄自《51個影響世界經濟的關鍵大事（二版）》，時報文化出版

作者：宮崎正勝

譯者：賴詩韻

歷史上發生的重大事件，都跟「金錢」脫不了干係！？

從貨幣發明、東印度公司、工業革命到

金融海嘯、一帶一路等經濟事件，

看似與我們的日常生活很遙遠，但卻息息相關！

了解歷史上的經濟大事，便能預測世界動向！

經濟是我們建構人類社會並維繫人類社會運作的必要條件，小至個人或家庭的收支情形，大至世界各國之間的全球貿易，它與我們的生活息息相關，攸關生存。有人說經濟的好壞是個循環周期，是可以被預測的。因此，若能洞察長久以來世界經濟的演變，就能掌握未來經濟情勢，即早對未來做出因應對策。

然而，許多人對於艱深難懂、長篇大論的經濟史實及流變感到棘手，即便了解卻無法建構一個清楚簡明的經濟發展史軸，或是找不出一個又有效又迅速通徹經濟史的方法。

有鑑於此，歷史學者宮崎正勝從貨幣的誕生開始，到近年亞洲經濟的崛起，精選出影響經濟最重要的51個關鍵點，並透過圖表統整出最容易理解的世界經濟發展脈絡，幫助你在最短的時間內建立，以經濟為中心的歷史觀點。只要搞懂世界經濟的演變，即便身處在全球「錢」途堪慮的時代裡，你也能掌握大趨勢！

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航