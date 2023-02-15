亞洲藝術研究重鎮佛利爾美術館：「不要寄給我明或之後的圖，我只買宋與宋之前的畫」
我們想讓你知道的是
以佛利爾私人收藏為基礎建立的佛利爾美術館，與相連的亞瑟賽克勒美術館，共同組成美國國立亞洲藝術博物館，是現今研究亞洲藝術的重鎮之一，每年吸引無數研究者、學生、遊客造訪該館。至於佛利爾在中國繪畫方面的收藏也很有一套，仍有許多作品被藝術史學者引為中國早期繪畫的重要例證，例如端方舊藏傳為顧愷之的《洛神圖》，以及傳為郭熙的《谿山秋霽》。
文：Kayi Ho
「事實上這座博物館將成為美國國家美術館的一部分。我希望所有［您不吝惜允許我購得的藝術精品］皆向公眾展示，至少，一些微不足道的好影響將由此散發至整個美國，或許還能遍及其他國家也說不定。」[1]——節錄自查爾斯・朗・佛利爾1919年7月4日寫給龐元濟的信
座落於美國華盛頓國會山莊前國家廣場（National Mall）的佛利爾美術館（Freer Gallery of Art），收藏並展示了底特律實業家查爾斯・朗・佛利爾（Charles Lang Freer, 1854-1919）【圖1】捐贈給美國史密森學會（Smithsonian Institution）包含美國、近東、遠東的各式藝術品。
以佛利爾私人收藏為基礎建立的佛利爾美術館，與相連的亞瑟・賽克勒美術館（Arthur M. Sackler Gallery）共同組成美國國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art），是現今研究亞洲藝術的重鎮之一，每年吸引無數研究者、學生、遊客造訪該館。
佛利爾美術館一個相當特別之處，在於館藏都不可以離開美術館的建築，而非館藏的作品也不可以在佛利爾美術館中展出。將佛利爾美術館館藏與非館藏做出如此明確的區隔，是佛利爾為了保護其收藏完整性的刻意設計。
佛利爾1883年開始接觸藝術收藏，1904年決定將自身收藏於身後捐贈給史密森學會。至1906年與美國政府正式簽署契約之前，佛利爾積極聯絡、遊說史密森學會接受他捐贈個人藝術收藏、興建博物館之費用，以及一些附帶條件的要求。
在史密森學會時任書記塞繆爾・皮爾龐特・蘭利（Samuel Pierpont Langley, 1934-1906）【圖2】將佛利爾口頭表示，想把他現有以及將來共價值約一百萬美金的畢生收藏，以及一筆興建保存藏品的博物館款項贈與學會的訊息，傳達給執行委員會後，委員會要求佛利爾在時限內將意見與要求，更確切地條列在書面文件中以利委員會考量。[2]
佛利爾對此一要求的回覆，說明了他當時已收藏有美國畫家詹姆斯・麥克尼爾・惠斯勒（James McNeil Whistler, 1834-1903）885件各式作品及其孔雀廳的裝飾【圖3】；其他三名美國畫家的50件作品；以日本繪畫為主的日、中繪畫共510件；遠東與中亞陶器；以及數量較少的中日青銅器、日韓木雕、日本漆器。
佛利爾希望保留他到過世前更動捐贈藏品品項的權力，因為他將繼續在專家的建議下增加、完善他的收藏【圖4】。另外佛利爾還列出了七項捐贈藏品以及50萬美金建築款項的條件，內容大致為：
- 在佛利爾過世後，他的代理人將儘速交付捐贈款項給史密森學會或美國政府，以建造一間靠近國家博物館的防火建築來保存他捐贈的藏品；
- 這座適於學生或相關人士進行研究，以及重現孔雀廳原貌的建築設計，在簽訂捐贈協議不久後，需受佛利爾與史密森學會的共同認可；
- 佛利爾在世時有權力更動以及增加現有收藏的品項。在建築落成後，佛利爾的代理人將儘速將佛利爾的藏品交付董事會；
- 史密森學會或美國政府將負擔建築後續的維護開銷；
- 在佛利爾去世後，不可增加或減少他的藏品，非佛利爾的收藏不可與佛利爾的藏品一同展示或在同一個建築中存在，以及佛利爾的藏品除非因為建築維修或翻新的原因，在任何時間都不可離開捐贈的建築；
- 參觀以及研究佛利爾的藏品都不可以收費；
- 藏品與建築必須以適當的方式署有佛利爾的名字。[3]
蘭利在轉交佛利爾的回覆給執行委員會之前，考量到學會與時並進的目標，事先向佛利爾確認附加條款第五條的確切意思，是否就連與佛利爾志同道合之捐贈者的捐贈，或學會為了推廣佛利爾收藏的增購也不被允許。[4]
不過在佛利爾隨後寄給老羅斯福總統（1901-1909在任）的捐贈條件中，此一條款並未受到修改，也顯示佛利爾並未改變心意。[5]此一限制一直要在佛利爾的最終遺囑中才獲得修改，增附了在信任的友人與美國美術委員會的商議同意下，才能動用贈予史密森學會的捐款盈餘購買遠東、埃及、近東的作品。[6]
佛利爾對自己要收藏什麼作品有著相當堅定且明確的目標。在中國繪畫的收藏方面，除了已廣為人知的一段佛利爾於1919年寫給古董商王鑑堂的一段信末附筆：「不要寄給我明或之後的圖，我只買宋與宋之前的畫。」（“Do not send me any Ming or later pictures, I buy only Sung and earlier paintings.”）[7]
之外，佛利爾另一段給古董商李文卿的指示，更明確點明他想要收藏哪一些古代畫家的作品。佛利爾的秘書凱薩琳・羅德斯（Katharine Rhoades, 1885-1965）在代替重病的佛利爾回信時說到：
他［佛利爾］的收藏已經富於宋末的作品，將來他希望只增添北宋和唐人的作品。 在宋畫中，佛利爾先生喜愛郭熙（約1023-1087後）、李龍眠（李公麟，1049-1106）、馬遠（1190-1224），和唐宋時期屬於吳道子（約685-758）、貫休（832-912）傳統的較高等級早期佛畫家的作品——如果你有機會獲得這些畫家的精良作品，佛利爾先生認為他能夠將這些作品加入他的收藏，或在美國找到識貨的買家。[8]
可惜佛利爾不久之後病逝，未有繼續購買中國古董商為他刻意挑選的古畫作品，不過這段文字卻很好地總結了佛利爾一直以來對早期中國繪畫的偏好，使得佛利爾美術館成為研究早期中國繪畫史之學者經常造訪的地方。
佛利爾1901年與首先將東洋美術史引進美國的恩內斯特・費諾羅沙（Ernest Francisco Fenollosa, 1853-1908）結識，並在費諾羅沙鑑賞觀點的影響下，偏好費氏認為具有創造精神的唐宋道釋畫，而不喜歡代表「衰敗」的元後文人繪畫。[9]
佛利爾第一件購入的中國佛畫作品——南宋林庭珪《羅漢洗滌圖》【圖5】，就是從費諾羅沙處購得【圖6】。雖然費諾羅沙與佛利爾當時皆相信這件作品是一件李公麟或李公麟派的宋畫，但費諾羅沙已敏銳地觀察到這件作品所屬的京都大德寺《五百羅漢圖》組，各件作品間畫風不一致，一些為後世日本人的增補，而在繪製的中國原蹟中也有多人參與製作的痕跡。[10]如此注重對作品視覺特徵進行近距離觀察分析的鑑賞方式，深深影響了佛利爾。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。