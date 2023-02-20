《第二次世界大戰：戰史大圖鑑》：日軍勢如破竹，意圖建立新日本帝國

文：DK出版社編輯群

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《第二次世界大戰：戰史大圖鑑》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群

譯者：于倉和

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著名軍事歷史學家理查德・霍姆斯（Richard Holmes）撰寫了這本引人入勝的軍事書籍，探討二戰的關鍵事件、人員和設備，各種資料包羅萬象，從目擊者的敘述到戰爭的參與者實錄、從國家領導人做出的決策到前線的戰鬥人員，再到被遺忘的平民，並深入探索改變戰爭進程的決定性戰役，例如珍珠港、廣島核彈和諾曼第登陸日。

本書以前所未有的深度與廣度從每一個面向探討這場漫長的戰爭，勾勒出全球各地軍事、戰略與政治事件的前因後果與發展進程，並以驚人的歷史鏡頭展現出十足的視覺震撼力。雖然二次大戰的情勢錯綜複雜、深不可測，但本書以簡明的邏輯架構與清晰的組織方式引導讀者，絕對能讓你對這場戰爭有更深刻的理解與反思。

圖像式解析第二次世界大戰，以百張珍貴的影像紀錄呈現第二次世界大戰的人事時地物：

全面記錄二戰期間重要的軍事及政治人物，如希特勒、邱吉爾、史達林和麥克阿瑟

圖解影響戰爭進程的多場關鍵戰役，以及政治、經濟力量和科技發展如何改變戰爭局勢

依照時間順序編排，說明二戰重要事件的來龍去脈，完整掌握第二次世界大戰的歷史脈絡

展覽式內容展示：戰爭武器、間諜裝備和軍事醫療設備，以及戰爭中的日常生活紀實

二戰時間軸、二戰人物檔案、戰場關鍵時刻以及軍人與平民的第一手詳實記錄

Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰