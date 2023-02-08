避免抄襲又成選戰焦點，民進黨中執會通過參選須簽署「學位論文學術倫理聲明書」

在2022年的九合一選舉中，論文抄襲議題成為選舉攻防的焦點，尤其民進黨選情也嚴重受到影響。對此，民進黨中執會今（8）日決議，接下來要參選立委的黨內人士，都必須簽署聲明，確認沒有違反學術倫理的情事，如果在3階段審查後認定論文有所疑慮，就會建議不要使用該學歷做參選登記資料。

民進黨在去（2022）年九合一選舉中，受到論文抄襲問題的重創，前新竹市長林智堅因違反學術倫理接連被撤銷2個學位，最終退出桃園市長選舉。

對此，民進黨今日召開第20屆第8次中執會，副總統、民進黨主席賴清德在會後發表談話表示，作為執政黨，民進黨願意作為政治的表率，提出一項機制，來解決黨內參政同志可能涉及的學術倫理問題，這項機制也在中執會中順利通過。

賴清德說明，這項機制秉持3個精神，首先是誠信原則，也就是誠實及信用；第2個是公平、公正；第3個是取得社會信任，從而得到民眾的支持。

賴清德希望，民進黨在未來的任何一場選舉，都不至於發生九合一選舉期間所發生的事情，同時也呼籲其他政黨應該跟進，讓選舉回歸政策辯論，而不只是在學歷、學倫或者論文抄襲問題上打轉。

3階段程序：聲明書、相似性比對、審查小組

民進黨秘書長許立明說明，接下來總統、立委即將進入初選程序，今天通過的制度只是針對這次的參選人，其學位能不能拿來參選，絕對不是取代學校授與的學位，以及學校學倫會判定的結果，這樣的制度是針對初選登記產生的。

這項制度通過後，往後立委登記初選的時候，必須簽署聲明書，確認沒有違反學術倫理情事，學位論文如果有造假、變造、抄襲、由他人代筆或涉及其他舞弊，有違著作權及學術倫理，導致民進黨聲譽受損，就必須接受黨紀嚴厲處分。同時，要授權由民進黨的審查小組進行相似度比對，或向學校、相關機關做查證。

制度的具體實施步驟分為3階段，第1階段是簽署論文學術倫理聲明書，但如果候選人的最高學位不需要論文，或學位沒有作為登記使用，就無需簽署。賴清德回應媒體提問時解釋，如果候選人參加初選登記時沒有使用某項學歷，民進黨就無從針對學歷問題做處理。

第2階段是審查小組的相似性比對，許立明指出，這個階段會用系統去跑，相似度沒有超過該大學或學院設定的標準的話，就要進入第3階段，由審查小組檢視論文內容引用程序是否完備，有必要的話會請候選人協助說明。至於審查小組的組成，賴清德指出，會請專家學者來擔任。

許立明表示，在這樣的程序之後，如果民進黨或審查小組覺得有疑慮，將與參選人協調，不要使用這個學歷做參選登記的相關資料。

有媒體提問，是否會有溯及既往的相關機制，以及2022年民進黨政治人物被取消學位，是否會有相關處分，賴清德回應：「他已經被取消學位了啊！」，並希望往後每一位黨內同志參加初選、最後進行大選，每一項學歷都是禁得起檢驗的。

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核稿編輯：羅元祺