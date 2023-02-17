賣萌熊貓不敵中國戰狼，「熊貓外交」是否走到了歷史盡頭？

文：夏念梓

2023年伊始，蘇格蘭愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）宣佈，最快於今年10月底歸還向中國租借的兩隻大熊貓「陽光」、「甜甜」。在此之前，動物園和英國蘇格蘭皇家動物學會將舉辦盛大的歡送儀式（Giant Farewell）。

這對大熊貓於2011年12月由中國抵達愛丁堡動物園，租期10年，是英國僅有的大熊貓。由於租借與飼養成本高昂，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情令動物園收入大減；且園方10年來為「陽光」和「甜甜」人工授精8次均告失敗，出於動物權益考慮，園方決定將這對大熊貓送回中國。消息指出，在2021年疫情期間，動物園已考慮停止與中方續約，後來因運送等問題再延期兩年。

除愛丁堡動物園外，美國和日本亦有動物園在近期決定，歸還中國出借的大熊貓及其所生幼子。一直以來，美國和日本是中國大熊貓熱門居留地，截至目前美國有17隻大熊貓，是除中國外全球最大的大熊貓飼養地，而日本則有11隻，位列第二。去年年底，美國田納西州孟菲斯動物園宣佈將大熊貓「丫丫」和「樂樂」歸還中國，結束20年的租借期。東京上野動物園的「香香」、「永明」以及其雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」將於今年2月結束「旅日」生涯，送返中國。

「大熊貓外交」，指的是中國自1940年代起至今，向境外贈送或租借大熊貓以增進國際關係的外交方式。自1970年代以來，大熊貓在中國外交和地緣政治中扮演着舉足輕重的角色，甚至在美中政治角力中起到關鍵作用。「大熊貓外交」與「乒乓外交」並列，被成為中國外交史上經典的「花式外交」。

一直以來，北京樂見大熊貓作為「友誼大使」飄洋過海，在獲取外交利益外，也能在海外動物園中得到保育；而各國動物園也受益於大熊貓帶來的客流量和收益。雙贏的「大熊貓外交」一度頗為受歡迎。但作為「友誼大使」和「動物外交官」的熊貓，在近期相繼被歸還，似乎人氣不再。

「國寶」熊貓：獨有的文化資產和外交工具

大熊貓獨一無二的影響力及潛在的外交價值早在中共建政前已被髮掘。在當代史中，首先把這一「萌獸」當作「國禮」相送的是中華民國時期的宋氏姐妹。1941年，宋美齡、宋藹齡代表民國政府向美國救濟中國難民聯合委員會贈送一對大熊貓，以感謝委員會在二戰中救濟中國難民的善舉，開創了「大熊貓外交」的先河。1946年，民國政府又向英國政府贈送了一隻大熊貓，大熊貓正式作為「政治性贈禮」而出征國門。

1949年後，大熊貓繼續以「國寶」的身分，擔任北京的「親善大使」，更上升成為國家的文化資本和文化符號。中國官媒將大熊貓視為中國的文化品牌和柔性的外交工具：官媒China Daily曾經製作「熊貓外交編年史」，「熊貓外交」被稱為「中國行使軟實力的一種方式」。不少海外學者也認可大熊貓是中國「軟實力」的一種，美國漢學家、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）曾對《紐約時報》表示，熊貓符合友好的外交形象，是中國投射軟實力的工具。

「熊貓外交」的演變：從送到租到共同研究；從政治到商業到外交策略

學界普遍將中華人民共和國成立後的「大熊貓外交」分為三個階段。

1957-1982年：政治導向為主的贈送階段

在此期間，大熊貓被作為國禮，代表中國，免費贈送給其他國家。這一外交行為純屬政治目的驅動。

起初，大熊貓隻被贈送給社會主義陣營國家，前後共有7隻大熊貓被相繼贈送給蘇聯和朝鮮。1971 年，中華人民共和國取得聯合國席次，與資本主義陣營的關係逐漸改善。在看到外國對大熊貓的狂熱後，「國寶」成為絕佳外交贈禮。至八十年代初，中國一共送給9個國家共32隻大熊貓，除同盟國蘇聯和朝鮮外，就是西方強國，包括美國、法國、英國、德國和日本；一般發展中國家難以從中國獲得大熊貓。

其中，1972年時任美國總統尼克森訪華更直接促成大熊貓「興興」和「玲玲」赴美。在北京動物園參觀期間，中國總理周恩來對尼克森夫婦表示願意贈送一對大熊貓給美國，寓意中美關係破冰，1972年因而被稱為「熊貓年」。此前，美國政府多次因意識形態和國際局勢的關係，拒絕從中國換取大熊貓。

Photo Credit: GettyImages 1974年華盛頓國家動物園的玲玲和興興。

1982-1994年：資本為導向的商業借展階段

1982 年以後，外界對野生大熊貓生存條件的關注和保護瀕危動物的意識日益增強，中國政府決定停止向其他國家贈送大熊貓，而是以商業形式將大熊貓出租給外國。

1984 年洛杉磯奧運會前夕，美中兩國相關組織達成了在洛杉磯借展一對大熊貓的協定。北京動物園的「永永」和「迎新」成了第一對以巡展方式走出國門的大熊貓。

各類巡展給大熊貓所在動物園帶來可觀的經濟效益，也為拯救大熊貓獲得了不少「捐款」。對於正大力推行「改革開放」政策的中國來説，大熊貓成了財大氣粗的「創匯」大户，國內相關部門爭相出口。據南方週末報導，中國每出租一次大熊貓，就能獲得高達數十萬美元的收入。

然而，頻繁商演延誤了大熊貓的繁殖，一些對大熊貓的訓練方式也遭到質疑。1987年，美國聖地亞哥動物園將大熊貓訓練為遊客表演雜技，引起動保界的關注。

包括世界自然基金會（WWF）、世界自然保育聯盟（IUCN）在內的保育團體很快地意識到， 商業借展活動不僅影響大熊貓的保育繁殖計畫，還可能變相鼓勵捕捉野生大貓熊。在動保團體的介入阻止下，1988 年中國停止此類商業借展活動。