【影評】《藍色大門》：我是女生，我不能喜歡女生

文：曾友俞

千禧年剛過的2001年，沒有翱翔在宇宙庫柏力克式的太空漫遊，而是在藍色地球上的一個城市台北，其中三個17歲關於她與他與她的故事。

她是孟克柔，好友林月珍暗戀著張士豪，電影開始在兩個女孩體育課偷閒的閒聊，作著十年後老公是誰的夢，而林月珍的白日夢裡的老公，就是穿著花襯衫頂著刺蝟頭的男孩：張士豪。但她害羞不敢，於是只能找孟克柔陪她偷偷去游泳池看他游泳，一點也不溫柔的孟克柔叫著：

「張士豪，你有沒有女朋友？我朋友想認識你。」

身為好友也是損友的林月珍，在孟克柔去游泳池旁跟張士豪認識時，一個人逃走了。於是就變得好像跟蹤狂似的孟克柔，被訕笑根本沒有林月珍這個人，甚至被調侃是不是根本是自己想認識才捏造出林月珍這個人。

但處在螢幕外的我們當然知道有林月珍這個人，還對她恨得牙癢癢的，畢竟這是種限人不義的背叛。但我們能說這是邪惡嗎？17歲未成年我們都不能稱作是個「（成）人」，沒有自由意志，也就沒有判斷是非行善為惡，如同《發條橘子》中的艾力克斯，一切的暴行不過就是青春的痕跡。

Photo Credit: 吉光電影

寡言的孟克柔牽著單車不語離開，張士豪這時說：「我叫張士豪，O型，游泳隊，吉他社」，在電影裡頭的這個角色，是個十分自信、外貌出眾且會音樂也會體育，不穿白色卻是花色襯衫的開朗頑皮男孩，簡單來說，就是沒有女朋友不可能的男孩。

到了學校，林月珍繼續陷害孟克柔，陷害多少是嚴重了，對於孩子的她們來說這不過是種卸責的逃避，但如何苛求他們承擔所有選擇的責任，在還沒有那種能力之時呢？林月珍寫了張情書，要孟克柔遞給張士豪。隔日，被他的朋友貼在學校地板上，教務處廣播著張士豪與孟克柔，引起全校的觀看，實際是那張情書卻是林月珍簽上孟克柔的名字。

對林月珍氣憤的孟克柔，卻反而遭到林月珍的冷落，但卻也將錯就錯地跟張士豪去海邊聽了樂團，雖然原本對這屌兒啷噹的男孩感到反感的樣子，但卻看到把喝完的寶特瓶丟給撿垃圾的老太太，卻起了好感，她問他：「你想不想吻我？」反而原先一副情場浪子樣的張士豪不知所措，自己害羞起來反問：「女生不是比較害羞嗎？」卻只敢牽了一下手就放開。

畫面中的青澀模樣，是張士豪對於自身的情慾也仍然懞懂不知如何掌握，但隨著劇情我們也知道孟克柔也是一樣的。那個晚上她遇上體育老師也問：「那老師想不想吻我？」

對於我們來說當然感到驚駭，畢竟這觸及的是師生戀的禁忌問題，但是對於孟克柔來說，也是在探索自己的情慾到底是指向何方。因為實際上她喜歡的是林月珍，但她卻明明確確地知道她不能喜歡她，她只能喜歡「他」，任何一個「他」。

同性戀的問題對於那時的他們，那時的大多數人，都是種「異常」，畢竟一夫一妻制是個既成事實如同社會中的鐵律，在當代這只是背德，但在更早前的時代，甚至是違法，無論如何，是種被各種價值體系給否定的情慾指向。

在一個還是孩子的時期，是不被社會給肯定的，所以必須要有「監護人」，所以沒有「公民權」，再加上另一個「同性戀」的身份，更是再一重的否定。這樣的否定作為主流價值，也當然被張士豪給不理解，何以受歡迎且條件好的如自己，卻有追不到的女生？

Photo Credit: 吉光電影

他不知道。她也不知道。她嘗試去吻他，以為接吻了就不會是同性戀了。但或許不用吧問題拉到「同性戀」這個高度，只單純以情慾這種人的本能來審視我們也能知道，若我們不喜歡另一個個體，即便親吻了也不會有所感，異性未必相吸，畢竟我們身而為人是主體，而不是如同磁鐵一般的自然物質，我們的存在是有著比物質更多的一些東西，意志不只是腦神經的電流，情慾也不只是化學的反應。

她知道不能喜歡她，於是遵循著社會常規，把有情人送作堆，但同樣的，他（張士豪）對她（林月珍）沒辦法有感覺，就如同她（孟克柔）對他（張士豪）沒辦法有感覺一般。她的困境不只是17歲男女的困境，是無法看見自己的困境，因為自身的存在是被社會給否認的。所以在電影最後的對話中才會是：

「（張士豪）喂，其實，那天在電話裡，我想說的是，如果有一天，或許一年後，或許三年，如果你開始喜歡男生，你一定要第一個告訴我哦。」

「（孟克柔）小士，看著你的花襯衫飄遠，我在想，一年後、三年後、五年後，我們會變成什麼樣子呢？由於你善良、開朗又自在，你應該會更帥吧？於是，我似乎看到多年以後，你站在一扇藍色的大門前，下午三點的陽光，你仍有幾顆青春痘，你笑著，我跑向你，問你好不好，你點點頭。三年、五年以後，甚至更久更久以後，我們會變成什麼樣的大人呢？是體育老師？還是我媽？雖然我閉著眼睛，也看不見自己，但是我卻可以看見你。」

在牆上寫下無數個「我是女生我愛男生」的孟克柔，在如同是把社會中的「他人」對自己的訓誡反覆地教育著自身，相對的，張士豪在牆上所寫下的卻是「張士豪到此一遊」，作為自己存在的證明。但是同志的存在卻是隱形的，是被視而不見、不承認、否定的。

時過境遷的今天，同性婚姻已合憲、合法，但這些過往的故事卻不是不再重要，而是一再地提醒我們我們所擁有的，例如多元與包容以及對於同性間的戀愛與婚姻，在法律與道德上的肯定，是由無數個如同孟克柔一般的個體，在青春、成年間掙扎、呼喊，才能讓不只是屬於多數群體的人，卻也包括著少數群體的人，也能站在藍色的大門前，被看見。