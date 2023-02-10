間諜氣球「新灰色戰術」：始終摸不清中共本質，拜登政府的軟弱讓習近平有可趁之機

文：趙君朔

就在美國國務卿布林肯上2月3日準備前往北京，進行美中雙方睽違近五年的破冰之旅前，一顆在美國國土上空漂浮，引起全美矚目的中共間諜氣球，讓布林肯被迫宣布無限期延後訪華之行。在它終於在美國時間4日下午被擊落後，連美國非常受歡迎的脫口秀周六晚間現場（Saturday Night Live）都以模仿國防部針對此氣球舉行的記者會當成節目的主題之一。

氣球風暴會是美中關係轉壞的轉捩點

被擊落後掉入深度僅47英呎淺海的氣球殘骸，將會被美國海軍派出的船隻打撈上岸，然後對其內含器具究竟為何進行鑑識，以確定氣球偵搜設備內的資料是否已經傳回中國。但不論最後的發現為何，這顆其實在軍事上意義很可能並不大的氣球，在政治上會是美中關係，確定難以朝拜登政府希望的和緩方向走去的關鍵轉捩點。

雖然中共外交部曾發出聲明指出，這只是一個用於蒐集氣象資料為目的民用氣球，會出現在美國上空，只是不小心偏離了原本的航道。但這種託辭並沒有可信度，美國國防部的官員已指出，這顆氣球是可以被操作以改變行進軌跡的。

而這顆氣球最早被一般民眾用肉眼發現時是在蒙大拿州上方更不是巧合。該州的Malmstrom空軍基地是空軍的第341飛彈部隊的駐紮地，還是150枚裝有核彈頭洲際彈道飛彈義勇兵三型飛彈的地下飛彈發射室。當發現這枚氣球時，該州的Billing Logan國際機場曾因此短暫關閉、延遲數個航班的起飛。

而表面上雖然這樣的氣球能蒐集到的資訊，並不會比中共擁有的低軌道衛星所能獲得的資訊多，但這樣的氣球因為前進的速度緩慢，在空中的高度又夠高（通常是在比一般民航機飛行高度要高得多的80000英呎高空漂浮），是比在軌道上運行的衛星能偵查更大範圍的地面並以更仔細的方式觀測。

而且這種氣球比金屬的無人機，或是用傳統反偵蒐設備如雷達的飛行器更難發現，還能在空中停留達數周之久，有足夠的時間觀測地面的活動。

中國間諜氣球2月4日漂浮於美國上空｜Photo Credit: GettyImages

高空氣球對美國人心的震撼十分重大

而這顆有效負載重量和三輛公車差不多的氣球，是從1月31號進入美國愛達荷州北方的上空。當時監控這顆氣球的官員曾考慮要將之擊落，但考慮到擔心會造成地面的人員傷亡而沒有動作。直到美國時間2月4日的下午，這顆氣球要離開美國國土上空時，拜登總統才命令下將它擊落，成為二次大戰以來第一架在美國領土上空，被美國軍方擊落的外國飛行器。

而美國空軍對於擊落這顆間諜氣球也是做了十足的準備。開火的是從維吉尼亞州Langley-Eustis聯合基地所派出，最先進的第五代匿蹤戰鬥機猛禽發射AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，此外還有從Barnes國民兵空軍基地前來支援的數架F-15戰鬥機，以及各州派出的加油機。

而特別值得注意的是，本次執行任務的F-22駕駛員所使用的呼號－Frank 01－是在向第一次大戰擊落多個德軍的觀測氣球與戰機的王牌飛行員，有「亞利桑那氣球殺手」之稱的小Frank Luke致敬，這透露了這次行動被賦予的戰爭意涵。

在執行此擊落任務之前，美國聯邦航空總署暫停了所有進出南卡羅萊州Myrtle Beach和Charleston兩地的航班。在任務完成後，海軍和海岸巡防隊的船艦便出海進行殘骸的打撈。

中共為何敢於如此大膽魯莽？

當然在事件初步告一段落後，眾人最關切的問題便是為何在此敏感關頭，這顆氣球會出現在美國本土上空如此久的時間？

第一種可能的解釋是中共在國內問題重重時刻，想在美中關係上扳回一城，而在國務卿布林肯即將訪華前動手是最好的時機。因為這樣中共軍方或是高層對美強硬派，便可以破壞主要目的是要緩和美中關係，以免在台灣或是其他問題上衝突升高的布林肯訪華。

另一種可能性真的是中共的技術操作失誤，讓美中關係又一次失去破冰的機會。但從同時間在拉丁美洲上空也出現類似的中共間諜氣球看來，要把此事件視為意外是很難解釋的。

更為綜合性的解釋，是習近平想要布林肯訪華前刻意先表現出強硬的姿態，也就是讓美國知道中共已經在對美國的核彈基地進行偵蒐，為即將來臨的戰爭做準備。

想用這種不惜一戰的高姿態，設法在和布林肯的談判中佔得上風。以反擊近來美國一連串對中共的壓制動作，如去年兩輪的科技制裁（先是高階晶片和晶片製造設備的對中出口禁令、接者是將中共半導體產業領頭羊長江存儲等30多家相關產業的科技公司放上禁售的實體清單）還有剛剛確定的菲律賓同意四個軍事基地讓美軍進駐等。

但因為過度大權獨攬，而讓決策品質每下愈況的習近平，身邊應該沒有幕僚敢提醒他這種明目張膽侵犯美國領空的動作，只會引起美國政壇極大的反彈，根本達不到他所希望的先聲奪人效果。這件事件雖然發生的出乎所有人意外，更打破了大部分分析家所預言，今年是習近平的政策將會全面轉向，在美中關係上也會出現和解的一年。

但其實今年初頂尖的政經風險諮詢公司歐亞集團所發布的2023年度風險報告中，便將至高無上的習（Maximum Xi）列為本年度第二大風險。直指極權程度可比毛澤東的習，雖然客觀環境不允許他搞出又一次大躍進或是文革，但中共在他一人獨裁帶領下今年又會倒退好幾步。現在氣球事件又一次印證了歐亞集團卓越的分析能力。

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拜登政府始終摸不清中共的本質