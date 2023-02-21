《51個影響世界經濟的關鍵大事》：美國擊敗西班牙後，搖身一變成為侵略性的海洋帝國

文：宮崎正勝

從開拓西部到進軍中國市場

採取「中美國」（Chimerica）的基本戰略

拜鐵路建設所賜，美國的經濟急速成長起飛。美國不愧是「地大廣博」，在第一次世界大戰前，美國以美國鋼鐵公司為中心的鋼鐵生產量，連德國和英國聯手都望塵莫及。

不過，經濟也是有賞味期限的，成長總會遭遇瓶頸。

在國內開發的腳步漸緩之際，美國發現必須在經濟上制定全新的成長戰略。從人造衛星來看，美洲大陸是受到兩大洋環繞的巨大島嶼。因此，美國也注意到西邊廣大的太平洋和彼端的中國。

美國其實也是個名符其實的海洋國家。

相對於歐洲各國只鄰近大西洋，美國發現自己鄰近的還有太平洋和亞洲。

於是，美國急速發動由「內陸國家」轉換成「海洋國家」的嶄新國家戰略。

美國嶄新的外交戰略（世界政策），是將太平洋視為「新的邊境」，將加勒比海圈為己有，再從大西洋透過巴拿馬運河前進太平洋，最後把目標放在巨大的中國市場。

美國當時強硬的軍事外交政策，與目前經濟成長後的中國外交政策如出一轍。現在的中國意圖將南海圈為己有，並前進太平洋。由於當今中國的領導階層打的主意也是轉變成海洋國家，他們會反過來仿效美國的歷史，與當初的美國有相同的舉動，也是意料之中的事。

當時的美國，希望歐美之間維持互不干涉（門羅主義），並透過掌控太平洋來前進中國的市場。美國仿效的目標，是之前唯一成功轉型為海洋帝國的英國。

而在太平洋海域和中國市場，唯獨能成為美國競爭對手的，是同樣仿效英國而急速成長的日本（日俄戰爭後的日本）。

解讀經濟

美國在西部邊境的開發告一段落後，開始著眼於開發太平洋到中國一帶的「海洋邊境」，尋求經濟進一步成長的可能性。

義無反顧前進太平洋

紐波特海軍學院校長阿爾弗雷德・馬漢（海軍上校，一八四○至一九一四年）為當時的美國籌劃了「建設海洋帝國」的戰略。

馬漢的授課內容被出版為《海權對歷史的影響》一書，不只美國深受影響，連高舉「新航線政策」，意圖挑戰英國海權的德皇威廉二世，以及曾經擔任日本海海戰的前任參謀秋山真之（日俄戰爭）等，都深受馬漢理論的影響。

馬漢的論點為創設近代海軍；建設海外的海軍基地與取得殖民地；透過掌控制海權強化海上實力，並根據上述論點建立艦隊和海軍陸戰隊，用以保護商船和艦隊補給基地，並將連結大西洋和太平洋兩大洋的加勒比海納為己有，經由加勒比海前進太平洋。

美國的工業中心位於大西洋岸（美國東岸），想要前進太平洋，首先要掌控身為中繼海域的加勒比海。

武斷派的美國總統狄奧多・羅斯福（老羅斯福）主張「巨棒外交」，意圖以武力將加勒比海納為己有，他發動戰爭，強行將原本隸屬於西班牙海域的加勒比海歸為美國所有。

一八九八年，西班牙的領地古巴發生叛亂，美國以保護美國人民生命財產的安全為藉口，派遣海軍最新的銳艦隊緬因號進駐古巴的哈瓦那港。

不過，同年的二月十五日，緬因號卻在哈瓦那港爆炸沉沒，兩百六十六名船員不幸喪生。緬因號為什麼會爆炸沉沒，至今仍是未解謎團。

有關緬因號爆炸沉沒的事件，美國的媒體一口咬定是西班牙所為，強烈主張對西班牙開戰。美國的民眾也一致主張對西班牙發動戰爭。美國於是對西班牙做出即刻撤出古巴的無理要求。

正如美國所期望的那樣，西班牙終於對美國宣戰。同年一八九八年，「美西戰爭」正式開戰。

當時的美國國務卿海約翰把美西戰爭稱為「輝煌的小戰爭」，因為美西戰爭是美國實現「世界政策」的一大契機。短短四個月內，美國就攻破西班牙，將古巴和波多黎各納入了勢力範圍。

美西戰爭期間，美國的亞洲艦隊援助了曾是西班牙殖民地的菲律賓的獨立運動。之後，美國又鎮壓獨立運動，將菲律賓變成自己的殖民地。

此外，在一八九八年，美國的移民在美國海軍陸戰隊的協助下，推翻了夏威夷王國。美國也在取得夏威夷居民（從美國過去的移民）的共識後，整併了夏威夷。美國在太平洋的正中央設置了海軍據點（珍珠港）。

美國從此搖身一變成為侵略性的海洋帝國。

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書籍介紹

本文摘錄自《51個影響世界經濟的關鍵大事（二版）》，時報文化出版

作者：宮崎正勝

譯者：賴詩韻

歷史上發生的重大事件，都跟「金錢」脫不了干係！？

從貨幣發明、東印度公司、工業革命到

金融海嘯、一帶一路等經濟事件，

看似與我們的日常生活很遙遠，但卻息息相關！

了解歷史上的經濟大事，便能預測世界動向！

經濟是我們建構人類社會並維繫人類社會運作的必要條件，小至個人或家庭的收支情形，大至世界各國之間的全球貿易，它與我們的生活息息相關，攸關生存。有人說經濟的好壞是個循環周期，是可以被預測的。因此，若能洞察長久以來世界經濟的演變，就能掌握未來經濟情勢，即早對未來做出因應對策。

然而，許多人對於艱深難懂、長篇大論的經濟史實及流變感到棘手，即便了解卻無法建構一個清楚簡明的經濟發展史軸，或是找不出一個又有效又迅速通徹經濟史的方法。

有鑑於此，歷史學者宮崎正勝從貨幣的誕生開始，到近年亞洲經濟的崛起，精選出影響經濟最重要的51個關鍵點，並透過圖表統整出最容易理解的世界經濟發展脈絡，幫助你在最短的時間內建立，以經濟為中心的歷史觀點。只要搞懂世界經濟的演變，即便身處在全球「錢」途堪慮的時代裡，你也能掌握大趨勢！

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航