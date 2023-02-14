《曼哈頓戀習曲》：兩副耳機，一份歌單，是最親密也最恰到好處的距離
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《曼哈頓戀習曲》的英文片名是「Begin Again」，有著重新開始再出發的涵義，它就像獻給城市中迷惘的人們，一首溫柔的歌。每個人都有受傷的時刻，人生彷彿被迫按下了暫停鍵，憤怒、孤單、不安的情緒席捲而來，覺得自己像個傻瓜，一點用處都沒有，但最美的相遇也許也只有在低谷時才會出現。
文：希文樂見
每一個心碎的眼神背後，可能都有個漫長的故事
很喜歡《曼哈頓戀習曲》開頭的敘事手法，紐約曼哈頓的酒吧，Greta（綺拉奈特莉 飾）被朋友叫上舞台，彈吉他演唱自己的歌曲〈A Step You Can't Take Back〉，Greta的衣著很樸素，表情卻很動人，就如她的歌曲一樣簡單而真摯。Dan（馬克盧法洛飾 ），這個闖入酒吧的中年大叔，就這樣被Greta的歌給吸引住了，臉上的疲憊似乎也被溫柔地撫平了。
酒吧是一個特殊的時空場域。深夜時分，一個讓你卸下白日裡所有防備，專注與內在翻攪的情緒對話的時刻；光線昏暗，令所有人的表情皆若隱若現，彷彿置身雲裡霧裡，反而更能夠安心地展露自己；再加上酒精與音樂的催情，更讓人有游離於現實之外的感覺。
每一首歌曲，每一個心碎的眼神背後，可能都有個漫長的故事。電影明面上的時間線就這樣停頓在Greta和Dan初相識的酒吧中，開始分述兩個人在來到酒吧前的遭遇。
原來Dan曾經是一名才華洋溢的音樂製作人，如今卻與妻子分居、女兒疏遠，又被唱片公司解雇，人生來到了低谷。而Greta原本和交往五年的男朋友Dave（亞當列維 飾）心意相投、感情深厚，不料Dave在成名後與助理移情別戀，Greta決定離開Dave來到了紐約。
曾經付出最多，視為人生重心的工作、婚姻、家庭和感情都離開了自己，Greta和Dan就像失了根，只能無依地漂泊在紐約夜晚的街頭。
兩副耳機，一份歌單，是最親密也最恰到好處的距離
Dan被Greta的歌聲深深吸引住了，希望能夠簽下Greta，Greta從起初的猶豫、半信半疑，到卸下心防、欣然接受。然而唱片公司覺得Greta實在是太過缺乏包裝，像個素人，連錄音室都不願提供。
Dan開始帶著Greta在紐約的街頭錄製專輯，並且從各地找來了大提琴手、鼓手、貝斯手，在紐約的人行道、地鐵、中央公園開始了一場瘋狂的音樂之旅，一邊被警察追趕著，一邊錄製音樂。
「你可以透過一個人的播放清單了解他。」
「這就是我為什麼如此熱愛音樂的原因。哪怕再平庸的場景，音樂都能賦予它深厚的意義。這許許多多的平庸，突然全都變成美麗的珍珠，全都是因為音樂。」
我認為電影最美的一段，是Greta和Dan在一次深夜的談心之後，各自用耳機連結Greta手機裡的歌單，徹夜漫步在紐約的街頭，聽歌、跳舞、談笑。
兩副耳機，一份歌單，是最親密也最恰到好處的距離，代表著兩個靈魂正親密接觸著，卻不求任何現實上的靠近。
獻給城市中迷惘的人們，一首溫柔的歌
電影對人物關係的處理都頗為溫柔，結局沒有對劈腿前男友的絕地大反攻，也沒有人就此谷底翻身、名利雙收，更沒有浪漫的一夜情。
Greta的前男友Dave，雖然因為懷念舊情而重新找上Greta，後來又因為對音樂的理念不合，Greta選擇離開Dave，但兩人仍舊善解。Dan和前妻、女兒修復關係，生活慢慢回歸正軌，Greta最後將他們在紐約街頭錄製的專輯放到網路上，以一美元一張的價格在網路上熱賣。
《曼哈頓戀習曲》的英文片名是「Begin Again」，有著重新開始再出發的涵義，它就像獻給城市中迷惘的人們，一首溫柔的歌。每個人都有受傷的時刻，人生彷彿被迫按下了暫停鍵，憤怒、孤單、不安的情緒席捲而來，覺得自己像個傻瓜，一點用處都沒有。
但最美的相遇也許也只有在低谷時才會出現，就如Greta和Dan之間疏淡而親密的關係，在最困頓的時候陪伴對方，喚醒彼此對音樂的熱愛，卻別無所求，甚至沒有再更靠近一步的想法，只有深深的祝福。感謝這些溫暖的陪伴，讓我們在挫折失意的時候，沒有就此變成一個尖銳而刻薄的人，反而因歲月的洗禮而更加溫柔。
也幸好我們還有音樂，許多情感難以用言語文字表達，說出來反而喪失原意，顯得過於赤裸或激烈，而音樂可以將那些說不出口的話傳遞出去，更朦朧，卻也更精確。
「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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