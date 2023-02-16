再聊壽司郎舔舔事件：被破壞的三層信賴關係，如何補救？

文：東京裏物語

在這個世界上破壞要比創造簡單許多，大家辛苦做好一件事，只要某個成員出了一點道德問題，就可能演變成公關危機，更不用說團體、品牌、社會、政府，一直以來破壞總比建設簡單。

這一切的原因都來自信賴關係。

想培養信賴關係需要很多時間，破壞卻只要一瞬間。家人、情人、同事、玩伴、合作夥伴，我們身邊充滿各式各樣人際關係，而這些人際關係的深度都是建立在信任基礎上，越值得信任的對象，拉近距離，一起做各種事、甚至是推進各項中型、大型計畫時進度越快。

這次壽司郎事件，一次就破壞了三層信賴關係。

對迴轉壽司的信任崩壞

迴轉壽司在國際上已經有一定知名度，不單指壽司郎，而是迴轉壽司這個業種。大家對迴轉壽司的印象，也依照各國發展而不同，比如在日本迴轉壽司是一個價位親民、其他食物也種類豐富，適合庶民家庭聚餐的平價壽司店。在台灣或其他地方，「迴轉壽司」這種業態，也代表著日本建立起各種形象。

鬧上了國際新聞以後，各種舊影片被陸續挖出，大家不只開始懷疑迴轉壽司的衛生問題，也對日本國際形象產生重創。

說到底，這些惡作劇以前我們朋友間也不是沒討論過，但大家本著文明人最後的底線，還是知道什麼可以什麼不行，隨著年紀增長，那些惡作劇的話題也漸漸消失在朋友圈中，連吃迴轉壽司的次數也漸漸變少了。

但討論歸討論，一次出現那麼多影片，還是讓人衝擊很大，「原來真的有人會幹這種事？！」的驚訝感，還有這次事件始作俑者的「把每個杯子拿起來舔過再放回去／用口水抹在每個經過的壽司上」這種行為我們真的想都沒想過，說是衝擊影像一點也不為過。

社會對年輕人信賴的崩壞

這次有個關鍵字「少年法」出現了很多次。當事人在網路上嗆大家根本不懂少年法，只要他道歉，之後就會沒事，當然大家知道這件事在法律面直接受到衝擊的是監護人，在這裏先不討論法律，想提出的是少年法本質上的問題：這個社會究竟要對小朋友惡質的行為容忍到什麼程度？

這次事件社會各界口誅筆伐，所有風向都在攻擊當事人。也有人提出：只是個小朋友犯的錯，給他兩拳，讓他去壽司郎洗碗兩個禮拜反省就好了。大人們沒必要無限上綱。

但企業受損的形象，實質損失的金額，跟年輕人不懂事犯下的惡作劇這些東西放在天秤上究竟要怎麼衡量？

這種平價服務，原本就是年輕人們可以輕鬆消費的地方，後續被爆出的各種惡搞行為，包括把消毒酒精點火、用嘴巴直接去接自助式霜淇淋機器等等，幾乎都是提供平價消費的店家。

如果這些平價店家，為了防止類似行為發生，而加派人力監視，或把自助式服務取消，最後也會用各種方式反映在成本上，我想如此發展應該沒有人會開心。站在企業立場，告到底殺雞儆猴也是迫不得已，否則類似事件層出不窮，企業也會疲於應對。而官司之後，迴轉壽司連鎖店更需花費高額公關費來補救，看最近YouTube跟綜藝節目等等都時不時看到迴轉壽司，就知道他們砸了不少。

Photo Credit: 本文作者提供 日本壽司郎，現在已經改成完全點餐制了，不過送餐還是會經過迴轉軌道。

在這一連串的對策背後，問題根源還是：社會間該怎麼重建跟年輕人得信任關係？文初也談到想建立信任關係很難，破壞卻只要一瞬間；每年那麼多傑出青年創業家，好人好事代表之類也會上新聞，但壽司郎舔舔男花不到一分鐘，直接毀掉社會對年輕人的信賴，我相信幾年後這件事大家還是會記得，然後那時候的傑出青年還是不會被人記住......甚至連點閱率都不會太高。

年輕人彼此信任關係的崩壞

年輕人間的背叛行為這件事比較少被討論到，可能是因為會涉及逆風向的論調。

通常這類惡作劇行為，都是用24小時後會自動刪除的限時動態，或是在限定範圍的朋友圈、私人群組發布，然後朋友裡有些正義魔人看不下去，大概因為怕解HIGH也不想當面指責，就截圖或是錄影PO上網。

這裡用「正義魔人」好像也不太對，通常正義魔人是用來指一些矯枉過正，愛打小報告的人，但這次惡作劇實在太超過，所以應該用「正義超人」？「正義使者」？這種大義滅親的行為，在社會上是英雄，但在團體裡算是什麼呢？

我想再惡劣的團體，都有道德底線，但越年輕的人，底線越模糊。對於把私人群組、或是限時動態截圖下來公開發佈這種事情，如果對以前國中到高職畢業都念男生班的我來說，是絕對不可原諒的背叛行為。如果舔舔男知道這事情在社會上是錯的，卻可以發布在群組裡的話，表示本人覺得「在這個群組裡這件事雖然惡劣，但是很好笑、也會被原諒」，照以前我的認知，每個群組會有每個群組懲罰白目的方式。

當然在我人生經驗中，也真的有這種靠做北爛事出名的人（那是個還沒有智慧型手機，主流通訊軟體是MSN跟即時通的時代），不過靠社會的多數暴力跟輿論來介入私人群組裡的惡行，這件事是好是壞我內心也沒有答案。

只是在我小時候那種男生圈子的規則裡，做那些噁爛行為是一種罪惡，公開把群組裡影片PO上網的背叛行為，又是另一回事。

這次惡作劇已經威脅到公共衛生跟大眾利益，是該給一點教訓，而以後大家在私人群組中變得更拘謹，這樣的事是好是壞我也不知道，但對年輕人來說，好玩的事就變少了吧？ 畢竟大家都活在隨時都可能被截圖上傳的環境。

年少輕狂是輕狂到什麼程度才是「有點淘氣，又不會踩到大人們的底線」，這件事我想年輕人們（無論好學生還是不良少年）都需要花更多時間去琢磨了。

結語：掌握權力的多數與掌握未來的少數