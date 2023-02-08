歐洲5國擬禁用半導體關鍵材料「永久化學品」，市場憂供應鏈中斷、晶片成本飆升
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事實上，永久化學品爭議已久，早在2022年12月美國工業巨擘3M因應美國通過的相關法令，開始於2025年停止這些化學材料，不過近日在供應鏈緊繃的情況下，半導體業內人士指出將助漲電子產品成本。
近日歐盟（EU）產業界正在對「永久化學品」的禁令爭論不休，歐洲半導體業內的高階主管強調，禁止使用相關的晶片化材，讓原本脆弱的供應鏈，變得更為緊俏，近年受到晶片需求飆升，該類關鍵化材價格已飆升70%至80%，預計今（2023）年仍將進一步上漲20%。
歐洲五國禁止半導體關鍵化學材料
2月7日，德國、荷蘭、丹麥、瑞典和挪威等5個歐洲國家，向歐盟提議淘汰數萬種永久化學品（PFAS），這些化學材料廣泛應用於半導體、電池、飛機、汽車乃至於各類民生用品。
永久化學品（PFAS）：這類化學品是全氟／多氟烷基物質，由於這類合成物質在環境中須耗費很長時間才能分解，才被稱作永久性化學品，過去常被使用於不沾鍋、食品包材等，近年則廣泛用於半導體、電動車和5G領域。
本次提案負責人德國環境署（German Environment Agency）的弗勞克阿弗貝克（Frauke Averbeck）表示，這項禁令若成功，將成為史上最廣且大的提案，是環境保護的一大步。
《金融時報》報導指出，受到晶片需求飆升，電子行業PFAS的用量將以每年10%的速度成長，其中，最關鍵的衍生化學材料已出現短缺，像是用於晶片製造且最關鍵的含氟聚合物（PFA）價格已飆升70%至80%。儘管晶片行業不景氣，但預計今（2023）年仍將進一步上漲20%。
事實上，永久化學品爭議已久，早在2022年12月美國工業巨擘3M因應美國通過的相關法令，開始於2025年停止這些化學材料。3M執行長羅曼（Mike Roman）表示，雖然PFAS能安全地製造、使用，但面臨監管與商業環境，3M也看到擔任領導角色的契機，還有服務的客群帶來最大的影響。
由於永久化學品從1940年就開始生產，已經滲入應用到各種產業，一時之間要全面性禁止也非常困難。根據《法新社》報導指出，3M將在2025年底前停產，也會停止在產品中，使用這種物質，這預料將會產生高達13億到23億美元的成本。
化材供應商強調：全球將出現混亂
近日，含氟聚合物領導供應商Chemours的高階性能材料主管丹尼斯迪格納姆（Denise Dignam）告訴《金融時報》，這些化學品對現在的半導體產業和其他用品，絕對至關重要，他還說：「如果我們沒有這些東西，將會出現非常嚴重的全球混亂」。
另一家全球領先化學品處理泵製造商Iwaki指出，目前供應鏈短缺、成本上升，這些禁令可能導致供應鏈中斷，又再推升物價上漲。
不過，包含地球正義（Earthjustice）等非政府組織（NGO）的環保組織認為，PFAS的持久性可能會導致罹患腎癌或睪丸癌的風險增加，還會對對兒童或其他疾病疫苗的反應減弱，因此無論如何均致力於讓PFAS減產。
針對晶片行業可能發生動盪，全球半導體製造龍頭台積電（TSMC）早於2018年已經開始替換PFAS中衍生品全氟辛酸（PFOA）。台積電強調，集團所使用的替代化學品均為短鏈（含四個碳及以下）的PFAS類物質，對人體或環境無顯著危害性，同時亦在綠色採購程序中建立把關機制，將PFAS長鏈物質列為製程禁用物質，在執行新物料評估時，即先排除該類物質。
目前該提案，有2種方案，分別是：全面禁止，或根據可獲得的替代品實施有具體豁免的禁令，如果獲得批准，該規定最早要到2026年才能生效。一些行業，如醫療設備零組件，被允許有長達12年的過渡期，而其他行業則必須在18個月內進行調整。
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核稿編輯：翁世航
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