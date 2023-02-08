土耳其大地震死亡人數逾1.1萬人，當地需要什麼？駐台辦事處公布物資清單及捐贈地點
我們想讓你知道的是
土耳其發生地震後，台灣陸續派出兩梯隊搜救人員前往土耳其，目前已派130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬到當地災區。駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可8日表示，昨天公布了土耳其的物資需求後，到今天午餐時間，已收到2800多封郵件和詢電話。他覺得不可思議，也非常感激台灣人的愛心和善良。
土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，截至台北時間8日晚間死亡人數已經超過1.1萬人，台灣社會捐贈意願高昂，土耳其駐台辦事處稍早也公布物資捐贈流程，以及最新的亟需物品清單。
土耳其駐台辦事處今（8）日公布物資收件地點，為佛教慈濟慈善事業基金會內湖聯絡處（台北市內湖區成功路五段180號），收件時間自明天下午1點半開始，2月15日為止，收件時段為週一至週日上午9點到下午4點，親送或郵寄快遞均可。
根據土耳其駐台辦事處公布目前當地亟需的物資項目，主要是保暖衣物（尺寸和年齡均不拘），包含冬大衣／保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲等。其他所需物品包括帳篷、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、尿布、衛生棉／護墊／棉條。
土耳其駐台辦事處也說明5點捐贈物資注意事項：
第一，土耳其時為冬天，災區氣候條件惡劣，捐贈物資項目以「以符過冬」為首要條件，「全新」或「未使用過」的，也需註明數量和重量資訊。考量災區所需及相關規範，若不是清單所敘明物品，恕無法接受，也請勿再來信或來電詢問，望各位體諒。
第二，物資打包時務必於箱中放置一張物品清單明細，並註明數量和重量等資訊，以利工作人員分類，加速處理流程。
第三，物資打包後，請於外包裝空白處清楚註明「土耳其賑災物資」字樣，以利辨識。
第四，援助物資可親自送至倉庫，或以郵寄快遞方式寄送。
第五，本物資募集專案截止期限為2023年2月15日。土耳其辦事處感謝台灣各界的善心與協助。
收到2800多件捐款詢問，土國駐台代表以中文表達感謝
土耳其發生地震後，台灣陸續派出兩梯隊搜救人員前往土耳其，目前已派130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬到當地災區，我國政府也決定將將土耳其政府的賑災援款提高至200萬美元（約新台幣6000萬元），駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）8日下午出席全聯「光鑰未來」活動，以中文「非常感謝台灣大家的幫忙」。
貝定可表示，昨天公布了土耳其的物資需求後，到今天午餐時間，已收到2800多封郵件和詢問電話。他覺得不可思議，也非常感激台灣人的愛心和善良。
台灣中心、外交部對外開放捐款
另外，位於土耳其東南部、敘利亞邊境的「台灣 - 雷伊漢勒世界公民中心」（以下簡稱台灣中心）也將投入救援工作，包括提供熱水與熱食、緊急安置鄰近的民眾、緊急醫療協助（運送、協助就醫等）。
台灣中心執行長裘振宇8日表示，台灣中心所在的雷伊漢勒市（Reyhanli）目前處於無政府狀態，斷水斷電、無暖氣又餘震頻傳，台灣中心已湧入400多位難民，目前狀況能撐1至2個禮拜，仍需要各界善心；台灣中心已向外交部與駐台辦事處求助，找當地倉庫讓救難物資作有效的分類用貨櫃運至土耳其。
欲捐款的民眾可參考以下資訊或台灣中心網頁：
- 郵局劃撥資訊：
勸募字號：北市社團字第1113147642號
郵局劃撥帳號：50462431
戶名：國際人道建築與教育協會裘振宇
- 銀行轉帳：
台灣銀行（004）松山分行
帳號：064001060956
戶名：社團法人國際人道建築與教育協會
另外也可參考外交部提供的捐款專戶進行捐款：
- 國內： （1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 （2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
- 國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。
還有哪些民間組織可以捐款？
- 中華民國紅十字會：開設「土耳其強震捐款專區」，在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。
- 台灣世界展望會：（1）利用台灣世界展望會網站線上捐款；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號15752467，戶名為「台灣世界展望會」，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」捐款；（3）也可經由街口、蝦皮、Linepay等網路平台捐款。相關訊息可洽愛心專線02-81953005，或運用電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。
- 慈濟基金會：可透過線上網站，點選「馳援土耳其地震」專區捐款。
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核稿編輯：楊士範
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
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