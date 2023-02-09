安倍親弟岸信夫請辭眾議員，興起於「虎之門事件」的政治家族在槍擊案後面臨地盤洗牌
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當年的虎之門事件造成難波家政治仕途中落，反倒間接促成岸家與安倍家在山口當地的經營。只是此一時彼一時，現今的安倍家與岸家也面臨地盤的傳承問題，而跟當年難波家都跟「刺殺」有關，或許也是時代的作弄。
岸信夫交棒給兒子傳承選區
隸屬日本執政的自民黨，已故前日本首相安倍晉三的親弟，也是前防衛大臣的岸信夫，在2月7日的國會眾議院本會議上正式被允許辭職，即刻生效。岸信夫辭職的缺額，未來將由其子岸信千世出馬角逐山口2區，與其伯父安倍晉三遭槍擊身亡後的遺缺補選都在4月23日，因此未來將是同一個山口縣，雙選區雙補選的態勢。
2月3日，岸信夫就向眾議院議長細田博之提出辭呈，岸信夫也發表聲明稱「過去我一直試圖用工作之餘的時間就醫，但去（2022）年起病情急劇惡化，難以履行作為地方代議士之國會議員的職責。不得不於任期屆滿前辭去職務，在此謹向國民大眾表示歉意。」長年的病情困擾，終於讓岸信夫決定提前交棒。
岸信千世也在記者會上稱「將會切實地繼承家族的意志前進」，對於伯父安倍晉三過往提倡的安保戰略、憲法修正等，未來預計將會持續進行。出生於美國，現年31歲的岸信千世，成長於東京、畢業於名校慶應大學，並曾在電視台當過社會部記者，2020年10月開始成為父親的國會秘書，也隨父親就任防衛大臣而就任大臣秘書官。
不過，岸信千世就算資歷完整，也難免遭到在野黨與其他日本民眾批評「世襲政治」再現。對此岸信千世則稱「確實有各種意見，我也對此有了解。」只是他也不介意自己的政治家世，也稱「在這樣的家庭環境下成長，讓我對政治的話題相對更容易自然親近」，認為也是有其加分之處。
安倍晉三遺缺從海選中決定
其中，安倍逝世的山口4區遺缺將由誰遞補，先前曾經出現許多揣測，曾經最熱門的人選正是安倍的遺孀安倍昭惠。只是，昭惠夫人本身對政治界並無興趣，也自認性格不適任，屢屢堅辭下讓後援會的各級幹部最終也放棄。
爾後，安倍晉三的母親洋子夫人一句「交給孫輩們去繼承吧」，讓當地後援會開始探詢安倍家下一代接班的可能。然而安倍晉三本身並無子嗣，其兄安倍寬信的兒子寬人希望致力於商業界發展，也因此最後的重責大任落在弟弟岸信夫的兩兒子：岸信千世與岸智弘等兩人上。
原先岸信千世也對繼承採取觀望態度，但是後來他也在記者會上坦言，想繼承父親的選區，不外乎是2022年底父親的病情急遽惡化，讓他認為不可再拖。
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