為什麼各種爭議「挑戰」在其他社交媒體上很少，但卻在TikTok上常常看到？

文：林雨蒼

日本有高中生在迴轉壽司店惡作劇，舔舐醬油瓶、在茶杯或壽司上塗抹自己的口水等，並將惡作劇的影片上傳至TikTok，引發了許多仿效的風潮，陸續有許多人拍攝了在迴轉壽司店惡作劇的影片，使日本許多人擔心迴轉壽司的衛生問題，進而導致其母公司之股價大跌。

在這其中，TikTok的角色特別引人注目，也引發了許多討論。過去，TikTok就常常因為許多「挑戰」而引發爭議。包含印尼有25個兒童因為「龍之吐息」挑戰吃了泡過液態氮的糖果而內臟灼傷、阿根廷12歲女童因為TikTok的「昏迷挑戰」而窒息死亡、印尼18歲少年因為TikTok挑戰跑去肉身擋卡車而遭到輾斃。

為什麼這樣的現象在其他社交媒體上很少聽到，但卻在TikTok上常常看到？其中一個原因，在於TikTok所設計的機制。

TikTok會以聳動、吸睛內容誘人進入

FB與Twitter等社交平台，當你進入首頁後，先看到的是自己追蹤粉絲頁或好友的最新動態。但是在TikTok，一進入頁面後，首先呈現的是「為您推薦」（For You）的分頁。這個分頁的內容不是好友的動態，而是TikTok上最受歡迎的內容。

透過這樣的作法，TikTok可以讓使用者優先接觸到最聳動、最吸睛的內容，進而讓他們黏著在平台上。而緊接著，在使用者觀賞影片的內容中，TikTok的演算法會判斷使用者喜好怎樣的內容，進而大量顯示使用者可能會喜歡的內容，把使用者引入令人成癮的「兔子洞」，讓人無法自拔的沈溺在一則又一則的短影音當中。而當使用者留在平台上，就能為平台帶來收益。

比起其他社交平台的演算法，TikTok的演算法更強大、也更沒有下限。《華爾街日報》記者團隊曾在TikTok上實驗性地建立100多個機器人帳戶，並將其中31個註冊為13到15歲使用者。

當其中一個帳號接觸並停留在毒品相關影片後，這個機器人帳號接下來就看到大量關於兜售毒品、吸毒等內容。另一個帳號被設定對「性」感興趣後，就收到大量的色情影片。記者團隊指出，即使機器人帳戶被程式設定為對多個主題感興趣，TikTok的演算法有時也會持續在單個主題上不斷提供短影音以吸引當事人的注意。

若影片被獲選放入「為你推薦」，就會吸引大量的關注與追蹤，讓拍攝者感到有成就感。因此許多TikTok使用者會努力拍攝聳動的影片，標記 #foryou，希望能讓影片被放入其中而增加關注；或是拍攝影片參與挑戰，進而讓更多人看到自己。

在這樣的平台環境下，TikTok自然就充斥著各種聳動的「挑戰」，並引誘觀看者不只是觀看影片，也一起拍攝影片、參與其中，成為潮流與被關注的一員。當然，透過這個過程，使用者就大大黏著於平台上，也讓平台可以獲得更多收益；但若是這些挑戰是危險行為，就可能對拍攝者造成人身方面的危險。

但是演算法並不能確認影片的挑戰是否為危險動作，只知道影片是否有熱門的潛力。在這個過程中，違法、色情或可能發生意外的挑戰，就這樣被推送出去，進而造成社會的問題。而這些影片當然不只會在Tiktok上出現。在Tiktok「成功」之後，FB、Youtube等平台也開始進攻這塊領域，並嘗試推出類似的短影音服務。許多Tiktok影片就這樣流竄到其他平台，繼續影響其他平台的使用者。

推薦系統並非只有演算法可以控制，TikTok發言人Jamie Favazza就承認，有部分的員工也可以手動將部分內容提升為熱門內容，使更多使用者可以看到這些影片。Tiktok部分員工可以把內容提昇為熱門，是否也代表TikTok可以審核使用者的內容？

TikTok就是擺脫不了極權中國的陰影

TikTok源自於極權的中國的抖音，中國以大量審查員與相關制度控制網路上的輿論與風向，營造共產黨備受中國人民支持的假象，同時也嘗試利用這些審查與帶風向的網絡評論員、代理人，在世界各地「講好中國故事」。TikTok是否把中國的審查制度推送到世界各地，是許多人關注的問題。

雖然TikTok母公司字節跳動聲稱中國地區使用的抖音與國際版TikTok是不同的管理方式，但字節跳動員工承認可以獲取TikTok上的資料，美國紐澤西州一名高中生在TikTok上傳一段睫毛夾影片，並談論新疆再教育營的內容，該影片就遭到刪除，並使他的帳號被TikTok封禁一個月。

這其實暗示，TikTok有可能透過這些機制去介入某些國家的使用者所看到的「熱門」內容，並進而對該國社會產生影響。舉例來說，若TikTok透過其內部員工將特定挑戰提升為熱門，邀請使用者拍攝重要的基礎設施，導致相關資訊外流，就可能造成國安問題。

而TikTok本身的權限控管也很有問題，有許多案例顯示，TikTok很可能會回傳大量資料，包括使用者手機上的資料。

面對TikTok帶來的問題，印度已經以國安問題而禁用，美國有超過半數的州政府禁止在政府裝置安裝，也有超過20所公立大學禁止在學校裝置安裝。台灣政府也禁止公務手機安裝TikTok。

在管理上，民主國家不像極權國家一樣可以毫無底限地審查並介入民間，如何在人權與管理間找到平衡，將是一大挑戰。像TikTok這樣的平台濫用人性弱點以大賺注意力財，卻把成本轉嫁到社會，甚至可能成為極權國家影響民主國家的利器，我們不可不慎。