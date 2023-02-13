TNL+ 2023/02/13,
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緬甸政變滿兩週年，國際社群為什麼仍不承認軍事政權為「合法政府」？

緬甸政變滿兩週年，國際社群為什麼仍不承認軍事政權為「合法政府」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

總而言之，緬甸軍政府非法、不民主，又沒有真正好好統治緬甸，專家因此說，我們不只要制裁軍政府，甚至，我們根本不需要也不應該承認這個政權。也因此，聯合國特別報告員呼籲各國，要與軍事政權「斷開連結」。

1萬7000人被捕，100萬人流離失所，1700萬人亟需人道援助——這是軍方政變整整兩年之後的緬甸

但即使緬甸軍事政權如此兇殘踐踏緬甸人民，又即使實際的國際援助困難重重，有一件事情是確定的：緬甸的軍事政權，無法得到國際社群的廣泛認可。聯合國人權理事會（Human Rights Council）特別報告員（Special Rapporteur）的最新報告明確指出，國際社群不只應該抵制這個政權，甚至根本就不該承認軍政府是緬甸的政府。

有些人可能會問，抵制是一回事，俄羅斯的普亭（Vladimir Putin）政府現在也廣受抵制，這點可以理解。但是，國際社群為什麼可以根本「不承認」緬甸的軍事政權呢？軍政府不是成功推翻了之前緬甸的政府嗎？

聯合國專家的立論基礎，是回到國際法上對於一個國家「合法政府」的界定。

在報告中，特別報告員援用了兩大原則：「有效控制」和「正當性」，並且指出緬甸軍事政權在兩大原則上都有所欠缺。

用白話文表達，這指的是：聯合國專家認為，軍政府根本沒辦法真的好好統治緬甸，加上又沒有法律跟民主撐腰，所以沒有資格說自己是政府。

所謂的「有效控制」，也就是「你說你是政府，但你有辦法好好統治這個國家嗎？」，專家提出了四大標準：（1）這個政府要能夠控制幾乎全部的領土，（2）人民習慣服從這個政府，（3）能讓人合理認為這個政府可以永久，（4）有意願承擔國際法上的種種義務。而特別報告員認為，軍政府四個條件都欠缺。

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