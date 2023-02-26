為什麼各種爭議「挑戰」在其他社交媒體上很少，但卻在TikTok上常常看到？
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TikTok常常因為許多「挑戰」而引發爭議。為什麼這樣的現象在其他社交媒體上很少聽到，但卻在TikTok上常常看到？其中一個原因，在於TikTok所設計的機制。
文：林雨蒼
日本有高中生在迴轉壽司店惡作劇，舔舐醬油瓶、在茶杯或壽司上塗抹自己的口水等，並將惡作劇的影片上傳至TikTok，引發了許多仿效的風潮，陸續有許多人拍攝了在迴轉壽司店惡作劇的影片，使日本許多人擔心迴轉壽司的衛生問題，進而導致其母公司之股價大跌。
在這其中，TikTok的角色特別引人注目，也引發了許多討論。過去，TikTok就常常因為許多「挑戰」而引發爭議。包含印尼有25個兒童因為「龍之吐息」挑戰吃了泡過液態氮的糖果而內臟灼傷、阿根廷12歲女童因為TikTok的「昏迷挑戰」而窒息死亡、印尼18歲少年因為TikTok挑戰跑去肉身擋卡車而遭到輾斃。
為什麼這樣的現象在其他社交媒體上很少聽到，但卻在TikTok上常常看到？其中一個原因，在於TikTok所設計的機制。
TikTok會以聳動、吸睛內容誘人進入
FB與Twitter等社交平台，當你進入首頁後，先看到的是自己追蹤粉絲頁或好友的最新動態。但是在TikTok，一進入頁面後，首先呈現的是「為您推薦」（For You）的分頁。這個分頁的內容不是好友的動態，而是TikTok上最受歡迎的內容。
透過這樣的作法，TikTok可以讓使用者優先接觸到最聳動、最吸睛的內容，進而讓他們黏著在平台上。而緊接著，在使用者觀賞影片的內容中，TikTok的演算法會判斷使用者喜好怎樣的內容，進而大量顯示使用者可能會喜歡的內容，把使用者引入令人成癮的「兔子洞」，讓人無法自拔的沈溺在一則又一則的短影音當中。而當使用者留在平台上，就能為平台帶來收益。
比起其他社交平台的演算法，TikTok的演算法更強大、也更沒有下限。《華爾街日報》記者團隊曾在TikTok上實驗性地建立100多個機器人帳戶，並將其中31個註冊為13到15歲使用者。
當其中一個帳號接觸並停留在毒品相關影片後，這個機器人帳號接下來就看到大量關於兜售毒品、吸毒等內容。另一個帳號被設定對「性」感興趣後，就收到大量的色情影片。記者團隊指出，即使機器人帳戶被程式設定為對多個主題感興趣，TikTok的演算法有時也會持續在單個主題上不斷提供短影音以吸引當事人的注意。
若影片被獲選放入「為你推薦」，就會吸引大量的關注與追蹤，讓拍攝者感到有成就感。因此許多TikTok使用者會努力拍攝聳動的影片，標記 #foryou，希望能讓影片被放入其中而增加關注；或是拍攝影片參與挑戰，進而讓更多人看到自己。
在這樣的平台環境下，TikTok自然就充斥著各種聳動的「挑戰」，並引誘觀看者不只是觀看影片，也一起拍攝影片、參與其中，成為潮流與被關注的一員。當然，透過這個過程，使用者就大大黏著於平台上，也讓平台可以獲得更多收益；但若是這些挑戰是危險行為，就可能對拍攝者造成人身方面的危險。
但是演算法並不能確認影片的挑戰是否為危險動作，只知道影片是否有熱門的潛力。在這個過程中，違法、色情或可能發生意外的挑戰，就這樣被推送出去，進而造成社會的問題。而這些影片當然不只會在Tiktok上出現。在Tiktok「成功」之後，FB、Youtube等平台也開始進攻這塊領域，並嘗試推出類似的短影音服務。許多Tiktok影片就這樣流竄到其他平台，繼續影響其他平台的使用者。
推薦系統並非只有演算法可以控制，TikTok發言人Jamie Favazza就承認，有部分的員工也可以手動將部分內容提升為熱門內容，使更多使用者可以看到這些影片。Tiktok部分員工可以把內容提昇為熱門，是否也代表TikTok可以審核使用者的內容？
TikTok就是擺脫不了極權中國的陰影
TikTok源自於極權的中國的抖音，中國以大量審查員與相關制度控制網路上的輿論與風向，營造共產黨備受中國人民支持的假象，同時也嘗試利用這些審查與帶風向的網絡評論員、代理人，在世界各地「講好中國故事」。TikTok是否把中國的審查制度推送到世界各地，是許多人關注的問題。
雖然TikTok母公司字節跳動聲稱中國地區使用的抖音與國際版TikTok是不同的管理方式，但字節跳動員工承認可以獲取TikTok上的資料，美國紐澤西州一名高中生在TikTok上傳一段睫毛夾影片，並談論新疆再教育營的內容，該影片就遭到刪除，並使他的帳號被TikTok封禁一個月。
這其實暗示，TikTok有可能透過這些機制去介入某些國家的使用者所看到的「熱門」內容，並進而對該國社會產生影響。舉例來說，若TikTok透過其內部員工將特定挑戰提升為熱門，邀請使用者拍攝重要的基礎設施，導致相關資訊外流，就可能造成國安問題。
而TikTok本身的權限控管也很有問題，有許多案例顯示，TikTok很可能會回傳大量資料，包括使用者手機上的資料。
面對TikTok帶來的問題，印度已經以國安問題而禁用，美國有超過半數的州政府禁止在政府裝置安裝，也有超過20所公立大學禁止在學校裝置安裝。台灣政府也禁止公務手機安裝TikTok。
在管理上，民主國家不像極權國家一樣可以毫無底限地審查並介入民間，如何在人權與管理間找到平衡，將是一大挑戰。像TikTok這樣的平台濫用人性弱點以大賺注意力財，卻把成本轉嫁到社會，甚至可能成為極權國家影響民主國家的利器，我們不可不慎。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料