高雄和從前已經不一樣了，城市空間因「緩慢」而成為生活的地方
我們想讓你知道的是
高雄和從前不一樣之處在於，以前，這座港口工業城市，是一個吸納眾多離鄉背井移民求生存的空間，如今，它正在成為一個新世代高雄人紮根要生活的地方。
文：胡芷嫣
這個年節難得回高雄待了幾天。北漂工作以來，每回春節返鄉總是蜻蜓點水式快閃，今年罕見有機會待上一段時間，乃至於這次我才後知後覺地發現，這座城市和從前已經不一樣了。
回想起來，有關這座我在其中存在十餘年，伴著我成長成熟，理解收納我一切輕狂輕縱年少點滴的城市，腦海印象其實有點模糊。
可能青春大抵如此？明明身在其中時感覺如此漫長令人不耐，回頭看竟不過剎那蒼白。像紐約精神科醫師泰居柯爾（Teju Cole）在自傳小說《不設防的城市》（Open City）裡，一邊行走遊盪，一邊回憶起他的奈及利亞家鄉：
過去，如果真的有這種東西的話，大多是空虛的空間，遼闊的虛無，重要的人物與事件漂浮其間。奈及利亞對我來說就是那樣：除了少數幾件記憶特別鮮明的事情以外，我幾乎已經完全遺忘了它。
可能時間距離一旦拉遠拉長，記憶多少斑駁蒼茫。
但是，除此之外，我不得不懷疑另一個極大的可能性：我對這座伴我成長的城市，根本從頭到尾就不是很了解。
那些少數的南方港都記憶
在我腦海裡，有關高雄這座城市，泰居柯爾說的「那些少數記憶鮮明」的片段，是不分季節刺痛眼睛的陽光，規劃得寬闊的柏油路，還有熱得昏昏欲睡的午後。路上鮮少汽機車，遑論行人或單車騎士，除了像我一樣閒得發慌的屁孩。至於每個被迫在熱到冒煙（非誇飾）柏油路上穿梭的市民，都像旗津海岸的石頭一樣，在豔陽下被曬得周身滾燙。
還有愛河，高中我經常課後在河畔遊走，我記得暮色中水光粼粼。還有某年晚上高雄大漲潮，河水幾乎要灌上岸，我站在岸邊疑惑為何巨大威脅的波瀾，看來卻如此柔軟、溫柔。
愛河親水設施其實是我年紀稍長、即將離巢北上的事。童年時那裡很臭，而且經常有人尋死，記憶中媽媽有天回家不安地說她開車經過愛河，聞見一股不尋常惡臭，聽廣播才知道河裡正在打撈屍體。直到初中，河川整治開始見效，愛河臭味改善，不再是當地人避之惟恐不及的地帶。
漸漸地，河邊有了金亮照明，有了徒步木板棧道與沿岸座椅，有了超級時髦的河岸咖啡廳和酒吧。然後，河邊開始出現像我那樣的行人，三三兩兩散步或坐著聊天，還有了一間小巧晶瑩的「電影圖書館」，17歲的我就在那看了當年很紅的導演安哲羅普洛斯的「希臘三部曲」。
城市空間因「緩慢」成為生活地方
高雄和從前不一樣之處在於，以前，這座港口工業城市，是一個吸納眾多離鄉背井移民求生存的空間，如今，它正在成為一個新世代高雄人紮根要生活的地方。
我說的並不是城市多了一些硬體建設而已，也不是巨大小海豹讓遊客拍照上傳，或是如最近惹出爭議的承億青鳥之類的鉅資文化展演。我說的是，步道、公共空間、地面上慢速移動的輕軌，這些硬體城市規劃，在居民心中深處催生發酵的城市意識。
社會學家、城市研究者理查桑內特（Richard Sennett）在著作《棲居》中，以法語ville和cité解釋城市規劃（空間）和城市意識（地方）的差異：前者ville指整個城市，而後者cité在十六世紀時，曾指一個街坊鄰里的生活特色，人們對鄰居和外來客的感覺，還有人們對地方的眷戀之情。
城市意識（cité-consciousness）不只反應居民對於其他人、生活、自我的想像與認知，在公共層次上也反應居民希望如何集體生活，細究城市一詞（cité），其實與法語的公民身分（citoyenneté）發展密不可分。
而城市意識的培養，靠的其實就是「慢」
空間抑或地方，兩者取決你在城市中的穿梭速度。桑內特指出，你的移動速度越快，就越無法了解周遭環境的特質與細節。當你腳踏油門，你就無法分心看四周環境。除了安全考量，人在高速前進時，兩邊風景在大腦中都扁平化，但走路就不是這樣了。走路的時候，大腦處理的周邊視覺資訊，是開車時的150%。
「當一個人迅速穿過某地時，地方失去了特色，行動速度消除了環境意識。」桑內特說。
我發現，童年中高雄城市，那些對我而言「少數記憶鮮明」的片段，都發生在我慢速移動或者停留的時候，當我透過雙腳雙眼，將這個客觀的物理空間，轉變成我生活場景的時候。
不管是騎著單車在昏昏欲睡的午後城市閒晃，或是傍晚走在木板棧道看著河水漲退。我只遺憾我在高雄成長的那些年，沒有足夠的建設，支持鼓勵像我那樣年紀的市民去探索她生活的空間，深化理解這個陪伴她長大的地方，發展她自我與城市的意識──或是淺白點，其實就是說出「我是高雄人」的那份底氣。
在慢速移動的過程中，人吸收更多感官細節，這些細節經過一遍一遍累積，一層一層堆疊，形塑了人對周遭環境的豐富經驗與感受。這些細節也會反過來影響我們對於生活的認知與想像，一種城市的意識便油然而生：我和這個地方的關係是什麼？我想要在這個地方怎麼生活？
當問題被觸發，一種地方動能就啟動了：這個城市開始和你有關，你是棲居的居民，不再是途經的過客。說起來，那比什麼文化煙火都才是真正的，根深柢固的，最珍貴的城市文化資產。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。