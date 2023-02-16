再聊壽司郎舔舔事件：被破壞的三層信賴關係，如何補救？
我們想讓你知道的是
討論歸討論，一次出現那麼多影片，還是讓人衝擊很大，「原來真的有人會幹這種事？！」的驚訝感，還有這次事件始作俑者的「把每個杯子拿起來舔過再放回去／用口水抹在每個經過的壽司上」這種行為我們真的想都沒想過，說是衝擊影像一點也不為過。
文：東京裏物語
在這個世界上破壞要比創造簡單許多，大家辛苦做好一件事，只要某個成員出了一點道德問題，就可能演變成公關危機，更不用說團體、品牌、社會、政府，一直以來破壞總比建設簡單。
這一切的原因都來自信賴關係。
想培養信賴關係需要很多時間，破壞卻只要一瞬間。家人、情人、同事、玩伴、合作夥伴，我們身邊充滿各式各樣人際關係，而這些人際關係的深度都是建立在信任基礎上，越值得信任的對象，拉近距離，一起做各種事、甚至是推進各項中型、大型計畫時進度越快。
這次壽司郎事件，一次就破壞了三層信賴關係。
對迴轉壽司的信任崩壞
迴轉壽司在國際上已經有一定知名度，不單指壽司郎，而是迴轉壽司這個業種。大家對迴轉壽司的印象，也依照各國發展而不同，比如在日本迴轉壽司是一個價位親民、其他食物也種類豐富，適合庶民家庭聚餐的平價壽司店。在台灣或其他地方，「迴轉壽司」這種業態，也代表著日本建立起各種形象。
鬧上了國際新聞以後，各種舊影片被陸續挖出，大家不只開始懷疑迴轉壽司的衛生問題，也對日本國際形象產生重創。
說到底，這些惡作劇以前我們朋友間也不是沒討論過，但大家本著文明人最後的底線，還是知道什麼可以什麼不行，隨著年紀增長，那些惡作劇的話題也漸漸消失在朋友圈中，連吃迴轉壽司的次數也漸漸變少了。
但討論歸討論，一次出現那麼多影片，還是讓人衝擊很大，「原來真的有人會幹這種事？！」的驚訝感，還有這次事件始作俑者的「把每個杯子拿起來舔過再放回去／用口水抹在每個經過的壽司上」這種行為我們真的想都沒想過，說是衝擊影像一點也不為過。
社會對年輕人信賴的崩壞
這次有個關鍵字「少年法」出現了很多次。當事人在網路上嗆大家根本不懂少年法，只要他道歉，之後就會沒事，當然大家知道這件事在法律面直接受到衝擊的是監護人，在這裏先不討論法律，想提出的是少年法本質上的問題：這個社會究竟要對小朋友惡質的行為容忍到什麼程度？
這次事件社會各界口誅筆伐，所有風向都在攻擊當事人。也有人提出：只是個小朋友犯的錯，給他兩拳，讓他去壽司郎洗碗兩個禮拜反省就好了。大人們沒必要無限上綱。
但企業受損的形象，實質損失的金額，跟年輕人不懂事犯下的惡作劇這些東西放在天秤上究竟要怎麼衡量？
這種平價服務，原本就是年輕人們可以輕鬆消費的地方，後續被爆出的各種惡搞行為，包括把消毒酒精點火、用嘴巴直接去接自助式霜淇淋機器等等，幾乎都是提供平價消費的店家。
如果這些平價店家，為了防止類似行為發生，而加派人力監視，或把自助式服務取消，最後也會用各種方式反映在成本上，我想如此發展應該沒有人會開心。站在企業立場，告到底殺雞儆猴也是迫不得已，否則類似事件層出不窮，企業也會疲於應對。而官司之後，迴轉壽司連鎖店更需花費高額公關費來補救，看最近YouTube跟綜藝節目等等都時不時看到迴轉壽司，就知道他們砸了不少。
在這一連串的對策背後，問題根源還是：社會間該怎麼重建跟年輕人得信任關係？文初也談到想建立信任關係很難，破壞卻只要一瞬間；每年那麼多傑出青年創業家，好人好事代表之類也會上新聞，但壽司郎舔舔男花不到一分鐘，直接毀掉社會對年輕人的信賴，我相信幾年後這件事大家還是會記得，然後那時候的傑出青年還是不會被人記住......甚至連點閱率都不會太高。
年輕人彼此信任關係的崩壞
年輕人間的背叛行為這件事比較少被討論到，可能是因為會涉及逆風向的論調。
通常這類惡作劇行為，都是用24小時後會自動刪除的限時動態，或是在限定範圍的朋友圈、私人群組發布，然後朋友裡有些正義魔人看不下去，大概因為怕解HIGH也不想當面指責，就截圖或是錄影PO上網。
這裡用「正義魔人」好像也不太對，通常正義魔人是用來指一些矯枉過正，愛打小報告的人，但這次惡作劇實在太超過，所以應該用「正義超人」？「正義使者」？這種大義滅親的行為，在社會上是英雄，但在團體裡算是什麼呢？
我想再惡劣的團體，都有道德底線，但越年輕的人，底線越模糊。對於把私人群組、或是限時動態截圖下來公開發佈這種事情，如果對以前國中到高職畢業都念男生班的我來說，是絕對不可原諒的背叛行為。如果舔舔男知道這事情在社會上是錯的，卻可以發布在群組裡的話，表示本人覺得「在這個群組裡這件事雖然惡劣，但是很好笑、也會被原諒」，照以前我的認知，每個群組會有每個群組懲罰白目的方式。
當然在我人生經驗中，也真的有這種靠做北爛事出名的人（那是個還沒有智慧型手機，主流通訊軟體是MSN跟即時通的時代），不過靠社會的多數暴力跟輿論來介入私人群組裡的惡行，這件事是好是壞我內心也沒有答案。
只是在我小時候那種男生圈子的規則裡，做那些噁爛行為是一種罪惡，公開把群組裡影片PO上網的背叛行為，又是另一回事。
這次惡作劇已經威脅到公共衛生跟大眾利益，是該給一點教訓，而以後大家在私人群組中變得更拘謹，這樣的事是好是壞我也不知道，但對年輕人來說，好玩的事就變少了吧？ 畢竟大家都活在隨時都可能被截圖上傳的環境。
年少輕狂是輕狂到什麼程度才是「有點淘氣，又不會踩到大人們的底線」，這件事我想年輕人們（無論好學生還是不良少年）都需要花更多時間去琢磨了。
結語：掌握權力的多數與掌握未來的少數
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。