區塊鏈常見誤解詞：信任
我們想讓你知道的是
盲目信任權力機關和巨型企業最輕鬆簡便，卻是糖衣毒藥。相反，區塊鏈不但不會幫大眾省時間省心力去判斷甚麼值得信任，反而要求使用者學懂判斷，花費心力明辨真偽，對人的要求大大提高。然而，如果你能在生活上秉持trustless態度，就好像每天運動強健體魄，日積月累，提升自己，越來越理解世界的運作。
曾經討論「學習」、「價值」、「金錢」、「國家」和「虛擬」的《誤解辭典》，重出江湖。我想邀請大家一起參與，選出鏈上生活中最常被誤解，最想討論的概念。
- 錢包
- 私隱
- 盜版
- NFT
- 元宇宙
投票在Substack進行，為期7天，結果將於第87期〈區塊鏈社會學〉週報公布。
今天，讓我們先來討論一個源遠流長，處於區塊鏈最核心的概念：信任。
Don’t Trust. Verify.
如果我是八十年代那種抽離語境，單純配對幾個中文詞語作解釋的英漢辭典，大概會這樣解釋「信任」和幾個同、反義詞：
- trust：信任
- doubt：懷疑
- lack of trust：缺乏信任
- no doubt：不容置疑
最後，還有一個以上皆非的概念，我的語文能力不足以好好翻譯：trustless。
Trustless不是信任，卻也並不刻意懷疑。Trustless並不是對個別人士沒有信任，但不會認為有任何組織不容置疑。簡單地說，就是不作任何前設，不埋單諸如「因為是誰誰誰，所以肯定能信任」這種論述，而採取「Don’t Trust. Verify.」的態度。要滿足這種態度，就需要一個可供驗證的機制。
我常在茶餐廳坐上半天， 不只一次聽到鄰座高談信任，闊論區塊鏈。「唔係話區塊鏈解決咗信任問題咩？點解都會出xxx呢啲事？所以我唔會信呢啲嘢囉。」xxx可以套上FTX、某幣、某NFT項目，任君選擇。言下之意就是，既然區塊鏈「解決咗信任問題」，所以我們理應能信任（聲稱）使用了區塊鏈的服務才對。
這是美麗的誤會，大相徑庭的誤解。
所謂區塊鏈解決「信任問題」，或者換成我的說法，區塊鏈是trustless的，真正的意思是它提供了一個開放、透明而可驗證的機制，讓人不需要盲目地相信個別人士或者組織，得以滿足「Don’t trust. Verify.」的處事態度。
盲目信任權力機關和巨型企業最輕鬆簡便，卻是糖衣毒藥。相反，區塊鏈不但不會幫大眾省時間省心力去判斷甚麼值得信任，反而要求使用者學懂判斷，花費心力明辨真偽，對人的要求大大提高。然而，如果你能在生活上秉持trustless態度，就好像每天運動強健體魄，日積月累，提升自己，越來越理解世界的運作。
開源是軟體獲取信任的最佳途徑
我聽到你心裡面那句話了：我是電腦白痴，唯有放棄，選擇相信傳統體制和大型企業算了。
且慢。懂得閱讀程式碼當然好，但即使像你和我這些不懂寫和看程式碼的人，trustless的態度對日常生活還是有著重大意義。其實，又有誰能懂得所有程式語言呢，再說，就算真的有這種天才，也不可能有時間把所有工具的程式碼都審閱一遍，除非是《Matrix》裡面吞了blue pill會把程式碼看成畫面的人類吧。
所以，即使是trustless，實踐起來大部分時候還是「講個信字」。這豈非自打嘴巴？不是的。前面說的是不盲目相信個別人士或組織，臣服於「唔通政府會呃你咩」這種訴諸權威，缺乏理據的論述，但這裡說的卻是相信一群人和組織，相信他們的總體能力，相信地區與其他層面的分散，能避免產生一起作弊的誘因。
舉個具體例子。我們相信Linux、Android、Signal等軟體存在後門的機會很微，不是因為我們有能力有時間閱讀所有相關程式碼，並且確認使用中的版本是從相同程式碼編譯而成，而是在開源的生態中，有來自世界各地的程序員參與，用得越廣的軟體，越沒可能被動手腳加入後門而不暴露。
相對來說，「安心出行」這種封閉軟體讓我存有戒心，不代表我對中國香港政府有成見，而是因為它是一個黑箱，社群沒有有效方法查核和驗證其安全性，甚至即使專業的保安測試結果出來了，政府都只是輕輕帶過，以代碼機密為由敷衍過去。
再說，信任也分為不同層面，即使對政府的誠信百分百信任，to err is human，軟體必然有bugs，也因此可能存在保安漏洞。能夠驗證是信任的基礎，你不能倒果為因，要求人民無條件信任你，因此不用公開程式碼。
疑人不用，用人不疑
如果連以上的邏輯都嫌太宅太難懂，我們可以徹底拋開技術來討論「Don’t trust. Verify.」生活態度的實踐。
傳統智慧說「疑人不用，用人不疑」，是智慧，也是廢話，一般都是管理者用來掩飾自己心底裡的懷疑，反過來讓下屬相信自己毫無防範，方便管理。另外又有些管理者，特別喜歡自誇看人很準，如果是真的，不如改行去看相好了。
管理者真正需要做到的，是盡可能訂定trustless的工作流程，一方面讓自己無需主觀判斷誰可疑、誰可信，另一方面也避免員工暴露於瓜田李下，出事時只能發誓來證明個人誠信。
聽過有自作聰明的僱主故意設下陷阱，在僱用初期把外傭安排在一個很容易偷錢的環境，事後點算，如果沒有損失代表傭人可信。這是一個極度惡劣的做法，不但有愚弄的成分要不得，邏輯還笨得要命。
除非你自問可以做到，即使家裡只有你跟傭人而金錢平白不見了，你會認為是自己夢遊時扔了，否則請勿聲稱自己對別人「絕對信任」，管理方針必須盡可能trustless。不論是第一天上班還是相處十年的老員工，都不要因為信賴就把財物到處放，或者在交易時不點算金額。這不只是對自己的保障，更是對別人負責，避免出現錯漏時，陷別人於百辭莫辯的難堪。
Trustlessless
以上把自已說得英明神武，從來不會被騙似的。那又是另一個美麗的誤會。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。