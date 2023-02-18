【影評】《藍色大門》：我是女生，我不能喜歡女生
我們想讓你知道的是
畫面中的青澀模樣，是張士豪對於自身的情慾也仍然懞懂不知如何掌握，但隨著劇情我們也知道孟克柔也是一樣的。那個晚上她遇上體育老師也問：「那老師想不想吻我？」對於我們來說當然感到驚駭，畢竟這觸及的是師生戀的禁忌問題，但是對於孟克柔來說，也是在探索自己的情慾到底是指向何方。因為實際上她喜歡的是林月珍，但她卻明明確確地知道她不能喜歡她，她只能喜歡「他」，任何一個「他」。
文：曾友俞
千禧年剛過的2001年，沒有翱翔在宇宙庫柏力克式的太空漫遊，而是在藍色地球上的一個城市台北，其中三個17歲關於她與他與她的故事。
她是孟克柔，好友林月珍暗戀著張士豪，電影開始在兩個女孩體育課偷閒的閒聊，作著十年後老公是誰的夢，而林月珍的白日夢裡的老公，就是穿著花襯衫頂著刺蝟頭的男孩：張士豪。但她害羞不敢，於是只能找孟克柔陪她偷偷去游泳池看他游泳，一點也不溫柔的孟克柔叫著：
「張士豪，你有沒有女朋友？我朋友想認識你。」
身為好友也是損友的林月珍，在孟克柔去游泳池旁跟張士豪認識時，一個人逃走了。於是就變得好像跟蹤狂似的孟克柔，被訕笑根本沒有林月珍這個人，甚至被調侃是不是根本是自己想認識才捏造出林月珍這個人。
但處在螢幕外的我們當然知道有林月珍這個人，還對她恨得牙癢癢的，畢竟這是種限人不義的背叛。但我們能說這是邪惡嗎？17歲未成年我們都不能稱作是個「（成）人」，沒有自由意志，也就沒有判斷是非行善為惡，如同《發條橘子》中的艾力克斯，一切的暴行不過就是青春的痕跡。
寡言的孟克柔牽著單車不語離開，張士豪這時說：「我叫張士豪，O型，游泳隊，吉他社」，在電影裡頭的這個角色，是個十分自信、外貌出眾且會音樂也會體育，不穿白色卻是花色襯衫的開朗頑皮男孩，簡單來說，就是沒有女朋友不可能的男孩。
到了學校，林月珍繼續陷害孟克柔，陷害多少是嚴重了，對於孩子的她們來說這不過是種卸責的逃避，但如何苛求他們承擔所有選擇的責任，在還沒有那種能力之時呢？林月珍寫了張情書，要孟克柔遞給張士豪。隔日，被他的朋友貼在學校地板上，教務處廣播著張士豪與孟克柔，引起全校的觀看，實際是那張情書卻是林月珍簽上孟克柔的名字。
對林月珍氣憤的孟克柔，卻反而遭到林月珍的冷落，但卻也將錯就錯地跟張士豪去海邊聽了樂團，雖然原本對這屌兒啷噹的男孩感到反感的樣子，但卻看到把喝完的寶特瓶丟給撿垃圾的老太太，卻起了好感，她問他：「你想不想吻我？」反而原先一副情場浪子樣的張士豪不知所措，自己害羞起來反問：「女生不是比較害羞嗎？」卻只敢牽了一下手就放開。
畫面中的青澀模樣，是張士豪對於自身的情慾也仍然懞懂不知如何掌握，但隨著劇情我們也知道孟克柔也是一樣的。那個晚上她遇上體育老師也問：「那老師想不想吻我？」
對於我們來說當然感到驚駭，畢竟這觸及的是師生戀的禁忌問題，但是對於孟克柔來說，也是在探索自己的情慾到底是指向何方。因為實際上她喜歡的是林月珍，但她卻明明確確地知道她不能喜歡她，她只能喜歡「他」，任何一個「他」。
同性戀的問題對於那時的他們，那時的大多數人，都是種「異常」，畢竟一夫一妻制是個既成事實如同社會中的鐵律，在當代這只是背德，但在更早前的時代，甚至是違法，無論如何，是種被各種價值體系給否定的情慾指向。
在一個還是孩子的時期，是不被社會給肯定的，所以必須要有「監護人」，所以沒有「公民權」，再加上另一個「同性戀」的身份，更是再一重的否定。這樣的否定作為主流價值，也當然被張士豪給不理解，何以受歡迎且條件好的如自己，卻有追不到的女生？
他不知道。她也不知道。她嘗試去吻他，以為接吻了就不會是同性戀了。但或許不用吧問題拉到「同性戀」這個高度，只單純以情慾這種人的本能來審視我們也能知道，若我們不喜歡另一個個體，即便親吻了也不會有所感，異性未必相吸，畢竟我們身而為人是主體，而不是如同磁鐵一般的自然物質，我們的存在是有著比物質更多的一些東西，意志不只是腦神經的電流，情慾也不只是化學的反應。
她知道不能喜歡她，於是遵循著社會常規，把有情人送作堆，但同樣的，他（張士豪）對她（林月珍）沒辦法有感覺，就如同她（孟克柔）對他（張士豪）沒辦法有感覺一般。她的困境不只是17歲男女的困境，是無法看見自己的困境，因為自身的存在是被社會給否認的。所以在電影最後的對話中才會是：
「（張士豪）喂，其實，那天在電話裡，我想說的是，如果有一天，或許一年後，或許三年，如果你開始喜歡男生，你一定要第一個告訴我哦。」
「（孟克柔）小士，看著你的花襯衫飄遠，我在想，一年後、三年後、五年後，我們會變成什麼樣子呢？由於你善良、開朗又自在，你應該會更帥吧？於是，我似乎看到多年以後，你站在一扇藍色的大門前，下午三點的陽光，你仍有幾顆青春痘，你笑著，我跑向你，問你好不好，你點點頭。三年、五年以後，甚至更久更久以後，我們會變成什麼樣的大人呢？是體育老師？還是我媽？雖然我閉著眼睛，也看不見自己，但是我卻可以看見你。」
在牆上寫下無數個「我是女生我愛男生」的孟克柔，在如同是把社會中的「他人」對自己的訓誡反覆地教育著自身，相對的，張士豪在牆上所寫下的卻是「張士豪到此一遊」，作為自己存在的證明。但是同志的存在卻是隱形的，是被視而不見、不承認、否定的。
時過境遷的今天，同性婚姻已合憲、合法，但這些過往的故事卻不是不再重要，而是一再地提醒我們我們所擁有的，例如多元與包容以及對於同性間的戀愛與婚姻，在法律與道德上的肯定，是由無數個如同孟克柔一般的個體，在青春、成年間掙扎、呼喊，才能讓不只是屬於多數群體的人，卻也包括著少數群體的人，也能站在藍色的大門前，被看見。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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