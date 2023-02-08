拜登發表國情咨文：讚許美國最有能力解決通膨危機，呼籲兩黨攜手取消債務上限

美國總統拜登（Joe Biden）於今（8）日發表國情咨文演說，講述過去的政績及未來的政策目標。演講中他強烈呼籲共和黨提高34.1兆美元的債務上限，同時呼籲分歧嚴重的國會能團結一致。

拜登也談到了美國的就業增長、未來的基礎建設計畫、呼籲擴大藥品降價的適用範圍、國內製造業的崛起、對億萬富翁徵收更高的稅收，及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）公共衛生緊急狀態的結束。他也在國會的年度演講中淺談了美國與中國的戰略競爭。以下整理國情咨文演講幾項重點：

敦促兩黨合作

根據《CNBC》報導，拜登在演講一開始即呼籲兩黨要互相合作，他表示，雖然民主黨與共和黨經常被認為是不能合作的，但在過去兩年裡，「美國已經證明那些不看好我們的人是錯誤的。」他補充，雖然民主黨與共和黨會有意見分歧的時候，但每次民主黨與共和黨都能走到一起，完成任務。

拜登在演講前發布的摘錄中提到：「對於我的共和黨朋友們，如果我們能在上屆國會中合作，那麼我們沒有理由不能在新的國會中合作，若我們為了戰鬥而戰鬥，為了權力而權力，為了衝突而衝突，那我們將一事無成。」

拜登也在演講中提到兩黨立場一致的社群平台管制問題，他呼籲社群媒體公司進行改革，重點關注隱私權、兒童安全和公平市場競爭。

拜登表示：「我們必須讓社群媒體公司承擔責任，因為他們為了自己的利益而在孩童身上進行實驗。是時候通過兩黨立法，來阻止大型科技公司在網上收集我們兒童和青少年的個人數據了。」

美國優先，外交政策最後

上週，中國的偵察氣球在美國引發熱議，中國的威脅也是民主、共和兩黨意見一致的議題，然而，《BBC》報導指出，拜登在整個演講並沒有花太多篇幅在討論中國事務。針對中國，他的回應僅有：「正如我們上週明確表示，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護我們的國家，而我們也確實採取行動了。」

去（2022）年的另一個重大事件：烏俄戰爭，在演講中也鮮少被提及。拜登有在演講前歡迎烏克蘭駐美大使，並在演講中暗示盟國對該國的支持。但他沒有利用這個機會呼籲美國，對烏克蘭提供新的援助。

而對於近期敘利亞和土耳其的地震，以及正在各地發生的人權危機，拜登則完全沒有提到。相反地，拜登的注意力主要集中在國內問題上。

拜登：通貨膨脹每個月都在下降，美國最有能力解決通膨危機

綜合《BBC》與《CNBC》報導，拜登整場演講最專注國內的經濟問題。他稱讚美國經濟的韌性和實力，美國1月份的失業率降至近54年以來的最低點，GDP成長率等關鍵指標顯示出增長跡象，他表示：「過去6個月中，通貨膨脹率每個月都在下降，而實質工資卻在上漲。在處理通貨膨脹上，我們現在處於比任何國家都有利的地位。」然而，拜登也承認，美國家庭需要更多的喘息空間。

儘管通貨膨脹率正逐漸下降，現在仍處於近40年來的高峰。

拜登也點出美國政府下半任期的經濟政策。他指出政府將增加對億萬富翁，以及對企業股票回購的徵稅，來減少財政赤字。此外，拜登也提倡擴大胰島素35美元價格上限的適用範圍。該上限於今（2023）年開始對享有健保的老年人實施，但不適用於其他群體。

舉債上限問題

拜登在演講中呼籲共和黨，取消國內的舉債上限，結合《BBC》與《CNBC》兩則報導，美國在1月已達到國內的法定舉債上限，拜登希望國會可以同意提高舉債上限，然而共和黨則表示，若要他們同意提高舉債上限，拜登必須同意嚴格削減財政支出的條件。

拜登表示，美國前總統川普（Donald Trump）任內，增加的國家債務比歷史上所有總統更多。他強調，目前國債有近25％的是前朝所留下，然而國會當時正確的應對債務問題，三度無條件的提高舉債上限，他要求這屆國會效仿。

此言引發共和黨黨員不滿，共和黨成員以嘲笑回應，共和黨籍議員格林（Marjorie Greene）甚至起立大罵拜登是「騙子」。

若兩黨在此問題之間的分歧無法得到解決，舉債上限無法提高，則美國將會還不出債務，造成全球經濟和金融災難。

Photo Credit: GettyImages 共和黨籍議員格林在拜登提及舉債上限時，起立罵拜登是騙子

宣告COVID-19緊急狀態結束

拜登宣告，雖然COVID-19沒有消失，但由於美國人民的韌性和醫學的獨創性，美國已經打破了新冠病毒對他們的控制。拜登為預計在5月結束，長達3年的公共衛生緊急狀態而歡呼，稱這是一次勝利。

拜登也在今日向美國聯邦最高法院表示，基於疫情，而限制許多外國移民入境美國的第42條法案（Title 42），將在公共衛生緊急狀態到期時結束。

基礎設施項目將遵從「美國製造」

拜登在演講中發布新規定，要求聯邦基礎設施項目的所有建築材料，包括木材、玻璃、石膏板、光纖電纜都必須在美國製造。

基礎設施是拜登政府上任至今的一項關鍵成就，拜登於2021年11月簽署《兩黨基礎建設法》，撥款超過1兆美元，用於更新該國的基礎設施，包括交通及公共設施。

指定倖存者

美國總統在每年國情咨文演講前，有指派「指定倖存者」的傳統。

受指派為指定倖存者的人，將在一個遠離國情咨文演講的秘密地點受到保護。如果在國情咨文期間，發生大規模意外事件導致總統、副總統、國會領袖和其他繼任官員喪生，該人將成為美國代理總統。

今年受指派為指定倖存者的官員，為美國勞工部長威爾許（Marty Walsh）。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺