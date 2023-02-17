賣萌熊貓不敵中國戰狼，「熊貓外交」是否走到了歷史盡頭？
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曾經，大熊貓作為國家形象出征國門，為祖國賺得了金錢、名聲和利益，為租借國帶去了人氣和收益。如今，全球政經環境邁入「後疫情時期」，曾經奏效的「熊貓外交」卻顯得不合時宜。
文：夏念梓
2023年伊始，蘇格蘭愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）宣佈，最快於今年10月底歸還向中國租借的兩隻大熊貓「陽光」、「甜甜」。在此之前，動物園和英國蘇格蘭皇家動物學會將舉辦盛大的歡送儀式（Giant Farewell）。
這對大熊貓於2011年12月由中國抵達愛丁堡動物園，租期10年，是英國僅有的大熊貓。由於租借與飼養成本高昂，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情令動物園收入大減；且園方10年來為「陽光」和「甜甜」人工授精8次均告失敗，出於動物權益考慮，園方決定將這對大熊貓送回中國。消息指出，在2021年疫情期間，動物園已考慮停止與中方續約，後來因運送等問題再延期兩年。
除愛丁堡動物園外，美國和日本亦有動物園在近期決定，歸還中國出借的大熊貓及其所生幼子。一直以來，美國和日本是中國大熊貓熱門居留地，截至目前美國有17隻大熊貓，是除中國外全球最大的大熊貓飼養地，而日本則有11隻，位列第二。去年年底，美國田納西州孟菲斯動物園宣佈將大熊貓「丫丫」和「樂樂」歸還中國，結束20年的租借期。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」將於今年2月結束「旅日」生涯，送返中國。
「大熊貓外交」，指的是中國自1940年代起至今，向境外贈送或租借大熊貓以增進國際關係的外交方式。自1970年代以來，大熊貓在中國外交和地緣政治中扮演着舉足輕重的角色，甚至在美中政治角力中起到關鍵作用。「大熊貓外交」與「乒乓外交」並列，被成為中國外交史上經典的「花式外交」。
一直以來，北京樂見大熊貓作為「友誼大使」飄洋過海，在獲取外交利益外，也能在海外動物園中得到保育；而各國動物園也受益於大熊貓帶來的客流量和收益。雙贏的「大熊貓外交」一度頗為受歡迎。但作為「友誼大使」和「動物外交官」的熊貓，在近期相繼被歸還，似乎人氣不再。
「國寶」熊貓：獨有的文化資產和外交工具
大熊貓獨一無二的影響力及潛在的外交價值早在中共建政前已被髮掘。在當代史中，首先把這一「萌獸」當作「國禮」相送的是中華民國時期的宋氏姐妹。1941年，宋美齡、宋藹齡代表民國政府向美國救濟中國難民聯合委員會贈送一對大熊貓，以感謝委員會在二戰中救濟中國難民的善舉，開創了「大熊貓外交」的先河。1946年，民國政府又向英國政府贈送了一隻大熊貓，大熊貓正式作為「政治性贈禮」而出征國門。
1949年後，大熊貓繼續以「國寶」的身分，擔任北京的「親善大使」，更上升成為國家的文化資本和文化符號。中國官媒將大熊貓視為中國的文化品牌和柔性的外交工具：官媒China Daily曾經製作「熊貓外交編年史」，「熊貓外交」被稱為「中國行使軟實力的一種方式」。不少海外學者也認可大熊貓是中國「軟實力」的一種，美國漢學家、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）曾對《紐約時報》表示，熊貓符合友好的外交形象，是中國投射軟實力的工具。
「熊貓外交」的演變：從送到租到共同研究；從政治到商業到外交策略
學界普遍將中華人民共和國成立後的「大熊貓外交」分為三個階段。
- 1957-1982年：政治導向為主的贈送階段
在此期間，大熊貓被作為國禮，代表中國，免費贈送給其他國家。這一外交行為純屬政治目的驅動。
起初，大熊貓隻被贈送給社會主義陣營國家，前後共有7隻大熊貓被相繼贈送給蘇聯和朝鮮。1971 年，中華人民共和國取得聯合國席次，與資本主義陣營的關係逐漸改善。在看到外國對大熊貓的狂熱後，「國寶」成為絕佳外交贈禮。至八十年代初，中國一共送給9個國家共32隻大熊貓，除同盟國蘇聯和朝鮮外，就是西方強國，包括美國、法國、英國、德國和日本；一般發展中國家難以從中國獲得大熊貓。
其中，1972年時任美國總統尼克森訪華更直接促成大熊貓「興興」和「玲玲」赴美。在北京動物園參觀期間，中國總理周恩來對尼克森夫婦表示願意贈送一對大熊貓給美國，寓意中美關係破冰，1972年因而被稱為「熊貓年」。此前，美國政府多次因意識形態和國際局勢的關係，拒絕從中國換取大熊貓。
- 1982-1994年：資本為導向的商業借展階段
1982 年以後，外界對野生大熊貓生存條件的關注和保護瀕危動物的意識日益增強，中國政府決定停止向其他國家贈送大熊貓，而是以商業形式將大熊貓出租給外國。
1984 年洛杉磯奧運會前夕，美中兩國相關組織達成了在洛杉磯借展一對大熊貓的協定。北京動物園的「永永」和「迎新」成了第一對以巡展方式走出國門的大熊貓。
各類巡展給大熊貓所在動物園帶來可觀的經濟效益，也為拯救大熊貓獲得了不少「捐款」。對於正大力推行「改革開放」政策的中國來説，大熊貓成了財大氣粗的「創匯」大户，國內相關部門爭相出口。據南方週末報導，中國每出租一次大熊貓，就能獲得高達數十萬美元的收入。
然而，頻繁商演延誤了大熊貓的繁殖，一些對大熊貓的訓練方式也遭到質疑。1987年，美國聖地亞哥動物園將大熊貓訓練為遊客表演雜技，引起動保界的關注。
包括世界自然基金會（WWF）、世界自然保育聯盟（IUCN）在內的保育團體很快地意識到， 商業借展活動不僅影響大熊貓的保育繁殖計畫，還可能變相鼓勵捕捉野生大貓熊。在動保團體的介入阻止下，1988 年中國停止此類商業借展活動。
- 1994年-迄今：以共同研究為名的學術租借階段
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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