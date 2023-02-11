區塊鏈常見誤解詞：信任

曾經討論「學習」、「價值」、「金錢」、「國家」和「虛擬」的《誤解辭典》，重出江湖。我想邀請大家一起參與，選出鏈上生活中最常被誤解，最想討論的概念。

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投票在Substack進行，為期7天，結果將於第87期〈區塊鏈社會學〉週報公布。

今天，讓我們先來討論一個源遠流長，處於區塊鏈最核心的概念：信任。

Don’t Trust. Verify.

如果我是八十年代那種抽離語境，單純配對幾個中文詞語作解釋的英漢辭典，大概會這樣解釋「信任」和幾個同、反義詞：

trust：信任

doubt：懷疑

lack of trust：缺乏信任

no doubt：不容置疑

最後，還有一個以上皆非的概念，我的語文能力不足以好好翻譯：trustless。

Trustless不是信任，卻也並不刻意懷疑。Trustless並不是對個別人士沒有信任，但不會認為有任何組織不容置疑。簡單地說，就是不作任何前設，不埋單諸如「因為是誰誰誰，所以肯定能信任」這種論述，而採取「Don’t Trust. Verify.」的態度。要滿足這種態度，就需要一個可供驗證的機制。

我常在茶餐廳坐上半天， 不只一次聽到鄰座高談信任，闊論區塊鏈。「唔係話區塊鏈解決咗信任問題咩？點解都會出xxx呢啲事？所以我唔會信呢啲嘢囉。」xxx可以套上FTX、某幣、某NFT項目，任君選擇。言下之意就是，既然區塊鏈「解決咗信任問題」，所以我們理應能信任（聲稱）使用了區塊鏈的服務才對。

這是美麗的誤會，大相徑庭的誤解。

所謂區塊鏈解決「信任問題」，或者換成我的說法，區塊鏈是trustless的，真正的意思是它提供了一個開放、透明而可驗證的機制，讓人不需要盲目地相信個別人士或者組織，得以滿足「Don’t trust. Verify.」的處事態度。

盲目信任權力機關和巨型企業最輕鬆簡便，卻是糖衣毒藥。相反，區塊鏈不但不會幫大眾省時間省心力去判斷甚麼值得信任，反而要求使用者學懂判斷，花費心力明辨真偽，對人的要求大大提高。然而，如果你能在生活上秉持trustless態度，就好像每天運動強健體魄，日積月累，提升自己，越來越理解世界的運作。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

開源是軟體獲取信任的最佳途徑

我聽到你心裡面那句話了：我是電腦白痴，唯有放棄，選擇相信傳統體制和大型企業算了。

且慢。懂得閱讀程式碼當然好，但即使像你和我這些不懂寫和看程式碼的人，trustless的態度對日常生活還是有著重大意義。其實，又有誰能懂得所有程式語言呢，再說，就算真的有這種天才，也不可能有時間把所有工具的程式碼都審閱一遍，除非是《Matrix》裡面吞了blue pill會把程式碼看成畫面的人類吧。

所以，即使是trustless，實踐起來大部分時候還是「講個信字」。這豈非自打嘴巴？不是的。前面說的是不盲目相信個別人士或組織，臣服於「唔通政府會呃你咩」這種訴諸權威，缺乏理據的論述，但這裡說的卻是相信一群人和組織，相信他們的總體能力，相信地區與其他層面的分散，能避免產生一起作弊的誘因。

舉個具體例子。我們相信Linux、Android、Signal等軟體存在後門的機會很微，不是因為我們有能力有時間閱讀所有相關程式碼，並且確認使用中的版本是從相同程式碼編譯而成，而是在開源的生態中，有來自世界各地的程序員參與，用得越廣的軟體，越沒可能被動手腳加入後門而不暴露。

相對來說，「安心出行」這種封閉軟體讓我存有戒心，不代表我對中國香港政府有成見，而是因為它是一個黑箱，社群沒有有效方法查核和驗證其安全性，甚至即使專業的保安測試結果出來了，政府都只是輕輕帶過，以代碼機密為由敷衍過去。

再說，信任也分為不同層面，即使對政府的誠信百分百信任，to err is human，軟體必然有bugs，也因此可能存在保安漏洞。能夠驗證是信任的基礎，你不能倒果為因，要求人民無條件信任你，因此不用公開程式碼。

疑人不用，用人不疑

如果連以上的邏輯都嫌太宅太難懂，我們可以徹底拋開技術來討論「Don’t trust. Verify.」生活態度的實踐。

傳統智慧說「疑人不用，用人不疑」，是智慧，也是廢話，一般都是管理者用來掩飾自己心底裡的懷疑，反過來讓下屬相信自己毫無防範，方便管理。另外又有些管理者，特別喜歡自誇看人很準，如果是真的，不如改行去看相好了。

管理者真正需要做到的，是盡可能訂定trustless的工作流程，一方面讓自己無需主觀判斷誰可疑、誰可信，另一方面也避免員工暴露於瓜田李下，出事時只能發誓來證明個人誠信。

聽過有自作聰明的僱主故意設下陷阱，在僱用初期把外傭安排在一個很容易偷錢的環境，事後點算，如果沒有損失代表傭人可信。這是一個極度惡劣的做法，不但有愚弄的成分要不得，邏輯還笨得要命。

除非你自問可以做到，即使家裡只有你跟傭人而金錢平白不見了，你會認為是自己夢遊時扔了，否則請勿聲稱自己對別人「絕對信任」，管理方針必須盡可能trustless。不論是第一天上班還是相處十年的老員工，都不要因為信賴就把財物到處放，或者在交易時不點算金額。這不只是對自己的保障，更是對別人負責，避免出現錯漏時，陷別人於百辭莫辯的難堪。

Trustlessless

以上把自已說得英明神武，從來不會被騙似的。那又是另一個美麗的誤會。