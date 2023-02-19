2023/02/19,
科學

《國家地理終極太空百科》：從史前時代到太空時代的天文學里程碑

《國家地理終極太空百科》：從史前時代到太空時代的天文學里程碑
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

21世紀的天文研究每天都有新的進展，觀測成果快速累積，天文學家也不斷揭開宇宙的面紗，這本全新增訂版的《國家地理終極太空百科》把第一版至今的最新資訊做了全面更新，並增加了16頁的篇幅。我們已經拍攝到宇宙誕生短短3億年發出的星光，不斷發現可能有生命存在的系外行星，對於黑洞持續得到新的理解，對暗物質和第五維度的研究也有所進展。

圖文：大衛．A．阿吉拉（David A. Aguilar）

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Photo Credit: 大石國際文化出版
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Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《國家地理終極太空百科（全新增訂版）：深入探索太陽系和無垠的系外宇宙》，大石國際文化出版

作者：大衛．A．阿吉拉（David A. Aguilar）
譯者：胡佳伶、李向東、陳逾前

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面對浩瀚的星空和無垠的宇宙，我們該從何開始認識起？大衛．A．阿吉拉在本書中擔任你的專屬嚮導，一一解說大小讀者需要知道的天文事。

21世紀的天文研究每天都有新的進展，觀測成果快速累積，天文學家也不斷揭開宇宙的面紗，這本全新增訂版的《國家地理終極太空百科》把第一版至今的最新資訊做了全面更新，並增加了16頁的篇幅。我們已經拍攝到宇宙誕生短短3億年發出的星光，不斷發現可能有生命存在的系外行星，對於黑洞持續得到新的理解，對暗物質和第五維度的研究也有所進展。

本書圖文作者阿吉拉是天文學家，也是知名的天體繪圖師，他以深入淺出的文字和充滿臨場感的天文插畫，帶你參觀所有必訪的太陽系內景點，包括觀賞木星上的超級風暴、踏上天衛五的表面、飛掠鬩神星，然後認識我們的銀河系和附近鄰居，最後進入宇宙深處，目睹恆星的誕生與死亡歷程、星系碰撞與行星的形成，同時激發你對外星生物與人類未來的思考。

阿吉拉為本書創作的插畫不但引人入勝，且完全符合科學資料，這些傑出的天體繪圖作品構成本書的圖像主體。此外還有最新的太空照片、星球剖面圖、時間軸和各種圖表，可大大加深讀者對宇宙的了解。

本書寫給每一位嚮往太空奧祕的讀者，並激起你對宇宙的想像力、好奇心與敬畏之情。本書就是你完整認識宇宙的最佳起點。

在這趟充實的太空之旅中你會看到：

  • 美國航太總署的最新影像。
  • 超過70幅專為本書繪製的原創天文插畫。
  • 清晰易懂又引人入勝的文字，解說最新、最重大的天文發現。
  • 近距離探索太陽系十三顆行星。
  • 天文學家的小故事和趣味天文小知識。
  • 以圖表和時間軸的呈現天文史上令人驚嘆的大發現。
  • 以時間軸呈現宇宙的歷史，以及人類在其中的位置。
  • 實用觀星祕訣，引導你如何尋找令人屏息的天文奇景。

本書特色

  • 美國Amazon亞馬遜網路書店讀者五星★★★★★好評推薦，最佳青少年天文學讀物
  • 最完整的太空百科：從走訪太陽系每個星球開始，探索銀河系與外星系、宇宙的起源與命運、太空生命以及未來太空計畫，滿足對天文學的所有好奇
  • 收錄NASA等機構的精采影像，搭配作者的細緻的太空繪圖，揭開宇宙中最雄偉壯觀卻又令人無比著迷的奇景
  • 全面更新天文發現、太空探索行動與宇宙學理論
  • 新增「超級巨星」單元，提綱挈領介紹古今重量級科學家的生平故事與主要貢獻
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Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬


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