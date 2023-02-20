《第二次世界大戰：戰史大圖鑑》：日軍勢如破竹，意圖建立新日本帝國
我們想讓你知道的是
著名軍事歷史學家理查德・霍姆斯（Richard Holmes）撰寫了這本引人入勝的軍事書籍，探討二戰的關鍵事件、人員和設備，各種資料包羅萬象，從目擊者的敘述到戰爭的參與者實錄、從國家領導人做出的決策到前線的戰鬥人員，再到被遺忘的平民，並深入探索改變戰爭進程的決定性戰役，例如珍珠港、廣島核彈和諾曼第登陸日。
文：DK出版社編輯群
書籍介紹
本文摘錄自《第二次世界大戰：戰史大圖鑑》，大石國際文化出版
作者：DK出版社編輯群
譯者：于倉和
著名軍事歷史學家理查德・霍姆斯（Richard Holmes）撰寫了這本引人入勝的軍事書籍，探討二戰的關鍵事件、人員和設備，各種資料包羅萬象，從目擊者的敘述到戰爭的參與者實錄、從國家領導人做出的決策到前線的戰鬥人員，再到被遺忘的平民，並深入探索改變戰爭進程的決定性戰役，例如珍珠港、廣島核彈和諾曼第登陸日。
本書以前所未有的深度與廣度從每一個面向探討這場漫長的戰爭，勾勒出全球各地軍事、戰略與政治事件的前因後果與發展進程，並以驚人的歷史鏡頭展現出十足的視覺震撼力。雖然二次大戰的情勢錯綜複雜、深不可測，但本書以簡明的邏輯架構與清晰的組織方式引導讀者，絕對能讓你對這場戰爭有更深刻的理解與反思。
圖像式解析第二次世界大戰，以百張珍貴的影像紀錄呈現第二次世界大戰的人事時地物：
- 全面記錄二戰期間重要的軍事及政治人物，如希特勒、邱吉爾、史達林和麥克阿瑟
- 圖解影響戰爭進程的多場關鍵戰役，以及政治、經濟力量和科技發展如何改變戰爭局勢
- 依照時間順序編排，說明二戰重要事件的來龍去脈，完整掌握第二次世界大戰的歷史脈絡
- 展覽式內容展示：戰爭武器、間諜裝備和軍事醫療設備，以及戰爭中的日常生活紀實
- 二戰時間軸、二戰人物檔案、戰場關鍵時刻以及軍人與平民的第一手詳實記錄
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna