郵票「癸卯寄福」：中國「妖兔」與畫壇老頑童黃永玉的玩世不恭

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

鴻兔大展、兔氣揚眉、奮發兔強⋯⋯諧音爛gag，真係令人聽到都打冷震。要數生肖災難，今年黃永玉的生肖郵票，引來十三億人一遍罵聲，稱之邪門妖兔。

兔兔這麼可愛，偏偏這隻藍毛紅眼，長有五指人手，左持信紙，右執筆。初看笑容狡黠，帶著一絲奸險邪氣。妖兔在中國，絕非我們喜愛的大白兔。

Photo Credit: GettyImages 總共畫了兩款，有比較傳統的「同圓共生」

有中國網民戲稱是來自地獄的兔子，右執的是判官筆，左拿者乃生死簿，「癸卯寄福」是送死而非送福。

正所謂：藝術啲嘢，我哋識條鐵咩？黃永玉公認是中國畫壇一大鬼才，早在中國首枚生肖郵票，正出自其手，「猴票」甚至炒上天價，備受讚譽。

其實妖化，只是不如大家預期，大家寄望新年郵票理應歡樂和諧。但毛色異變，長出人手的兔過於衝擊，藍兔醜是真的醜，但勝在好玩、大膽。

九十九歲高齡，黃永玉經歷動盪中國，窮苦出身，自學版畫水墨雕塑文學，長大後經歷文革批鬥「批黑畫」運動，遭揭發檢舉所畫的貓頭鷹反黨反社會。

貓頭鷹形象是睜一隻眼、閉一隻眼，機智配上短句：「白天，人們用惡毒的語言詛咒我，夜晚我為他們工作。」，或許確實令當權者容易對號入座。

批鬥之苦，他甚至提出牛肉放入劇毒，一家四口吃下去，人生就不再痛苦，後因小女兒反對打消念頭，繼續忍耐。

當時一家四口侷促於無窗的小房子，他在牆上畫一幅兩米大窗，窗外開滿鮮花和明亮的太陽，苦中作樂。晚年他再重遇這幅畫，提筆寫下：「鄙陋非余所願也，有窗而無光，有聲而不能發，言必四顧，行必蹣跚，求自保也。」

黃永玉筆下常見搞怪動物，調皮、詼諧，配合精闢的短語，諷刺世情又俏皮，在紮實的傳統繪畫基礎，打破傳統，「黃氏幽默」顯露出他的玩世不恭。

「癸卯寄福」兔子的紅眼，誇張邪笑亦是一脈相承，嘲諷幽默、打破框架，又像另一幅老鼠圖，寫著「我醜．我媽喜歡」，讓我們反思醜與美，主觀和客觀的趣味。

明確的愛，直接的厭惡，真誠的喜歡，站在陽光下的坦蕩，大聲無愧的稱讚自己！

黃永玉，作品童稚且奔放，或許並不唯美，但總給人感覺曠達、童趣、坦坦蕩蕩，赤誠而熱烈的生命力量，如老頑童一樣。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin