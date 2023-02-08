土耳其大地震死亡人數逾1.1萬人，當地需要什麼？駐台辦事處公布物資清單及捐贈地點

土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，截至台北時間8日晚間死亡人數已經超過1.1萬人，台灣社會捐贈意願高昂，土耳其駐台辦事處稍早也公布物資捐贈流程，以及最新的亟需物品清單。

土耳其駐台辦事處今（8）日公布物資收件地點，為佛教慈濟慈善事業基金會內湖聯絡處（台北市內湖區成功路五段180號），收件時間自明天下午1點半開始，2月15日為止，收件時段為週一至週日上午9點到下午4點，親送或郵寄快遞均可。

根據土耳其駐台辦事處公布目前當地亟需的物資項目，主要是保暖衣物（尺寸和年齡均不拘），包含冬大衣／保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲等。其他所需物品包括帳篷、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、尿布、衛生棉／護墊／棉條。

土耳其駐台辦事處也說明5點捐贈物資注意事項：

第一，土耳其時為冬天，災區氣候條件惡劣，捐贈物資項目以「以符過冬」為首要條件，「全新」或「未使用過」的，也需註明數量和重量資訊。考量災區所需及相關規範，若不是清單所敘明物品，恕無法接受，也請勿再來信或來電詢問，望各位體諒。

第二，物資打包時務必於箱中放置一張物品清單明細，並註明數量和重量等資訊，以利工作人員分類，加速處理流程。

第三，物資打包後，請於外包裝空白處清楚註明「土耳其賑災物資」字樣，以利辨識。

第四，援助物資可親自送至倉庫，或以郵寄快遞方式寄送。

第五，本物資募集專案截止期限為2023年2月15日。土耳其辦事處感謝台灣各界的善心與協助。

收到2800多件捐款詢問，土國駐台代表以中文表達感謝

土耳其發生地震後，台灣陸續派出兩梯隊搜救人員前往土耳其，目前已派130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬到當地災區，我國政府也決定將將土耳其政府的賑災援款提高至200萬美元（約新台幣6000萬元），駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）8日下午出席全聯「光鑰未來」活動，以中文「非常感謝台灣大家的幫忙」。

貝定可表示，昨天公布了土耳其的物資需求後，到今天午餐時間，已收到2800多封郵件和詢問電話。他覺得不可思議，也非常感激台灣人的愛心和善良。

Photo Credit:中央社 土耳其強震災情慘重，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，全聯在「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放Pray for Türkiye祈福畫面；土耳其駐台代表貝定可（左4）、藝人吳鳳（右6）等在台土耳其人8日下午前往全聯燈區，為土耳其祈福。

台灣中心、外交部對外開放捐款

另外，位於土耳其東南部、敘利亞邊境的「台灣 - 雷伊漢勒世界公民中心」（以下簡稱台灣中心）也將投入救援工作，包括提供熱水與熱食、緊急安置鄰近的民眾、緊急醫療協助（運送、協助就醫等）。

台灣中心執行長裘振宇8日表示，台灣中心所在的雷伊漢勒市（Reyhanli）目前處於無政府狀態，斷水斷電、無暖氣又餘震頻傳，台灣中心已湧入400多位難民，目前狀況能撐1至2個禮拜，仍需要各界善心；台灣中心已向外交部與駐台辦事處求助，找當地倉庫讓救難物資作有效的分類用貨櫃運至土耳其。

Photo Credit: 台灣雷伊漢勒世界公民中心 提供 土耳其大地震後，台灣中心接收難民。

欲捐款的民眾可參考以下資訊或台灣中心網頁：

郵局劃撥資訊：

勸募字號：北市社團字第1113147642號

郵局劃撥帳號：50462431

戶名：國際人道建築與教育協會裘振宇

銀行轉帳：

台灣銀行（004）松山分行

帳號：064001060956

戶名：社團法人國際人道建築與教育協會

另外也可參考外交部提供的捐款專戶進行捐款：

國內： （1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 （2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 （2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。

還有哪些民間組織可以捐款？

中華民國紅十字會 ：開設「土耳其強震捐款專區」，在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。

：開設「土耳其強震捐款專區」，在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。 台灣世界展望會：（1） 利用台灣世界展望會網站線上捐款；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號15752467，戶名為「台灣世界展望會」，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」捐款；（3）也可經由街口、蝦皮、Linepay等網路平台捐款。相關訊息可洽愛心專線02-81953005，或運用電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。

利用台灣世界展望會網站線上捐款；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號15752467，戶名為「台灣世界展望會」，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」捐款；（3）也可經由街口、蝦皮、Linepay等網路平台捐款。相關訊息可洽愛心專線02-81953005，或運用電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。 慈濟基金會：可透過線上網站，點選「馳援土耳其地震」專區捐款。

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核稿編輯：楊士範