2023/02/09,
印太

台灣在後疫情時代應認真思考，將新南向政策成效重新帶回疫情前的高峰

台灣在後疫情時代應認真思考，將新南向政策成效重新帶回疫情前的高峰
「2022年連結新南向菁英培育專班三校聯合結業典禮」1月6日在外交部舉行，來自新南向主要目標國家的專班學生出席參加。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在新南向國家民眾來台方面，透過馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓等國的來臺免簽政策以及啟動印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國等優質觀光團申請「觀宏專案」等便利措施，吸引不少新南向國家民眾來台。馬來西亞來台民眾於2019年達到歷史新高的53萬7692人，但受疫情影響，雪崩式跌至2021年的6205人；泰國來台民眾同樣由2019年41萬3926人，跌至2021年的7570人；菲律賓來台民眾由2019年的51萬9509人，跌至2021年的9183人。

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長）

從2019年底開始的新冠疫情，已經持續超過3年的時間，這場疫情對於台灣與東南亞的雙邊關係來說，一則以喜，一則以憂。喜的是疫情過後全球政經情勢轉變，全球出現反中情緒，台灣與以美國為首的民主理念相近國家陣營攜手，透過印太戰略的多邊主義，強化地緣政治與東南亞之間的關係。

此外，由於中國大陸先前封閉國境，造成對外貿易關係嚴重受損，加上台灣在全球供應鏈中的角色，讓東南亞國家不容忽視，也因此2021年台灣與新南向國家雙邊貿易額達約1490.78億美元，創史上新高，且較前一年成長37.8%。同時2022年第一季台灣上市公司的新南向轉投資收益1621.80億元，較2021年成長187%，亦首度超越對中國大陸的轉投資收益1026.45億，新南向投資與中國投資出現黃金交叉。新南向政策在經貿面向方面反而因為疫情而受益。

台灣與東南亞之間的民間交流有待回溫

令人擔憂的是，台灣與東南亞之間的民間交流幾乎完全中斷，再加上政府區域政策的關注由新南向轉移至印太戰略，讓蔡英文政府第二屆任期的新南向政策2.0相形失色。事實上，蔡英文政府第一屆任期的新南向政策1.0，在雙向人才交流方面成效相當豐碩。

東南亞長期以來一直是台灣人觀光旅遊與海外就業的重點地區，主要集中在臺商聚集較多的泰國與越南，其中前往越南的台灣人從新南向政策推動前2015年的40萬9013人，成長到疫情前2019年的85萬3257人，短短五年期間成長超過一倍。這幾年在新南向政策的推波助瀾之下，也有越來越多的台灣人選擇前往馬來西亞、新加坡、印尼與菲律賓等地旅遊或工作，以菲律賓為例，成長的幅度從18萬91人增加到33萬1792人，成長84.2%。

而在新南向國家民眾來台方面，透過馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓等國的來臺免簽政策以及啟動印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國等優質觀光團申請「觀宏專案」等便利措施，吸引不少新南向國家民眾來台。馬來西亞來台民眾於2019年達到歷史新高的53萬7692人，但受疫情影響，雪崩式跌至2021年的6205人；泰國來台民眾同樣由2019年41萬3926人，跌至2021年的7570人；菲律賓來台民眾由2019年的51萬9509人，跌至2021年的9183人。

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Photo Credit: GettyImages
疫情期間的桃園機場

重回以「人」為本的新南向政策

「以人為本」是新南向政策的核心，但受到疫情的影響，雙向的人才交流完全中斷，再加上疫情後國際政經情勢的轉變，台灣的區域政策關注重點由新南向國家轉向到印太戰略等民主理念相同的國家，也讓新南向在台灣暫時受到忽略。

隨著疫情漸漸散去，國境解封之際，台灣政府似乎應認真思考如何將新南向政策的成效重新帶回疫情前的高峰。畢竟，印太戰略與新南向不應是互斥的概念，或許政府可以強化與印度和澳洲的關係，讓印澳兩國扮演重要的支點角色，串接起印太戰略與新南向，讓台灣的區域政策達到加乘的效果。

金大新南向計畫有成　再獲教育部高額補助
Photo Credit: 中央社
國立金門大學2019年辦理「新南向國家及先進國家優秀外國青年學子來台蹲點計畫TEEP」有成，2020年申請案再次獲教育部肯定，核撥高額補助款。圖為TEEP計畫學生合影。（金門大學提供）

本文獲《一路向南：東協政經研究資訊平台》授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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